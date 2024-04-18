"Не время крутить носом". Когда Украина получит помощь США и почему кредит – это неплохо
Конгресс США вновь рассмотрит помощь Украине. Среди вариантов – безвозмездная и в кредит. Результат зависит от того, как проголосуют Палата представителей и Сенат. Против безвозмездной до сих пор был бывший президент Дональд Трамп, влияющий на часть конгрессменов.
Спикер Майк Джонсон намерен разбить законопроект о помощи партнерам США на четыре части – план презентовал 15 апреля. Отдельно хотят вынести помощь Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и дополнительные предложения, как помощь Украине в кредит и конфискация российских активов.
Все четыре должны вынести на голосование 20 апреля.
Украина согласится на любой вариант, в частности, на кредит, потому что не в том состоянии, чтобы "крутить носом", говорит LIGA.netдипломат и бывший глава украинского МИД (2007-2009) Владимир Огрызко.
Перед этим Трамп якобы заявил Джонсону, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, если ее передадут именно в форме ссуды, а не "просто подарка".
Трамп просто тянет время, уверен аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. "Разделение законопроектов нужно, чтобы утвердить израильский и отложить украинский", – добавляет он LIGA.net.
"Украина – субъектная в вопросах войны и мира"
За неделю до активизации Конгресса, 7 апреля, в Washington Post вышла статья, что Трамп в случае победы на выборах хочет договориться с Путиным отдать Крым и Донбасс в обмен на мир. И будет давить на Украину, отказывая в военной помощи.
Экс-президент США якобы заявил, что и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо" и "найти выход", и что люди в некоторых частях Украины "согласились быть частью России", утверждает источник WP.
Этот "план" соответствует подходу Трампа к внешним делам при его президентстве: яркие встречи на высшем уровне, а не детальная политика, уверенность в собственных навыках ведения переговоров и неприятие дипломатических протоколов.
Однако Украина и европейские союзники будут противостоять таким усилиям Трампа. В США ограничено влияние, пишет издание.
Штаб Трампа опроверг информацию. Предположения о плане Трампа происходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих представления о происходящем, заявила представитель его кампании Каролайн Ливитт: "Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств".
Такой план мира в команде Трампа мог рассматриваться, но сейчас с этой темой не работают, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.
Окончания войны стремятся по всему миру, прежде всего в Украине, но позиция "территории в обмен на мир" неприемлема для Украины, уверяет LIGA.net представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Игорь Копытин (фракция СН).
Варианты помощи Украине
Конгресс должен проголосовать помощь Украине, потому что это вопрос не только геополитических, но и экономических потерь для самой Америки, кажет Краев.
Сейчас все оружие, которое могут и хотят дать на нужды Сил обороны, – это на 70-80% крупные государственные заказы для производителей оружия США, давящих на конгрессменов, говорит Краев. Не только заказы для Киева "подвесили", но и пополнение складов самого Пентагона.
"Для самого Джонсона это также возможность спастись от вотума недоверия – из-за голосования он может собрать голоса, которые помогут ему удержать должность", – объясняет аналитик.
17 апреля республиканец и критик помощи Украине Масси призвал Джонсона разрешить Республиканской партии избрать нового спикера, а затем уйти в отставку. Ранее с таким предложением выступила Марджори Тейлор Грин – поклонница Трампа.
В свою очередь, демократы уже в течение месяца обещают спасти спикера от увольнения, если тот примет помощь Украине.
Существуют разные варианты помощи Украине, но большинство из них уже отпадают, убежден Краев. В первую очередь – пакет Байдена на $60 млрд. Палата представителей к нему, скорее всего, не вернется.
Также никто больше не упоминает вариант, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, – нового ленд-лиза для Украины, говорит Краев. Последние три недели его уже не обсуждают.
Вариант Дональда Трампа все дать только в кредит – маловероятен, потому что большинство республиканцев не прочь голосовать за его видоизмененный сценарий – и помощь, и кредит, добавляет аналитик.
А вот разделенный пакет, который предлагает Джонсон, – отдельно об Украине, Израиле и Тайване – компромисс, более приемлемый для демократов в обеих палатах. Для Украины в нем заложены средства на уровне 2022-2023 годов, но измельченные суммы. Это деньги на пополнение складов Пентагона, из которых ВСУ два года давали оружие, на закупку вооружения для Украины и макрофинансовую поддержку в кредит.
Опубликованный на сайте Палаты представителей Конгресса США законопроект закладывает более $60 млрд. Но не все пойдут именно Украине.
$13,8 млрд – на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оплату оборонных услуг. $23 млрд – на пополнение арсеналов США. $11,3 млрд – на военные операции США в Восточной Европе. $7,85 млрд экономической помощи предоставят в виде кредитов. В то же время, после ноября 2025 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% долга, но при условии, что это решение поддержит Конгресс.
Джонсон предлагал проголосовать пакет на этой неделе, потому что на следующей конгрессмены едут в округа, говорит Краев. Вокруг него тоже есть споры среди республиканцев. Однако в целом просматривается готовность в обеих партиях принять этот вариант.
На помощь в кредит Банковая согласна. "Мы хотели другим способом получить эти деньги в прошлом году, но на сегодня это не имеет значения. Нам нужно выжить... Да, пожалуйста, просто примите решение", – сказал президент Владимир Зеленский.
Киеву очень нужна военная помощь и финансовая поддержка, говорит Огрызко. Это критически важно для нашего выживания.
Кредит действительно может быть практически беспроцентным и бессрочным, подтверждает Краев.
"Любые варианты голосования в Конгрессе теоретически интересны. Но поверю, что их реально рассматривают, только когда увижу проголосованными, – говорит LIGA.net Дикинсон. – Не верю в благие намерения спикера Джонсона. И пока не будет доказано противоположного, буду оставаться убежденным, что он просто стремится убить время. И будет тянуть до бесконечности ради рейтингов Дональда Трампа.
Все решают шесть штатов
Шансы Трампа и Байдена на победу 50/50. Каждые две недели рейтинги меняются от одних и тех же социологов – кандидаты впереди друг друга на 2-5%. Борьба идет за шесть колеблющихся штатов – могут проголосовать за Трампа или Байдена.
Перспектива продления помощи от США зависит, в первую очередь, от дальнейших решений Джонсона и Трампа, говорит Огрызко. Они более полугода блокируют процесс. Украина, среди прочего, стала разменной картой в президентской гонке в США.
Поскольку на Джонсона давят демократы и республиканцы в Конгрессе, то он, скорее всего, согласится на кредит, прогнозирует Огрызко. Тогда республиканцы продадут это избирателям как победу – мол, не отдали просто так деньги американских налогоплательщиков, Украина их вернет. Хотя, как он считает, все прекрасно понимают, что нет.