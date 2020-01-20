“Незаконные” заправки, борьба с полиэтиленом и обедневший Безос. Что надо знать этим утро

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 20 января. Температура от -2 до 0, курс доллара 24.25.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Смена лидера. Безос уже не самый богатый человек в мире – Forbes

Нет более бесполезного и мазохистского занятия, чем смотреть за гонками в глобальных рейтингах богатейших: один IT-монополист, например, Билл Гейтс сменяет другого, например, Джеффа Безоса. При этом состояние каждого как ВВП Украины. Последние лет 10 все предельно ясно - капитализация технологических гигантов растет как на дрожжах: Apple, Microsoft, Amazon, Google - самые дорогие компании США, каждая стоит больше триллиона долларов. Есть даже аббревиатура из их названий GAFAM (где F - Facebook), которая используется, когда речь заходит о компаниях доминирующих в онлайне.

И именно поэтому победа в рейтинге Forbes владельца империи роскоши LVMH Бернара Арно (такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и тд). - знаковое событие. Это индикатор, что у супер богатых жителей планеты - клиентов Арно - все хорошо как никогда. Простое и наглядное подтверждение, расчетов экономистов, что сейчас неравенство в мире максимально за последние 100 лет. Само по себе неравенство - не проблема, а вот растущее неравенство проблема, которая часто решается кризисами и социальными потрясениями. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Сделка с Зеленским. Как рынок АЗС зачищают от нелегалов. Рейд по "незаконным" заправкам

Невероятно, но факт. Чтобы правоохранители занимались своими прямыми обязанностями и закрыли нелегальные заправки, им об этом должен сказать целый президент. По-другому никак. А если скажет - пожалуйста. И, оказывается, это совсем не сложно. Другое дело, если бы не сказал - было бы очень тяжело. Практически невозможно. А так - возможно. И хорошо, что все со всеми договорились в итоге. Да, важный момент: надо еще, чтобы в будущем все так же было. А не наоборот. Ну, вы поняли. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Полное разложение. В Украине появятся пакеты без полиэтилена

Если вы зайдете, скажем, в магазин "Молоко от фермера", вам больше не предложат полиэтиленовый пакет. Магазины и продукты с приставкой bio при формировании имиджа стараются следовать мировому тренду - мир без пластика. Последние новости говорят о том, что уже в 2020 году этот тренд подхватит и масс-маркет. Например, такие сети как АТБ. Для поставщиков полиэтиленовой упаковки это потеря. Но зато рынок открывается для новых упаковщиков, применяющих новые технологии и использующих материалы, которые быстро разлагаются. Больше по ссылке.

Текст дня. И кони дохнут. Застройщик Войцеховский построил огромное имение. Сейчас оно умирает

История, как скандальный застройщик Анатолий Войцеховский построил нереальных масштабов имение под Киевом. А потом… У него кончились деньги и сейчас там все умирает в прямом значении этого слова. Больше по ссылке.

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