Собрать пазл. Как Украине решить проблему УАБов

В 2024 году управляемые авиабомбы стали одним из факторов, наиболее повлиявших на ход войны.

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Если бы не затягивание партнеров с поставкой Украине самолетов F-16 и другой помощи, об УАБах большинство украинцев даже не узнало бы, убеждает LIGA.net авиационный эксперт Константин Криволап.

Сейчас роль УАБов в темпах продвижения оккупационной армии существенная, говорит спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин – ими забрасывают все: от позиций защитников до объектов критической инфраструктуры.

Однако Украина приближается к системному решению этой проблемы, убеждают военные аналитики LIGA.net.

Благодаря чему управляемые авиабомбы превратились в проблему, которую невозможно игнорировать, и что поможет ее решить – коротко.

Потребовалось время на масштабирование. Почему УАБы стали проблемой сейчас

С начала 2024 года россияне смогли улучшить точность использования УАБов. В значительной степени они продвигаются на отдельных направлениях именно благодаря им, говорит LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин:

"Они выпускают по определенному населенному пункту и нашим позициям такое количество УАБов, что там становится трудно держать оборону. Они разрушают все, чтобы негде было обороняться, а потом говорят, что взяли село или часть города, хотя там остались одни руины".

Именно так, например, сейчас происходит с Часовым Яром и его окрестностями.

Часов Яр (Фото: Кракен)

И бомбы, изначально созданные как управляемые, и переработанные ФАБы — фугасные авиационные бомбы общего назначения, к которым крепятся модули коррекции и управления полетом, — стали проблемой, когда россияне смогли масштабировать не только их производство, но и использование, уточняет LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Плюс – дооборудование самолетов, подготовка экипажей, отработка тактики. Они усовершенствовали как технические, так и теоретические моменты. До этого УАБы не были столь угрожающими. Несколько месяцев назад это стало настоящей проблемой".

Массово россияне используют 500-килограммовые УАБы, отмечает LIGA.net профессор Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук. Хотя модули коррекции и управления полетом могут крепиться и к 250-килограммовым, и к полуторатонным бомбам. Однако их не всегда выгодно использовать.

"Для использования 1500-килограммовых бомб нужна весьма специфическая цель, чтобы окупился ее сброс, – объясняет Харук. – Тот же Су-34 может нести значительно меньшее количество таких полуторатонных бомб. Подвесить четыре 500-килограммовые бомбы на такой самолет для поражения большего количества целей – имеет больше смысла".

Сбивать нет смысла. Как противодействовать УАБам

Теоретически УАБ можно сбивать, говорит LIGA.net авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Например, на это способен зенитно-артиллерийский комплекс Skynex, находящийся на вооружении Украины. Однако для эффективного противодействия управляемым авиабомбам эти системы должны покрывать всю линию фронта в невероятном количестве, говорит он.

Последствия попадания УАБа, Торецк (Фото: Олег Петрасюк / EPA)

Средствами радиоэлектронной борьбы можно снизить точность ударов УАБами, добавляет LIGA.net авиаэксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский. Они имеют спутниковую систему наведения. Заглушить навигационный сигнал спутника – задача сложная, но не невозможная.

Но здесь есть нюанс, добавляет Храпчинский:

"Это – мощная бомба, которая все равно летит в каком-то направлении. Она упадет и взорвется в любом случае. Просто не попадет в цель или утратит возможность наведения".

Учитывая количество УАБов, которое россияне выпускают по территории Украины (более 3000 ежемесячно), бороться непосредственно с ними особого смысла нет, добавляет Харук. Более эффективный способ противодействия – это уничтожение их носителей.

Единственный способ ощутимо снизить уровень угрозы – бить по российским аэродромам и разрушать их авиационную инфраструктуру, добавляет LIGA.net представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

Уничтожение аэродромов базирования, складов, где хранятся УАБы, позволит как минимум уменьшить интенсивность обстрелов, объясняет Мельник. Даже за счет того, что россияне попытаются превентивно передислоцировать эти цели как можно дальше от линии фронта.

"У нас уже была одна такая успешная атака, когда смогли уничтожить не только самолеты, но и места хранения, – говорит он. – Соответствующий опыт мы имеем. Теперь у нас появились возможности [усилить эту работу]".

Для того чтобы системно решить вопросы УАБов, Украине нужно три элемента: самолеты F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и достаточное количество комплексов Patriot, поясняет LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь:

"Если у нас будет эта система, российская авиация просто не сможет приближаться к воздушному пространству Украины. Соответственно, они не смогут использовать УАБы".

Пока этот пазл не сложен, Силы обороны будут пытаться нейтрализовать проблему асимметричными шагами.

Последствия попадания УАБа, Харьков (Фото: SERGEY KOZLOV / EPA)

"Где-то сработает ЗРК Patriot, – предполагает Самусь. – Где-то, возможно, первые F-16 будут оказывать огневое влияние на российскую авиацию и понемногу менять ситуацию с превосходством России в воздухе".

Вполне вероятно, что даже сам факт присутствия в Украине F-16 будет иметь психологическое влияние на российских пилотов, и они не будут рисковать и приближаться слишком близко к воздушному пространству Украины, добавляет LIGA.net Криволап. Это также увеличит количество случаев сброса УАБов на российские территории – пилоты не задумываясь будут сбрасывать их в случае угрозы быть сбитыми.

Не только УАБы. Чего ждать дальше

Ключевой залог успеха продвижений российской армии — не только УАБы. Речь идет и о преимуществе в личном составе и огневом поражении, и о российской философии ведения войны, говорит LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова. Однако у каждой из этих составляющих есть важные нюансы.

Проблем с мобилизацией Россия в ближайшее время не будет испытывать, отмечает LIGA.net заместитель командира третьей ОШБр, майор Максим Жорин:

"Они скоро начнут ощущать последствия потерь на поле боя, когда придут к более чувствительным социальным нишам, из которых будут мобилизовать людей. Но в ближайшее время такой проблемы существенной и тем более критической у них не будет".

Хотя есть определенные маркеры, позволяющие предположить, что пул желающих пополнить личный состав российской армии постепенно иссякает, уточняет Мельник.

Один из них – постоянное увеличение суммы выплат, которые россиянам обещают за подписание контракта: "Если раньше это было где-то 200 000, то сейчас предлагают уже миллион рублей и больше, – говорит он. – Российские власти предпринимают такие меры не от большой щедрости".

Ключевая особенность врага – не просто наличие живой силы, но и готовность ее терять, добавляет Мельник. Российское население проявило неожиданную терпимость к потерям. И это просчет, сделанный как украинским военно-политическим руководством, так и западными партнерами.

Последствия попадания УАБа, Харьков (Фото: SERGEY KOZLOV / EPA)

Эта российская пассивность дает возможность бросать солдат "пушечным мясом" куда угодно. Она дает преимущество, отмечает Мельник:

"В других армиях эти методы немыслимы, они бы повлекли за собой бунт. Но в российской армии это работает. Они признают право государства распоряжаться их жизнью".

Преимущество количества выпущенных снарядов с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины имели буквально несколько дней – в октябре 2023 года, добавляет эксперт Центра Разумкова. Остальное время российская артиллерия преобладала. Это количество снарядов, которыми покрываются большие площади, позволяет россиянам компенсировать недостатки в точности и просчетах командования.

То есть речь идет не только об УАБах. Но именно они являются одной из самых больших проблем Сил обороны. Об этом LIGA.net рассказывали военнослужащие на разных направлениях. С российскими дронами и артиллерией защитники уже научились воевать. Но противодействовать превосходству врага в воздухе сложно.

Сейчас Украина стала на шаг ближе к решению этой проблемы. "Когда заработает система – самолеты F-16, самолеты ДРЛС и достаточное количество комплексов Patriot, – превосходство в воздухе будет уже у нас".