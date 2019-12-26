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26.12.2019, 09:00

Неудачники, счастливчики 2019 года и дорогая продажа стартапа. Что надо знать этим утром

Неудачники, счастливчики 2019 года и дорогая продажа стартапа. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 26 декабря. Температура от +3 до +5, курс доллара 23.26

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net

Католическое рождество выдалось спокойным, особо важных новостей не было - и это хорошо. В таких случаях журналисты умеют придумывать новостные поводы. Например, - читатели Ligа.net определили неудачника и победителя 2019-го года. (Два дня назад мы устроили опрос).

Кто же самый самый неудачливый украинец по мнению вас и нас? Бывший министр транспорта, социалист и регионал со стажем, любитель моделей и частных самолетов Николай Рудьковский. Почти 80% читателей признали его неудачником года. Он и правда герой трагичной комедии. С 2011-го по 2014-й он был примерным рядовым партии Регионов, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, Рудьковский вспомнил, что он патриот: пришел на митинг под посольство России в Киеве.

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Демонстранты встретили Николая в штыки, сначала хотели просто облить зеленкой и выгнать, но потом вложили в его руку булыжник и чуть ли не силой заставили бросить его в сторону посольства РФ. В итоге, все равно облили зеленкой и выгнали. А спустя четыре года Николая задержали в Москве и в 2019-ом осудили на два года за нападение на посольство РФ. Вряд ли прожженный украинский политик и бизнесмен Николай Рудьковский думал, что станет политзаключенным и узником совести. Больше по ссылке.


Кто  же счастливчик?  Глава Офиса президента Андрей Богдан. Год назад его имя знали в основном враги Игоря Коломойского: последние годы Богдан был одним из основных его адвокатов. Но он оказался очень прозорливым юристом. Богдан не скрывает, что это он мотивировал Зеленского ввязаться в президентскую компанию, а после ввел кандидата до победных 73% во втором туре выборов. 

Когда Зеленский победил, прагматичный и жесткий Богдан без особого труда растолкал киноромантиков в окружении Зеленского и занял пост главы президентского офиса. На этой должности Богдан неразлучен с президентом, первые месяцы было даже непонятно кто руководит страной - Зеленский или Богдан. Кажется, все же Зеленский. Но теперь Богдан старается подруливать Кабмином и немного Верховной Радой. 

Остался ли он юристом Коломойского? Похоже, он перерос своего работодателя: из разных источников звучит непроверяемая информация, что между ними конфликт и Богдан теперь чуть ли не главный противник олигарха в окружении Зеленского. Больше по ссылке.


Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Противостоять РФ. США планируют глобальную передислокацию войск

США запланировали глобальную передислокацию войск. Меньше в Африке и на Ближнем востоке - больше рядом с Россией и Китаем. Что бы ни делал и ни говорил Трамп о разных тиранах, которым жмет руки - американское армейское командование не верит в «перезагрузки» отношений и отдает предпочтение старому правилу: с револьвером и добрым словом можно сделать больше, чем просто с добрым словом. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Американская Snap купила украинский стартап за $166 млн

Украинский предприниматель Виктор Шабуров знает, как продавать стартапы американцам. Один раз уже продал Looksery за 150 млн долларов, а теперь - за 166 млн. И кажется, ничего затейливого. Приложения   just for fun. Учитесь! Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Лукашенко - Путину: Буду искать альтернативу российскому газу. Украинский пример заразительный! Президент Беларуси задумался об уходе с нефтегазовой иглы российского Газпрома. Ну или он торгуется так. Больше по ссылке.

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Теги: технологии, стартап, андрей богдан, эмейл-рассылка
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