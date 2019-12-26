Неудачники, счастливчики 2019 года и дорогая продажа стартапа. Что надо знать этим утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net

Католическое рождество выдалось спокойным, особо важных новостей не было - и это хорошо. В таких случаях журналисты умеют придумывать новостные поводы. Например, - читатели Ligа.net определили неудачника и победителя 2019-го года. (Два дня назад мы устроили опрос).

Кто же самый самый неудачливый украинец по мнению вас и нас? Бывший министр транспорта, социалист и регионал со стажем, любитель моделей и частных самолетов Николай Рудьковский. Почти 80% читателей признали его неудачником года. Он и правда герой трагичной комедии. С 2011-го по 2014-й он был примерным рядовым партии Регионов, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, Рудьковский вспомнил, что он патриот: пришел на митинг под посольство России в Киеве.

Демонстранты встретили Николая в штыки, сначала хотели просто облить зеленкой и выгнать, но потом вложили в его руку булыжник и чуть ли не силой заставили бросить его в сторону посольства РФ. В итоге, все равно облили зеленкой и выгнали. А спустя четыре года Николая задержали в Москве и в 2019-ом осудили на два года за нападение на посольство РФ. Вряд ли прожженный украинский политик и бизнесмен Николай Рудьковский думал, что станет политзаключенным и узником совести. Больше по ссылке.





Кто же счастливчик? Глава Офиса президента Андрей Богдан. Год назад его имя знали в основном враги Игоря Коломойского: последние годы Богдан был одним из основных его адвокатов. Но он оказался очень прозорливым юристом. Богдан не скрывает, что это он мотивировал Зеленского ввязаться в президентскую компанию, а после ввел кандидата до победных 73% во втором туре выборов.

Когда Зеленский победил, прагматичный и жесткий Богдан без особого труда растолкал киноромантиков в окружении Зеленского и занял пост главы президентского офиса. На этой должности Богдан неразлучен с президентом, первые месяцы было даже непонятно кто руководит страной - Зеленский или Богдан. Кажется, все же Зеленский. Но теперь Богдан старается подруливать Кабмином и немного Верховной Радой.

Остался ли он юристом Коломойского? Похоже, он перерос своего работодателя: из разных источников звучит непроверяемая информация, что между ними конфликт и Богдан теперь чуть ли не главный противник олигарха в окружении Зеленского. Больше по ссылке.





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США запланировали глобальную передислокацию войск. Меньше в Африке и на Ближнем востоке - больше рядом с Россией и Китаем. Что бы ни делал и ни говорил Трамп о разных тиранах, которым жмет руки - американское армейское командование не верит в «перезагрузки» отношений и отдает предпочтение старому правилу: с револьвером и добрым словом можно сделать больше, чем просто с добрым словом. Больше по ссылке.

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