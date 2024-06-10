"Нас почали "кошмарити" бюрократією та затримувати виплати", – так прокоментував свою заяву на звільнення очільник Держагентства з відновлення Мустафа Найєм.

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Заяву він написав 10 червня, на наступний день після скандалу із недопуском на конференцію з відновлення у Берліні. В уряді LIGA.net не під запис кажуть: прем'єр Денис Шмигаль не відпустив голову держагентства, бо готуються до зими. А звільнення Найєма – "спроба уникнути важливого звіту про захист об'єктів енергетики".

Найєм був у команді вже колишнього міністра з питань регіонального розвитку та інфраструктури Олександра Кубракова. І проблеми почалися, коли ексурядовець перестав заходити напряму до президента Володимира Зеленського, говорить LIGA.net нардепка з комітету містобудування Юлія Клименко (Голос).

Нардеп від Слуги народу Олексій Мовчан з комітету економічного розвитку наголошує LIGA.net: треба розібратися зі сферою відновлення, а імена очільників і міністрів при цьому не важливі.

Тиск на Кубракова і Найєма йшов саме від Офісу президента і Кабміну, переконує LIGA.net його колега Ярослав Железняк.

Що відомо про звільнення і що буде далі: коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. 10 червня Найєм написав про своє звільнення. Пояснив це тим, що у роботі "були системні перешкоджання".

"Починаючи з листопада минулого, року команда агентства почала стикатися з постійною протидією", – наголосив Найєм.

Чиновник назвав три головні елементи тиску. Один з них – скасований бюджет на проєкти з відновлення й утримання доріг.

"Друга причина – нас почали "кошмарити" бюрократією, – пояснив Найєм. – Коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі".

Уряд три місяці не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у Європейського інвестбанку для критичних проєктів – зокрема, водогону та захисту енергетики, додав він.

Поскаржився також на обрізану зарплату, подекуди – до 68%.

В уряді не під запис переконують LIGA.net: у Берлін не поїхав не тільки Найєм, а і Шмигаль – нібито через підготовку до зими.

"Тема номер один зараз – відновлення і захист енергооб'єктів, – пояснює джерело в Кабміні. – На 12 червня було призначено нараду в уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Там мав бути звіт агентства".

Заяви з боку Найєма – спроба уникнути звіту, вважають у Кабміні.

У Слузі народу не бачать проблем із тим, що "відбуваються кадрові ротації". Представник фракції, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель Олексій Мовчан наголошує LIGA.net, що відновленням сьогодні займаються абсолютно усі органи держвлади, починаючи від селищ і міст, закінчуючи міністерствами різного профілю.

"Наприклад, Міносвіти чи Мінкульт є розпорядниками коштів у профільних галузях", – пояснює нардеп.

Натомість в опозиції говорять: проблеми почалися з моменту, коли ексміністр з питань регіонального розвитку та інфраструктури Кубраков перестав виходити напряму до президента Зеленського.

Саме до команди звільненого урядовця і належав Мустафа Найєм, каже LIGA.net нардепка Юлія Клименко.

"Логічно, що Найєм не хоче залишатися з новим міністром, який незрозуміло, чи буде підтримувати його роботу", – каже Клименко.

Заважали команді Кубракова та Найєма саме Кабмін та Офіс президента, переконаний Ярослав Железняк, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів.

"Вони хотіли, щоб Найєм звільнився. Мустафа відкатів не брав, з посольствами спілкувався", – говорить нардеп.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Тема відновлення України залишилася без очільників, каже Железняк. До цього, 9 травня, звільнили Кубракова – з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков і Найєм працювали пліч-о-пліч з 2021 року. На посаді заступника міністра Найєм спочатку займався питаннями транспорту. Після того як Міністерство інфраструктури та Мінрегіон об’єднали у Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури, Найєм зберіг свою позицію заступника міністра.

А в 2023 році – очолив Держагентство відновлення.

Довідка Агентство відновлення – це незалежна від міністерства структура, Агентство відновлення – це незалежна від міністерства структура, створена на базі Укравтодора . Керівник призначається урядом, а не міністром. Саме тому після відставки Кубракова Найєм зберіг свою позицію. Одним із завдань агентства було захистити енергетичну інфраструктуру від атак дронів.

В урядовому кварталі після звільнення Кубракова звучали різні думки. Частина депутатів від фракції Слуга народу казали, що "доля Найєма вже вирішена". В опозиції – що на Найєма підв’язані більшість програм з відновлення, які відбуваються за кошти країн партнерів, тому це звільнення призведе до зупинки таких програм.

Співрозмовники LIGA.net серед працівників, які залишились працювати в Мінвідновлені, переконують: майже всі донорські програми були поставлені на паузу, а підготовка до Берлінської конференції з відновлення була зупинена.

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ЩО ДАЛІ. В уряді переконують: питання мобілізації міжнародної допомоги для відновлення енергетики на конференції у Берліні ставитимуть і без Найєма: "Більше того, урядова частина делегації на конференції в Берліні представлена на рівні першого віцепрем'єра — міністра економіки, міністра енергетики та інших".

Про те, хто надалі очолюватиме напрям відновлення України, в уряді поки не говорять. LIGA.net звернулася до самого Мустафи Найєма та його команди, однак відповіді не отримала.

Напрям очолять люди, пов’язані з ОП, каже Железняк.

"Буде або Олексій Чернишов, або Олексій Кулеба. Вплив ОП посилиться на 100 відсотків. В цьому і була ідея тиску", – вважає Железняк.

Найбільша небезпека у тім, що можуть зрости корупційні ризики на відбудові, додає депутат з Голосу: "А якщо корупцію помітять на Заході, просто втратимо гроші на відбудову".

Щодо майбутнього агентства – незрозуміло, в якому вигляді воно працюватиме і кому буде підпорядковане, вважає Клименко.

Нардеп від монобільшості Олексій Мовчан додає, що уряд мав би визначитися, яким буде Міністерство відновлення, а разом із ним інфраструктури та регіональної політики: "Постійні обʼєднання-розʼєднання виглядають, мʼяко кажучи, безсистемними... І не так принципові імена очільників, як професійні підходи до питань".