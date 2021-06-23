Сегодня российские войска устроили провокацию против корабля НАТО возле берегов временно оккупированного Крыма. В Минобороны России заявили, что корабли РФ предупредительно стреляли по британскому эсминцу Defender, а самолеты – сбрасывали бомбы по маршруту его движения. И якобы "отогнали его от Крыма".

Великобритания ответила: помех для корабля со стороны РФ не заметили, корабль прошел в международно-признанных водах Украины. Какие-то выстрелы – да, были, но экипаж списал это на тренировки российских оккупантов в Крыму, так как стрельба была слишком далеко. Корабль спокойно продолжил свою миссию и не менял курса, что подтверждается мониторингом движения судна.

Однако российская пропаганда устроила из этого шоу, рассказывая о "героической обороне Крыма" и "отступлении врага", хотя ничего этого не было. Зачем Путин накаляет ситуацию в Черном море накануне крупнейших международных военно-морских учений – об этом в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Минобороны РФ заявило, что российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по ракетному эсминцу королевского военно-морского флота HMS Defender, а российский бомбардировщик Су-24М провел предупредительное бомбометание. По курсу британского корабля сбросили четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250.

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Как утверждают россияне, в 11:52 эсминец якобы пересек границу оккупированных территорий и проигнорировал предупреждения. В 12:23 после предупредительной стрельбы и бомбометания британский корабль якобы покинул зону.

Минобороны Великобритании не заметило, чтобы Россия каким-либо образом мешала их кораблю в Черном море. "Никаких предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", – сказано в заявлении ведомства.

Корабль военно-морских сил Великобритании видел "учения со стрельбой", но в сторону корабля или по пути его следования никто не стрелял. "Мы не подтверждаем утверждение, будто по пути следования корабля были сброшены бомбы", – заявили в ведомстве, опровергнув утверждения России.

Мониторинг движения корабля подтверждает: даже если россияне и стреляли – корабль не менял траектории движения и не отреагировал на провокацию, двигаясь к своей цели – в направлении Грузии – по максимальной прямой.

Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес сообщил, что Defender совершал обычный транзит из Одессы в направлении Грузии. "Как обычно для этого маршрута, корабль вошел в международно-признанный коридор разделения движения и безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по Гринвичу. Как обычно, российские суда отслеживали его проход, экипажу стало известно об учениях неподалеку", – сказано в заявлении министра.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту британского судна, рассказал, что два российских катера береговой охраны, преследовавшие эсминец, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент одно из российских судов приблизилось на расстояние около 100 м.

По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Если вы не измените курс, я буду стрелять", рассказал корреспондент. Он говорит, что были слышны выстрелы на расстоянии, но они были вне досягаемости. Капитан Винсент Оуэн сказал, что корабль зафиксировал поблизости от себя более 20 военных самолетов.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко говорит, что эсминец действительно следовал из Одессы в один из портов Грузии и на этом пути международный коридор в районе Севастополя немного пересекает 12-мильную зону временно оккупированных территориальных вод Украины. Эсминец немного срезал эту линию.

"Как рассказывают наши волонтеры в Крыму, в эфире были переговоры, во время которых российский патрульный корабль "Павел Державин" порекомендовал, подчеркиваю, порекомендовал эсминцу изменить курс, чтобы не заходить в опасный район учений. Там действительно немного дальше от Севастополя россияне закрыли регион на пару дней и проводят стрельбы с участием морской авиации. Британец ответил, что сообщение принял и идет своим курсом в международных водах... Британцы продемонстрировали непризнание оккупации Крыма", – рассказал Клименко в комментарии LIGA.net.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сегодняшний инцидент – лакмусовая бумажка происходящего в Черном море последние семь лет, считает замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. "Россия, постоянно наращивая военную силу, разрушает военно-морское право и силой устанавливает новые границы и новые правила пользования Черным морем", – сообщил он в комментарии LIGA.net.

По мнению Самуся, НАТО не смогло даже сформировать стратегию поведения в черноморском регионе: нет ни командования НАТО в Черном море, ни постоянно действующих подразделений военно-морских сил. "И Россия этим пользуется и действует в условиях, когда ее никто не может остановить. Она нагло, как гопник, устанавливает свои правила, игнорируя международное право", – добавляет эксперт.

Самусь также связывает провокацию россиян с предстоящими выборами в Госдуму. "Путин активно задействован в этих процессах и поэтому сейчас будет демонстрировать, что Россия господствует в Черном море и не допустит натовцев", – считает он.

При этом, если НАТО или хотя бы Великобритания намекнет, что в случае повторения подобной ситуации будет применено оружие, то Россия притихнет, считает Самусь.

"Британия вернулась. После выхода из Евросоюза она снова приобретает собственное международное лицо. В данном случае это лицо великого морского государства. Россия не понимает, что для Великобритании и США свобода судоходства равноценна свободе слова и торговли", – говорит Клименко.

Один британский эсминец с полным боекомплектом на борту может уничтожить весь черноморский флот. Но Путин убежден, что европейский политикум не готов к обострению ситуации, тем более к вооруженному конфликту, – говорит Самусь.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. С 28 июня по 10 июля в Черном море стартуют ежегодные военно-морские учения Sea Breeze 2021. Они станут крупнейшими за всю их историю. По данным Пентагона, в учениях примут участие 32 страны, около 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.

За несколько часов до инцидента в Черном море Москва попросила США отказаться от учений Sea Breeze, так как они, по мнению сотрудников МИД РФ, "поощряют милитаристские настроения в Киеве". Однако сегодня США подтвердили свое полноценное участие в учениях.

Самусь уверен, что подобными провокациями Россия хочет сорвать учения. "На период учений Украина закрыла отдельные регионы для проведения стрельб. Россия специально объявляет о закрытии тех же районов. И создается сложная ситуация, когда участники Sea Breeze будут заходить в закрытый Украиной регион, и окажется, что Россия там тоже хочет проводить ракетные стрельбы", – объясняет эксперт.

Россия показывает, что готова применять оружие. Это проверка НАТО. Будет очередная обеспокоенность или НАТО найдет в себе силы заявить о какой-то ответственности за ситуацию в регионе, – считает Самусь.

По мнению Самуся, международного-правового решения у ситуации нет. "Россия будет идти дальше, пока ее не остановят силовым методом. А это возможно только в одном случае: когда Украина построит свой военно-морской флот, который сможет балансировать Россию. Или когда построит флот Румыния, наш ближайший союзник в Черном море. Или когда НАТО, наконец, возьмет лидерство в черноморском регионе. Пока этого не будет, Россия будет нагнетать", – резюмирует эксперт.

На пассивность НАТО намекнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: "Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокативная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма создают постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я настаиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море".

Великобритания, по мнению Клименко, не действует наперекор НАТО, поскольку является членом Альянса. "Британия возвращает самостоятельность и подает пример того, что непризнание оккупации Крыма нужно демонстрировать не только словами, но и действиями", – считает эксперт.

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