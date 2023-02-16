Нет, это не НЛО. Россия и Китай запускают аэростаты: что это и почему не работает

Россия начала прибегать к "дедовским методам" ведения войны – запустила в небо над Украиной воздушные шары – небольшие аэростаты с угловыми отражателями. Украинские военные сбили их с истребителей.



Эта новая-старая технология стала эхом событий в небе США, где 4 февраля военные после двух дней наблюдения сбили большой воздушный шар – китайский аэростат с мощной разведывательной аппаратурой. Американские чиновники утверждают, что КНР использует подобные аэростаты для разведки по всему миру, в частности, над Центральной и Латинской Америкой, Южной и Юго-Восточной Азией, Европой.

Чем похожи (и похожи ли вообще) российские и китайские аэростаты, какие угрозы они несут для системы ПВО и как их сбивать: разбор LIGA.net.

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ЧТО ЭТО ЗА ШАРЫ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ

Это воздушные шары разных размеров, летящие по потоку ветра на высотах в несколько километров. Россия использует небольшие шары, похожие на метеозонды, Китай – гораздо более крупные аппараты.

Поскольку размеры этих шаров разные, разное и предназначение – Россия использует их как обманную мишень для украинского ПВО, рассказывает LIGA.net Михаил Люксиков, военный эксперт, редактор Украинского милитарного портала.

"Если мы посмотрим на тактико-технические характеристики беспилотников серии "Орлан", то их скорость около 100 км/ч, а высоты – до 5 км. То есть такой шар при правильно подобранном отражателе и скорости ветра может хорошо имитировать на радаре вражеский дрон" , – говорит Люксиков.

Технология аэростатов – не нова. Для разведки их стали использовать практически сразу после изобретения, объясняет LIGA.net Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

"С начала XX века ее начали применять для того, чтобы обнаруживать радары. Эта технология используется, если не хватает других разведывательных средств: авиации, спутников, беспилотников", – добавляет он.

ЧТО ТАКОЕ УГЛОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ И КАК ОН РАБОТАЕТ

Это металлическая конструкция, на которую срабатывают радары, говорит Люксиков.

Российские аэростаты не большие и изготовлены из материала, дающего малую эффективную площадь рассеивания (ЭПР), рассказывает он. Для увеличения этого эффекта на них подвешивают металлические конструкции, которые и называют угловыми отражателями: "По форме они могут быть разными, но обычно это тетраэдры со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. На них и срабатывает излучение из радаров".

СПРАВКА. Принцип действия отражателей похож на работу антирадаров или компакт-дисков, которые устанавливались на лобовом стекле в авто.



Антирадар работает как приемник: то есть, ловит волну и передает, что на определенном месте есть радар. Компакт-диски в автомобилях работали по принципу углового отражателя, объясняет Мусиенко. Диск использовал свое покрытие и должен был засвечивать радар. Фактически радар срабатывал на ложную цель. Он не мог зафиксировать скорость. Это фейковая точка для принятия радарного сигнала.



"Наши специалисты еще смотрят, что было в обломках, – добавляет Мусиенко, – чтобы понять, чем они были начинены и насколько это работает".

Россияне запускают шары над Украиной, чтобы использовать наш военный ресурс, потому что на радарах такие отражатели похожи на самолеты или БПЛА. Для идентификации объекта и угрозы нужно время и ресурсы, говорит LIGA.net генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

"Наши на станциях РЛС дежурят, видят, что в воздухе передвигается такая цель. Пусть не быстро, со скоростью ветра, но передвигается. Поэтому иногда наши силы вынуждены включать дополнительные станции. Если они не могут разобраться, то нужно применять, например, зенитно-ракетный комплекс или поднимать в небо истребитель", – говорит генерал.

КАКАЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЧЕМ УГРОЖАЮТ

Несмотря на то, что технология аэростатов устарела, они относительно дешевы и практичны для тех целей, которые перед ней ставят.

Если на зенитно-ракетном комплексе не выяснят, что это обычный шар, а примут его за какой-нибудь самолет, то будут вынуждены использовать ракету или поднимать в небо истребитель, констатирует Романенко.

В некоторых зенитно-ракетных комплексах есть так называемые телевизионно-оптические визиры. Это своего рода камеры, через которые можно "увидеть" объект.

Это видно и по скорости, потому что самолет передвигается быстрее. Если эти шары облучать локаторами разных волн, длины, то они отображаются по-разному на индикаторах и можно выяснить, что это шар. Но пока все это анализируется. Если ошибочно применят ракеты, а не пушки, то тратится ресурс", – говорит он.

Цель россиян – еще и выяснить, где размещены украинские средства ПВО, и обходить их во время дальнейших ракетных ударов, рассказывает Люксиков.

"Вместе с шарами могут запускаться БПЛА, которые летят в том же направлении и собирают необходимую разведывательную информацию. Другой пример – выявление позиций наших ЗРК, когда те будут сбивать шары, и в дальнейшем при запуске "Шахедов" или крылатых ракет строить маршруты, обходя их", – говорит Люксиков.

Но глобально информация, собранная благодаря аэростатам, не очень-то поможет россиянам, убежден Мусиенко.

"Они не могут быть эффективны. Многие радиолокационные станции, используемые украинскими зенитно-ракетными комплексами (IRIS, NASAMS, в конце концов C-300) являются мобильными. Перемещаются вместе с батареей и постоянно меняют место дислокации. Даже если вы зафиксируете, где находится система сегодня, завтра она может быть в другом месте – это абсолютно нецелесообразные усилия", – считает он.

С точки зрения зрения разведывательных действий самолеты, которые взлетают из Беларуси, значительно эффективнее "этих погремушек", говорит руководитель Центра военно-правовых исследований.

15 февраля для сбивания аэростатов над Киевщиной работала авиация. А это значит, что россияне вряд ли нашли стационарные средства ПВО. "Украина несколько перехитрила противника. Никто не "засветил" расположение зенитно-ракетных комплексов пусками ракет", – говорит Мусиенко.

Решение о ликвидации такого объекта принимается не сразу. Военные США сбили китайский шар только на второй день после обнаружения. Это время американские военные исследовали, куда он летит. Начинку китайского шара (датчики и другую аппаратуру) через несколько дней достали из Атлантического океана и сейчас исследуют.

КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Аэростаты могут быть поражены из разных видов оружия, но наиболее эффективный метод борьбы – это наземные ЗРК, говорит Михаил Люксиков.

"Имеющиеся у нас советские самолеты, к сожалению, не разрабатывались для борьбы с малозаметными целями, и потому бортовые радиолокационные станции могут просто не видеть их из-за малой ЭПР. Пулеметами их не достанешь, потому что полет такого шара может быть на высоте один-два километра . Поэтому наиболее эффективно – это наземные ЗРК", – говорит Люксиков.

Наиболее целесообразное средство каждый раз определяют индивидуально.

"В зависимости от того, на какой высоте и с какой скоростью они летят, применяют разные средства. Можно сбить что угодно, – говорит Александр Мусиенко. – Для этого авиация не всегда применяет ракеты, она может также применять пушки, которые есть на самолетах".

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

Использование аэростатов также – одно из комплексных психологических средств для устрашения населения, считает Мусиенко.

"РФ использовала их, потому что это совпало с сообщением Financial Times и об этом говорилось на Rammstein, что россияне увеличили свое количество самолетов и вертолетов на аэропортах у границы с Украиной. Под эту новость Россия начала пуски, чтобы совершать, как они думают, мощные информационно-психологические атаки на украинское население", – убежден он.

По логике россиян, это должно посеять панические настроения в Украине. "Даже некоторые россияне-пропагандисты откровенно признавали в отдельных своих пабликах, что просто хотят покошмарить нас и нашу ПВО, – добавляет эксперт. – Но я думаю, что здесь стоит скорее посмеяться над ними, чем бояться".

В отличие от российских, китайские шары были начинены разведывательной аппаратурой, продолжает Мусиенко: "Шары запускал также и Китай, но у них – мощные разведывательные аппараты для сбора информации. Во-первых, они больше, это даже визуально видно. Во-вторых – те аэростаты летели на значительно большей высоте, и там было гораздо больше оборудования".

РФ не спит и ищет новых возможностей, говорит бывший заместитель начальника Генштаба Романенко: "Противник ищет какие-то новые средства в ведении войны, которые будут новыми и для него, и для нас, и какими он сможет достигать своей цели. Эти средства дешевле: есть же разница, поднимать беспилотник или шар".

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