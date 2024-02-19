Бывший консервативный премьер Финляндии Александр Стубб победил на президентских выборах. Он получил 51,6% голосов, а соперник из Партии зеленых Пекка Хаависто, экс-глава МИД – 48,4%.

13-й президент вступит в должность 1 марта.

В Финляндии до сих пор жива память о Зимней войне, говорит LIGA.net профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен. И понимание, кто может стать следующей жертвой РФ.

"Украинцы оказались в той же ситуации, что и Финляндия в 1939 году, когда на страну напал СССР", – добавляет LIGA.net социолог, заместитель председателя правления Общества украинцев в Финляндии Арсений Свинаренко.

Так что новый президент будет поддерживать Украину в войне против России, как и его предшественник. Хотя и имеет "темные пятна" в карьере.



Каким политиком будет Стубб, как он связан с россиянами и готовится ли ЕС к возможной войне с Россией – разбор LIGA.net.

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"Ядерное оружие – гарантия мира". Кто такой Стубб

Это первые выборы после вступления страны в НАТО – в 2023 году Финляндия стала 31-м членом блока. 55-летний Стубб имеет жесткую позицию по отношению к России.

Стубб называет победу "самой большой честью в жизни" и добавляет, что "само собой разумеется, что с Владимиром Путиным тяжело вести диалог, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины".

Президент Саули Ниинистё на учениях армии в финском Нурмесе, 29 ноября 2022 года. С 1 марта президентом будет Стубб (Фото: EPA-EPA-EFE/Tomi Hanninen)

"Не вижу никакого общения с Путиным или с российским руководством в ближайшее время. Хотим найти путь к миру, но сейчас он только через поле боя", – говорит Стубб.

Финляндия и сама имеет сухопутную границу с РФ протяженностью 1271,8 км.

Стубб как премьер в 2014-2015 годах был за экономическое сотрудничество с Россией, но признал ошибку (Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT)

Стубб строил кампанию на обещаниях максимально использовать членство в НАТО и поддерживать Украину в войне с Россией: "Очень важно, чтобы мы в Европе позаботились о собственной обороне".

Он прозападен во многих смыслах, склонен к более тесным отношениям с США, Великобританией и скандинавскими соседями.

В ходе кампании заявил, что Финляндия должна быть активным членом НАТО и разместить часть войск Альянса на своей территории.

Финские солдаты на учениях на полигоне в финском Ниинисало, 04 мая 2023 года (Фото: EPA-EFE/PIRJO TUOMINEN)

В стране широкий консенсус, что следует иметь в хорошей форме национальную оборону, независимо от защиты Альянса, и быть самыми надежными партнерами, рассказал LIGA.net профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен.

Стубб готов разрешить транспортировать по территории страны ядерное оружие, но не хранить его: "Иногда ядерное оружие – гарантия мира".

"Стубб за то, чтобы ядерное оружие партнеров по НАТО временно было на нашей территории – этого не позволяет сейчас закон, против действующий президент. Он за увеличение оборонного бюджета, но был против пропаганды большего привлечения женщин в армию, чем другие кандидаты", – говорит Тейвайнен.

Угрозы для Финляндии со стороны России реальны, добавляет Тейвайнен, но есть тонкая граница гибридных. Например, могут ли такими считаться атаки на сайты госучреждений, на подводные интернет-кабели, или кампании российских фабрик троллей в соцсетях.

"В общем, ощущение угрозы сейчас не так велико, как два года назад, когда мы не были в НАТО", – рассказывает Тейвайнен.

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Стубб поддерживает Украину – как и действующий президент. Потому что понимает, что речь идет не только об украинской безопасности, но и о финской.

Какова будет политика Финляндии в отношении Украины

Нет признаков, что с президентом Стуббом военная помощь Украине изменится, потому что речь идет не только о желании помогать Украине, но и о безопасности самой Финляндии, объясняет LIGA.net социолог, преподаватель на программе украинских студий в Хельсинкском университете (Финляндия) Арсений Свинаренко.

"В финской политике пришли к согласию, что прежде всего следует заботиться о способности самим сопротивляться возможной российской агрессии. Финляндия будет дальше оказывать военную помощь, но небольшая страна имеет ограниченные возможности", – говорит Свинаренко.

Справка Финны предполагают, что Россия может на них напасть, но для страны не в первый раз давать им отпор. По Финны предполагают, что Россия может на них напасть, но для страны не в первый раз давать им отпор. По опросу от конца января, 73% финнов немного или очень обеспокоены тем, что война выйдет за пределы Украины. 68% волнует возможная агрессия России против их страны.

"С начала вторжения финское общество сплотилось вокруг поддержки Украины и существует широкий политический консенсус всех партий в парламенте, что следует так поступать, потому что украинцы оказались в той же ситуации, что Финляндия в 1939 году, когда напал СССР. Эти параллели очень сплотили финнов", – объясняет Свинаренко.

Украина при Стуббе будет идти в фарватере ЕС и в координации с союзниками, считает Тейвайнен. Будут и независимые финские решения, однако до сих пор не озвучены четкие обязательства увеличить помощь.

Сейчас подход финских властей – выждать и посмотреть, каким будет финальное решение США, говорит Тейвайнен. Чтобы потом в координации с Евросоюзом взять на себя долю обязательств.

"ЕС недостаточно поддерживает Украину... Страх давать большое количество оружия большой дальности должен закончиться. Для меня совершенно ясно, что путь к окончанию войны и миру проходит именно через поле боя", – говорил Стубб перед выборами.

Новый президент активно поддерживает интеграцию Украины в ЕС и в НАТО, прогнозирует Тейвайнен. Но в общем-то не будет существенных изменений.

"Финляндия должна помогать Украине в достижении целей и быть решительным защитником ее членства [в ЕС и НАТО]", – ответил перед выборами Стубб по запросу Общества украинцев в Финляндии.

Финские солдаты на учениях, 2022 (Фото: EPA-EPA-EFE/Tomi Hanninen)

"В Финляндии широкая поддержка Украины среди правых и левых. "За" даже крайняя правая популистская партия в коалиции. В отличие от схожих сил в других странах ЕС. Когда-то ультраправые симпатизировали России, но изменили позицию после вторжения", – говорит Тейвайнен.

Причина широкой поддержки – память о Зимней войне, объясняет Тейвайнен. И понимание, кто может стать следующей жертвой РФ.

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Перед выборами Финляндия объявила, что отправляет в Украину 22-й пакет оборонной помощи. Ниинисто подписал его 9 февраля.

Справка Последний пакет – на €190 млн. Общая стоимость военной помощи Финляндии за период войны – €1,8 млрд. Страна участвует в артиллерийской коалиции и коалиции по разминированию в формате Рамштайн. Последний пакет – на €190 млн. Общая стоимость военной помощи Финляндии за период войны – €1,8 млрд. Страна участвует в артиллерийской коалиции и коалиции по разминированию в формате Рамштайн.

Как сообщал в декабре министр обороны Антти Хаккянен – Финляндия вдвое увеличит мощности по производству снарядов, что должно помочь поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Производство боеприпасов в стране по состоянию на декабрь 2023 года уже возросло в несколько раз, по сравнению с периодом до полномасштабного российского вторжения. По словам Хаккянена, с начала войны в Украине министерство уже сделало долгосрочные заказы на тяжелые снаряды в отечественной промышленности.

Почему сотрудничал с россиянами. И как признал ошибку

Президентское кресло знаменует возвращение Стубба во внутреннюю политику после нескольких лет работы вице-президентом Европейского инвестиционного банка и директором Европейского университетского института во Флоренции.

Справка Стубб был членом Европарламента (2004-2008), прежде чем начать политическую карьеру дома и пройти ряд министерских должностей – МИД, европейских дел и торговли, финансов, а затем премьера (2014-2015). Стубб был членом Европарламента (2004-2008), прежде чем начать политическую карьеру дома и пройти ряд министерских должностей – МИД, европейских дел и торговли, финансов, а затем премьера (2014-2015).

Стубб – правый либерал, говорит Свинаренко. На разных министерских постах он максимально способствовал развитию либеральной экономики, уменьшению регуляции, увеличению инвестиций, в том числе из России.

Как министр финансов Стубб активно подгримировал строительство Северного потока-2, как глава МИД – строительство АЭС Ханхикиви совместно с Росатомом (АЭС так и не построили, проект был полностью прекращен в мае 2022 года). Экономический рост был для него тогда важнее, чем риски безопасности, говорит Свинаренко.

"Сейчас с Россией невозможен ни один бизнес в Финляндии и наложены санкции, – перечисляет изменения Свинаренко. – К счастью, Стубб публично признал ошибки: что не прислушался к мнениям экспертов о рисках экономического сотрудничества с РФ".

Общество украинцев обращалось во время кампании к Стуббу. Все его соратники поддерживали Украину и украинцев в Финляндии.

"Соратник Стубба по партии Национальная коалиция, премьер Петтери Орпо принимал участие в наших событиях в День независимости. Украину поддерживают глава МИД и министр обороны, тоже из его партии. Он не отдельная фигура, а часть команды. Это добавляет уверенности, что таковой будет его политика", – говорит Свинаренко.

Готовится ли ЕС к возможной войне с Россией

Стубб известен как сильный еврофил с большим опытом, говорит LIGA.net старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований (CEPS) и старший научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (Таллин) Стивен Блокманс.

"Он как главнокомандующий страной, недавно присоединившейся к НАТО, имеет мощный багаж знаний во внешней политике. Это даст дополнительную поддержку северо-восточному флангу ЕС и будет способствовать усилению Евросоюза в противодействии агрессии России и поддержке Украины", – считает Блокманс.

Что касается готовится ли ЕС к возможной войне с Россией, то Блокманс объясняет, что в конституционной хартии ЕС нет права объявлять войну, и восприятие угроз в 27 странах-членах очень разное.

"Больше стран ЕС, чем раньше, готовятся к возможной войне с Россией. Недавние разоблачения в печати планов ведения войны, разработанных Германией и Данией, указывают, что не только страны Балтии и Польша воспринимают это серьезно", – говорит он.

"Удивительные слова Трампа, когда он поощрял РФ атаковать союзников по НАТО, не достигающих расходов на оборону в 2% ВВП, разбудили те страны, которые думали, что их может что-то спасти, – добавляет он. – Политики признают: если не могут положиться на США в рамках НАТО, ЕС должен активизировать свою игру".

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