Вариант заголовка Прощай, Зе-команда. Шесть депутатов, которых исключили из фракции СН: когда и за что

Подозрения во взятке и сокрытии судимости, публичные перепалки с президентом Владимиром Зеленским и открытая вражда с главами его Офиса, попытки срыва важных голосований в угоду другим политическим группам. "Кейс Дубинского" – далеко не первый случай исключения депутатов из фракции Слуга народа за полтора года. Если точнее, вместе с Дубинским их шесть. Когда и за что выгоняли слуг: коротко.

Александр Дубинский (1 февраля 2021 года). Вмешательство в выборы в США

Решение об исключении нардепа и соратника олигарха Коломойского в Раде Александра Дубинского было принято 1 февраля. По словам главы фракции Давида Арахамии, за исключение выступили 198 нардепов, против были 29 человек, 19 – не определились.

Этому предшествовал большой скандал. 11 января 2021-го США ввели санкции против Дубинского и медиа-ресурсов депутата Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача назвали "российским агентом". Дубинского обвинили в распространении необоснованных обвинений против на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена. Дубинский заявил, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК и отказался сам выйти из СН, как требовал Зеленский.

Арахамия назвал условия возвращения Дубинского во фракцию: он должен доказать непричастность к вмешательству в выборы США, он должен иметь желание вернуться, и 70% фракции должны быть "за".

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Александр Юрченко (17 сентября 2020 года). Подозрение во взятке

Скандал разгорелся 13 сентября 2020 года, когда стало известно, что НАБУ подозревает нардепа от Слуги народа Александра Юрченко (мажоритарщик) и его помощника Ивана Фищенко в получении взятки. По словам экс-слуги Гео Лероса, первый транш составил 13 000 долларов из 200 000, которые Юрченко якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В прослушке НАБУ похожий на Юрченко голос говорит, что поможет с законопроектом за взятку, – завуалировав это под "помощь экологии" и "плюшки". "Я хочу кусочек этого большого пирога", – якобы говорил народный депутат. Он не знал, что его собеседник, сделавший "заказ" на законопроект, на самом деле детектив НАБУ.

Генпрокурор Венедиктова не с первого раза и со скрипом, но все же подписала подозрение. Высший антикоррупционный суд 21 сентября заключил Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.Три дня спустя Юрченко внес этот залог и вышел на свободу из СИЗО. Позже с него сняли и электронный браслет, обязав являться в суд и НАБУ, не выезжать из Киева без разрешения.

Нардеп утверждает, что дело против него выгодно "мусорной мафии", и он не получал и не требовал взяток. Сдавать мандат на фоне коррупционного скандала он отказался. Но из президентской фракции Юрченко исключили – 17 сентября 2020-го.

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Гео Лерос (1 сентября 2020 года). Перепалки с Зеленским и пленки Ермака

Фракция СН приняла решение исключить депутата Гео Лероса из своих рядов 1 сентября прошлого года – за постоянную критику в адрес власти: доставалось президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Андрею Ермаку и главе СБУ Ивану Баканову.

Информационное противостояние Лероса с ОП началось за полгода до этого. В марте он опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги – то есть фактически торгует должностями. Должность главы Тернопольской облгосадминистрации на "пленках Ермака" оценили в $2-3 млн, утверждал Лерос.

Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом". Андрей Ермак ответил Леросу, что тот перешел красные линии, и пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы проверить записи.

Зеленский утверждает, что Денис Ермак денег за назначения на госдолжности не брал и на самом деле хотел помочь найти нормальных людей: "А как его затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка".

В августе Зеленский на съезде Слуги народа назвал некоторых депутатов "микробами", которые "забыли, зачем их избрали в Раду". Лерос вступил с ним в новую перепалку, ответив, что это "вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну". Зеленский, по его словам, не стал воевать со старой системой, а "слился" с ней. Ермака депутат назвал "агентом ГРУ РФ, который тестирует запланированную измену", а Баканов, по мнению Лероса, "взял под контроль теневую экономику". В тот же день Лероса исключили из фракции Слуга народа.

Роман Иванисов (25 ноября 2019 года). Якобы скрыл судимость за изнасилование

19 ноября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Роман Иванисов в 1996-м был осужден по двум статьям об изнасиловании. На следующий день тогда генпрокурор Рябошапка заявил, что проверка проведена, и "факты подтвердились" (ГПУ отрицала).

Иванисов судимость опроверг. После разговора с ним глава фракции Давид Арахамия сказал: "Есть его слова и есть слухи в СМИ. Ни одного документа... У нас позиция простая – если это было, то ему не место в партии и фракции. Если этого не было, тогда мы его заберем назад".

Но в Пологовском районном суде Запорожской области ТСН подтвердили судимость нардепа. Якобы в деле Иванисова, которое до сих пор хранится в архиве, идет речь о "попытке изнасилования естественным способом и изнасиловании неестественным". Со ссылкой на материалы дела ТСН сообщала, что в восьмом классе будущий нардеп с тремя другими лицами изнасиловал местную жительницу. Его приговорили к 3,5 годам, позже срок уменьшили на год, но он и его не отсидел. Неотбытую часть наказания заменили условным сроком.

25 ноября Иванисова исключили из партии и из фракции СН.

Антон Поляков (15 ноября 2019 года). Голосовал вразрез с фракцией

Депутата Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа 15 ноября 2019 года – по причине того, что он голосует вопреки позиции фракции. Перед этим Поляков несколько раз попадал в громкие истории. Он жаловался, что его за отказ голосовать за ряд законопроектов "вызывали на ковер" к тогдашнему главе Офиса президента Андрею Богдану. В руководстве фракции на это сказали, что Поляков игнорирует решения СН, и хотелось бы узнать, "это его собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния". Потом Поляков утверждал, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету.

Скандалы не прекратились и после исключения депутата из фракции СН. Самый известный – весной 2020 года, когда Рада голосовала за "антиколомойский законопроект". Ко второму чтению депутаты из орбиты олигарха Игоря Коломойского подали рекордное число правок, больше всех сам Поляков – 6000. Позже Поляков заявил, что может отозвать часть из них, "если будут выполнены его условия".

Анна Скороход (15 ноября 2019 года). Голосовала против рынка земли

В один день с Поляковым из фракции исключили Анну Скороход – она не голосовала за рынок земли, это было согласованное решение СН и Офиса президента. Скороход же с трибуны Рады бросалась обвинениями, что ее мужа задержали по поручению Офиса президента за то, что она нажала на кнопку "против". Скороход утверждала, что сделала это по причине своих политических взглядов, и требовала прекратить беспредел.

После исключения Скороход рассказывала, что нардепам от СН платят зарплаты в конвертах (от 5 до 15 тысяч долларов). Она также обвинила тогдашнего главу ОП в давлении на нее лично и бывших коллег по фракции. Через год Скороход устроила себе будущее в Раде без слуг народа – с июля 2020 года она член депутатской группы За будущее.

От редакции: Все депутаты, исключенные из фракции Слуга народа, сохранили за собой мандаты и без проблем ходят в Раду.

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