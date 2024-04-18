"Не час крутити носом". Коли Україна отримає допомогу від США і чому кредит – це непогано

Зміст:
  1. "Україна – суб'єктна у питаннях війни та миру"
  2. Варіанти допомоги Україні
  3. Усе вирішують шість штатів

Конгрес США знову розгляне допомогу Україні. Серед варіантів – безоплатна і в кредит. Результат залежить від того, як проголосують Палата представників і Сенат. Проти безоплатної досі був колишній президент Дональд Трамп, який впливає на частину конгресменів.

Спікер Майк Джонсон має намір розбити законопроєкт про допомогу партнерам США на чотири частини – план презентував 15 квітня. Окремо хочуть винести допомогу Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанському регіону і додаткові пропозиції, як то допомога Україні у кредит та конфіскація російських активів.

Всі чотири мають винести на голосування 20 квітня.

Україна погодиться на будь-який варіант, зокрема на кредит, бо не в тому стані, щоб "крутити носом", каже LIGA.net дипломат і колишній глава українського МЗС (2007-2009) Володимир Огризко.

Перед цим Трамп нібито заявив Джонсону, що відкритий до схвалення республіканцями допомоги Україні, якщо її передадуть саме у формі позики, а не "просто подарунка".

Трамп просто тягне час, переконаний аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон. "Розділення законопроєктів потрібне, щоб затвердити ізраїльський і відкласти український", – додає він LIGA.net.

"Україна – суб'єктна у питаннях війни та миру"

За тиждень до активізації Конгресу, 7 квітня, у Washington Post вийшла стаття, що Трамп у разі перемоги на виборах хоче домовитися з Путіним віддати Крим і Донбас в обмін на мир. І буде тиснути на Україну, відмовляючи у військовій допомозі.

Експрезидент США нібито заявив, що і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя" та "знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.

Цей "план" відповідає підходу Трампа до зовнішніх справ за його президентства: яскраві зустрічі на вищому рівні, а не детальна політика, впевненість у власних навичках ведення переговорів і неприйняття дипломатичних протоколів.

Однак Україна і європейські союзники протистоятимуть таким зусиллям Трампа. У США обмежений вплив, пише видання.

"Жодні важелі впливу США не змусять Київ брати участь у політиці, яка означає самогубство. Не змусять віддати територію. Якщо ви готові дати агресору долоню, відкусить руку", – вважає аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Штаб Трампа спростував інформацію. Припущення про план Трампа походять з неназваних і неінформованих джерел, які не мають уявлення, що відбувається, заявила речниця його кампанії Каролайн Лівітт: "Трамп єдиний, хто каже про припинення вбивств".

Такий "план миру" у команді Трампа міг розглядатись, але зараз з цією темою не працюють, каже LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв.

Закінчення війни прагнуть в усьому світі, передусім в Україні, але позиція "території в обмін на мир" неприйнятна для України, запевняє LIGA.net представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Ігор Копитін (фракція СН).

"Президент Зеленський озвучив українську формулу миру, яка передбачає територіальну цілісність країни, – нагадує народний депутат. – Уже не вперше в західній пресі мусується питання про нібито тиск партнерів, щоб змусити нас до переговорів з агресором, але наполягаю, що наша країна – субʼєктна у цьому питанні".

Варіанти допомоги Україні

Конгрес має проголосувати допомогу, бо це питання не лише геополітичних, але й економічних втрат для самих США, каже Краєв.

Зараз уся зброя, яку можуть і хочуть дати на потреби Сил оборони, — це на 70-80% великі державні замовлення для виробників зброї США, які тиснуть на конгресменів, каже Краєв. Не лише замовлення для Києва "підвісили", а й поповнення складів самого Пентагону.

"Для самого Джонсона це також змога врятуватися від вотуму недовіри – через голосування він може зібрати голоси, які допоможуть йому втримати посаду", – пояснює аналітик.

17 квітня республіканець та критик допомоги Україні Массі закликав Джонсона дозволити Республіканській партії обрати нового спікера, а потім піти у відставку. Раніше з такою пропозицією виступила Марджорі Тейлор Грін – прихильниця Трампа.

Своєю чергою, демократи вже протягом місяця обіцяють врятувати спікера від звільнення, якщо той ухвалить допомогу Україні.

Допомога Україні зараз багато в чому залежить від того, чи поставить спікер Джонсон це питання на голосування (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)
Допомога Україні зараз багато в чому залежить від того, чи поставить спікер Джонсон це питання на голосування (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Існують різні варіанти допомоги Україні, але більшість з них вже відпадають, переконаний Краєв. Найперше – пакет Байдена на $60 млрд. Палата представників до нього, найімовірніше, не повернеться.

Також ніхто більше не згадує про варіант, запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, – нового лендлізу для України, каже Краєв. Останні три тижні його вже не обговорюють.

Варіант Дональда Трампа все дати лише в кредит – малоймовірний, бо більшість республіканців не проти голосувати за його видозмінений сценарій – і допомога, і кредит, додає аналітик.

А от розділений пакет, який пропонує Джонсон, – окремо про Україну, Ізраїль та Тайвань – компроміс, більш прийнятний для демократів в обох палатах. Для України в ньому закладені кошти на рівні 2022-2023 роках, але подрібненими сумами. Це гроші на поповнення складів Пентагону, з яких ЗСУ два роки давали зброю, на закупівлю озброєння для України та макрофінансова підтримка в кредит.

Опублікований на сайті Палати представників Конгресу США проєкт закладає понад $60 млрд. Але не всі підуть саме Україні.

"Не час крутити носом". Коли Україна отримає допомогу від США і чому кредит – це непогано

$13,8 млрд – на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оплату оборонних послуг. $23 млрд – на поповнення арсеналів США. $11,3 млрд — на військові операції США у Східній Європі. $7,85 млрд економічної допомоги нададуть як кредити. Водночас після листопада 2025 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% боргу, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Джонсон пропонував проголосувати пакет цього тижня, бо наступного конгресмени їдуть в округи, каже Краєв. Навколо нього теж є суперечки серед республіканців. Проте загалом проглядається готовність в обох партіях ухвалити цей варіант.

"Палата може ухвалити пакет цього тижня, і документ піде в Сенат. Наскільки швидко проголосують там – невідомо. В обох партіях кажуть, що в Сенаті є підтримка, але процедурно до кінця тижня можуть не встигнути. Тоді голосування відкладуть до 26 квітня, а до кінця місяця можуть ухвалити. Тоді перший транш буде за півтора-два тижні, а перша зброя в Україні – в середині травня", – розповідає Краєв.

На допомогу в кредит Банкова згодна. "Ми хотіли в інший спосіб отримати ці гроші минулого року, але на сьогодні це не має значення. Нам потрібно вижити... Так, будь ласка, просто ухваліть рішення", – сказав президент Володимир Зеленський.

Києву вкрай потрібна військова допомога і фінансова підтримка, каже Огризко. Це критично важливо для нашого виживання.

"Для нас не час крутити носом: мовляв, допомога – добре, а кредит – погано. Потрібне лише політичне рішення Конгресу", – каже Огризко.

"Будь-які варіанти голосування в Конгресі теоретично цікаві. Але повірю, що їх реально розглядають, лише коли побачу проголосованими, – каже LIGA.net Дікінсон. - Не вірю в добрі наміри спікера Джонсона. І поки не буде доведено протилежного, залишатимуся переконаним, що він просто прагне вбити час. І буде тягнути до безконечності заради рейтингів Дональда Трампа".

Усе вирішують шість штатів

Шанси Трампа і Байдена на перемогу 50/50. Що два тижні рейтинги змінюються від одних і тих же соціологів – кандидати попереду один одного на 2-5%. Боротьба йде за шість штатів, які коливаються – можуть проголосувати за Трампа чи Байдена. 

Шанси Байдена і Трампа перемогти на виборах зараз практично рівні (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)
Шанси Байдена і Трампа перемогти на виборах зараз практично рівні (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)
Довідка
У США кожен штат обирає виборників у колегію, яка обирає президента. З нинішніх 538 виборників від 50 штатів для перемоги потрібно 270. У майже всіх штатах діє принцип "переможець отримує все", тобто голоси усіх виборників, навіть якщо за кандидата було лише трішки більше, ніж 50% виборців. Боротьба зараз триває за 83 виборників.

Перспектива продовження допомоги від США залежить насамперед від подальших рішень Джонсона і Трампа, каже Огризко. Вони понад пів року блокують процес. Україна, серед іншого, стала розмінною картою у президентських перегонах у СШA.

Позаяк на Джонсона тиснуть демократи й республіканці у Конгресі, то він, найімовірніше, погодиться на позику, прогнозує Огризко. Тоді республіканці продадуть це виборцям як перемогу – мовляв, не віддали просто так гроші американських платників податків, Україна їх поверне. Хоча, вважає він, всі прекрасно розуміють, що ні.

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