"Никаких разговоров с Путиным". Кто такой новый президент Финляндии. И за что раскаивается
Бывший консервативный премьер Финляндии Александр Стубб победил на президентских выборах. Он получил 51,6% голосов, а соперник из Партии зеленых Пекка Хаависто, экс-глава МИД – 48,4%.
13-й президент вступит в должность 1 марта.
В Финляндии до сих пор жива память о Зимней войне, говорит LIGA.net профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен. И понимание, кто может стать следующей жертвой РФ.
"Украинцы оказались в той же ситуации, что и Финляндия в 1939 году, когда на страну напал СССР", – добавляет LIGA.net социолог, заместитель председателя правления Общества украинцев в Финляндии Арсений Свинаренко.
Так что новый президент будет поддерживать Украину в войне против России, как и его предшественник. Хотя и имеет "темные пятна" в карьере.
Каким политиком будет Стубб, как он связан с россиянами и готовится ли ЕС к возможной войне с Россией – разбор LIGA.net.
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"Ядерное оружие – гарантия мира". Кто такой Стубб
Это первые выборы после вступления страны в НАТО – в 2023 году Финляндия стала 31-м членом блока. 55-летний Стубб имеет жесткую позицию по отношению к России.
Стубб называет победу "самой большой честью в жизни" и добавляет, что "само собой разумеется, что с Владимиром Путиным тяжело вести диалог, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины".
"Не вижу никакого общения с Путиным или с российским руководством в ближайшее время. Хотим найти путь к миру, но сейчас он только через поле боя", – говорит Стубб.
Финляндия и сама имеет сухопутную границу с РФ протяженностью 1271,8 км.
Стубб строил кампанию на обещаниях максимально использовать членство в НАТО и поддерживать Украину в войне с Россией: "Очень важно, чтобы мы в Европе позаботились о собственной обороне".
Он прозападен во многих смыслах, склонен к более тесным отношениям с США, Великобританией и скандинавскими соседями.
В ходе кампании заявил, что Финляндия должна быть активным членом НАТО и разместить часть войск Альянса на своей территории.
В стране широкий консенсус, что следует иметь в хорошей форме национальную оборону, независимо от защиты Альянса, и быть самыми надежными партнерами, рассказал LIGA.net профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен.
Стубб готов разрешить транспортировать по территории страны ядерное оружие, но не хранить его: "Иногда ядерное оружие – гарантия мира".
Угрозы для Финляндии со стороны России реальны, добавляет Тейвайнен, но есть тонкая граница гибридных. Например, могут ли такими считаться атаки на сайты госучреждений, на подводные интернет-кабели, или кампании российских фабрик троллей в соцсетях.
"В общем, ощущение угрозы сейчас не так велико, как два года назад, когда мы не были в НАТО", – рассказывает Тейвайнен.
Стубб поддерживает Украину – как и действующий президент. Потому что понимает, что речь идет не только об украинской безопасности, но и о финской.
Какова будет политика Финляндии в отношении Украины
Нет признаков, что с президентом Стуббом военная помощь Украине изменится, потому что речь идет не только о желании помогать Украине, но и о безопасности самой Финляндии, объясняет LIGA.net социолог, преподаватель на программе украинских студий в Хельсинкском университете (Финляндия) Арсений Свинаренко.
"В финской политике пришли к согласию, что прежде всего следует заботиться о способности самим сопротивляться возможной российской агрессии. Финляндия будет дальше оказывать военную помощь, но небольшая страна имеет ограниченные возможности", – говорит Свинаренко.
"С начала вторжения финское общество сплотилось вокруг поддержки Украины и существует широкий политический консенсус всех партий в парламенте, что следует так поступать, потому что украинцы оказались в той же ситуации, что Финляндия в 1939 году, когда напал СССР. Эти параллели очень сплотили финнов", – объясняет Свинаренко.
Украина при Стуббе будет идти в фарватере ЕС и в координации с союзниками, считает Тейвайнен. Будут и независимые финские решения, однако до сих пор не озвучены четкие обязательства увеличить помощь.
Сейчас подход финских властей – выждать и посмотреть, каким будет финальное решение США, говорит Тейвайнен. Чтобы потом в координации с Евросоюзом взять на себя долю обязательств.
Новый президент активно поддерживает интеграцию Украины в ЕС и в НАТО, прогнозирует Тейвайнен. Но в общем-то не будет существенных изменений.
"Финляндия должна помогать Украине в достижении целей и быть решительным защитником ее членства [в ЕС и НАТО]", – ответил перед выборами Стубб по запросу Общества украинцев в Финляндии.
"В Финляндии широкая поддержка Украины среди правых и левых. "За" даже крайняя правая популистская партия в коалиции. В отличие от схожих сил в других странах ЕС. Когда-то ультраправые симпатизировали России, но изменили позицию после вторжения", – говорит Тейвайнен.
Причина широкой поддержки – память о Зимней войне, объясняет Тейвайнен. И понимание, кто может стать следующей жертвой РФ.
Перед выборами Финляндия объявила, что отправляет в Украину 22-й пакет оборонной помощи. Ниинисто подписал его 9 февраля.
Как сообщал в декабре министр обороны Антти Хаккянен – Финляндия вдвое увеличит мощности по производству снарядов, что должно помочь поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Производство боеприпасов в стране по состоянию на декабрь 2023 года уже возросло в несколько раз, по сравнению с периодом до полномасштабного российского вторжения. По словам Хаккянена, с начала войны в Украине министерство уже сделало долгосрочные заказы на тяжелые снаряды в отечественной промышленности.
Почему сотрудничал с россиянами. И как признал ошибку
Президентское кресло знаменует возвращение Стубба во внутреннюю политику после нескольких лет работы вице-президентом Европейского инвестиционного банка и директором Европейского университетского института во Флоренции.
Стубб – правый либерал, говорит Свинаренко. На разных министерских постах он максимально способствовал развитию либеральной экономики, уменьшению регуляции, увеличению инвестиций, в том числе из России.
Как министр финансов Стубб активно подгримировал строительство Северного потока-2, как глава МИД – строительство АЭС Ханхикиви совместно с Росатомом (АЭС так и не построили, проект был полностью прекращен в мае 2022 года). Экономический рост был для него тогда важнее, чем риски безопасности, говорит Свинаренко.
Общество украинцев обращалось во время кампании к Стуббу. Все его соратники поддерживали Украину и украинцев в Финляндии.
"Соратник Стубба по партии Национальная коалиция, премьер Петтери Орпо принимал участие в наших событиях в День независимости. Украину поддерживают глава МИД и министр обороны, тоже из его партии. Он не отдельная фигура, а часть команды. Это добавляет уверенности, что таковой будет его политика", – говорит Свинаренко.
Готовится ли ЕС к возможной войне с Россией
Стубб известен как сильный еврофил с большим опытом, говорит LIGA.net старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований (CEPS) и старший научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (Таллин) Стивен Блокманс.
Что касается готовится ли ЕС к возможной войне с Россией, то Блокманс объясняет, что в конституционной хартии ЕС нет права объявлять войну, и восприятие угроз в 27 странах-членах очень разное.
"Удивительные слова Трампа, когда он поощрял РФ атаковать союзников по НАТО, не достигающих расходов на оборону в 2% ВВП, разбудили те страны, которые думали, что их может что-то спасти, – добавляет он. – Политики признают: если не могут положиться на США в рамках НАТО, ЕС должен активизировать свою игру".