Конгресс США вновь рассмотрит помощь Украине. Среди вариантов – безвозмездная и в кредит. Результат зависит от того, как проголосуют Палата представителей и Сенат. Против безвозмездной до сих пор был бывший президент Дональд Трамп, влияющий на часть конгрессменов.

Спикер Майк Джонсон намерен разбить законопроект о помощи партнерам США на четыре части – план презентовал 15 апреля. Отдельно хотят вынести помощь Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и дополнительные предложения, как помощь Украине в кредит и конфискация российских активов.

Все четыре должны вынести на голосование 20 апреля.

Украина согласится на любой вариант, в частности, на кредит, потому что не в том состоянии, чтобы "крутить носом", говорит LIGA.netдипломат и бывший глава украинского МИД (2007-2009) Владимир Огрызко.

Перед этим Трамп якобы заявил Джонсону, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, если ее передадут именно в форме ссуды, а не "просто подарка".

Трамп просто тянет время, уверен аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. "Разделение законопроектов нужно, чтобы утвердить израильский и отложить украинский", – добавляет он LIGA.net.

"Украина – субъектная в вопросах войны и мира"

За неделю до активизации Конгресса, 7 апреля, в Washington Post вышла статья, что Трамп в случае победы на выборах хочет договориться с Путиным отдать Крым и Донбасс в обмен на мир. И будет давить на Украину, отказывая в военной помощи.

Экс-президент США якобы заявил, что и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо" и "найти выход", и что люди в некоторых частях Украины "согласились быть частью России", утверждает источник WP.

Этот "план" соответствует подходу Трампа к внешним делам при его президентстве: яркие встречи на высшем уровне, а не детальная политика, уверенность в собственных навыках ведения переговоров и неприятие дипломатических протоколов.

Однако Украина и европейские союзники будут противостоять таким усилиям Трампа. В США ограничено влияние, пишет издание.

"Никакие рычаги влияния США не заставят Киев участвовать в политике, которая означает самоубийство. Не заставят отдать территорию. Если вы готовы дать агрессору ладонь, откусит руку", – считает аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Штаб Трампа опроверг информацию. Предположения о плане Трампа происходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих представления о происходящем, заявила представитель его кампании Каролайн Ливитт: "Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств".

Такой план мира в команде Трампа мог рассматриваться, но сейчас с этой темой не работают, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Окончания войны стремятся по всему миру, прежде всего в Украине, но позиция "территории в обмен на мир" неприемлема для Украины, уверяет LIGA.net представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Игорь Копытин (фракция СН).

"Президент Зеленский озвучил украинскую формулу мира, которая предусматривает территориальную целостность страны, – напоминает народный депутат. – Уже не первый раз в западной прессе муссируется вопрос о якобы давлении партнеров, чтобы заставить нас к переговорам с агрессором, но настаиваю, что наша страна – субъектна в этом вопросе".

Варианты помощи Украине

Конгресс должен проголосовать помощь Украине, потому что это вопрос не только геополитических, но и экономических потерь для самой Америки, кажет Краев.

Сейчас все оружие, которое могут и хотят дать на нужды Сил обороны, – это на 70-80% крупные государственные заказы для производителей оружия США, давящих на конгрессменов, говорит Краев. Не только заказы для Киева "подвесили", но и пополнение складов самого Пентагона.

"Для самого Джонсона это также возможность спастись от вотума недоверия – из-за голосования он может собрать голоса, которые помогут ему удержать должность", – объясняет аналитик.

17 апреля республиканец и критик помощи Украине Масси призвал Джонсона разрешить Республиканской партии избрать нового спикера, а затем уйти в отставку. Ранее с таким предложением выступила Марджори Тейлор Грин – поклонница Трампа.

В свою очередь, демократы уже в течение месяца обещают спасти спикера от увольнения, если тот примет помощь Украине.

Помощь Украине сейчас во многом зависит от того, поставит ли спикер Джонсон этот вопрос на голосование (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Существуют разные варианты помощи Украине, но большинство из них уже отпадают, убежден Краев. В первую очередь – пакет Байдена на $60 млрд. Палата представителей к нему, скорее всего, не вернется.

Также никто больше не упоминает вариант, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, – нового ленд-лиза для Украины, говорит Краев. Последние три недели его уже не обсуждают.

Вариант Дональда Трампа все дать только в кредит – маловероятен, потому что большинство республиканцев не прочь голосовать за его видоизмененный сценарий – и помощь, и кредит, добавляет аналитик.

А вот разделенный пакет, который предлагает Джонсон, – отдельно об Украине, Израиле и Тайване – компромисс, более приемлемый для демократов в обеих палатах. Для Украины в нем заложены средства на уровне 2022-2023 годов, но измельченные суммы. Это деньги на пополнение складов Пентагона, из которых ВСУ два года давали оружие, на закупку вооружения для Украины и макрофинансовую поддержку в кредит.

Опубликованный на сайте Палаты представителей Конгресса США законопроект закладывает более $60 млрд. Но не все пойдут именно Украине.

$13,8 млрд – на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оплату оборонных услуг. $23 млрд – на пополнение арсеналов США. $11,3 млрд – на военные операции США в Восточной Европе. $7,85 млрд экономической помощи предоставят в виде кредитов. В то же время, после ноября 2025 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% долга, но при условии, что это решение поддержит Конгресс.

Джонсон предлагал проголосовать пакет на этой неделе, потому что на следующей конгрессмены едут в округа, говорит Краев. Вокруг него тоже есть споры среди республиканцев. Однако в целом просматривается готовность в обеих партиях принять этот вариант.

"Палата может принять пакет на этой неделе, и документ пойдет в Сенат. Насколько быстро проголосуют там – неизвестно. В обеих партиях говорят, что в Сенате есть поддержка, но процедурно до конца недели могут не успеть. Тогда голосование будет отложено до 26 апреля, а до конца месяца могут принять. Тогда первый транш будет через полторы-две недели, а первое оружие в Украине – в середине мая", – рассказывает Краев.

На помощь в кредит Банковая согласна. "Мы хотели другим способом получить эти деньги в прошлом году, но на сегодня это не имеет значения. Нам нужно выжить... Да, пожалуйста, просто примите решение", – сказал президент Владимир Зеленский.

Киеву очень нужна военная помощь и финансовая поддержка, говорит Огрызко. Это критически важно для нашего выживания.

"Для нас не время крутить носом: мол, помощь – хорошо, а кредит – плохо. Нужно только политическое решение Конгресса", – говорит Огрызко.

Кредит действительно может быть практически беспроцентным и бессрочным, подтверждает Краев.

"Любые варианты голосования в Конгрессе теоретически интересны. Но поверю, что их реально рассматривают, только когда увижу проголосованными, – говорит LIGA.net Дикинсон. – Не верю в благие намерения спикера Джонсона. И пока не будет доказано противоположного, буду оставаться убежденным, что он просто стремится убить время. И будет тянуть до бесконечности ради рейтингов Дональда Трампа.

Все решают шесть штатов

Шансы Трампа и Байдена на победу 50/50. Каждые две недели рейтинги меняются от одних и тех же социологов – кандидаты впереди друг друга на 2-5%. Борьба идет за шесть колеблющихся штатов – могут проголосовать за Трампа или Байдена.

Шансы Байдена и Трампа победить на выборах сейчас практически равны (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Справка В США каждый штат выбирает коллегию выборщиков, которая избирает президента. Из нынешних 538 выборщиков от 50 штатов для победы требуется 270. Во многих штатах действует принцип "победитель получает все", то есть голоса всех выборщиков, даже если за кандидата было лишь немногим больше 50%. Борьба сейчас идет за 83 выборщиков. В США каждый штат выбирает коллегию выборщиков, которая избирает президента. Из нынешних 538 выборщиков от 50 штатов для победы требуется 270. Во многих штатах действует принцип "победитель получает все", то есть голоса всех выборщиков, даже если за кандидата было лишь немногим больше 50%. Борьба сейчас идет за 83 выборщиков.

Перспектива продления помощи от США зависит, в первую очередь, от дальнейших решений Джонсона и Трампа, говорит Огрызко. Они более полугода блокируют процесс. Украина, среди прочего, стала разменной картой в президентской гонке в США.

Поскольку на Джонсона давят демократы и республиканцы в Конгрессе, то он, скорее всего, согласится на кредит, прогнозирует Огрызко. Тогда республиканцы продадут это избирателям как победу – мол, не отдали просто так деньги американских налогоплательщиков, Украина их вернет. Хотя, как он считает, все прекрасно понимают, что нет.