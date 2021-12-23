"Никто не отправляет на войну". Украинок ставят на воинский учет: все, что нужно знать

Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет. В перечене специальностей и профессий от Минобороны, обладательницам которых придется идти в военкомат, сейчас больше 100 позиций. Но его скоро сократят: уберут профессии, не родственные военным.

"Стать на воинский учет – это не значит пойти на войну. И даже не значит быть резервистом. Это означает, что в случае возникновения в стране критической ситуации человек будет задействован с максимальной пользой. Все будут знать, куда бежать и что делать. Даже в тылу", – говорит LIGA.net советник замминистра обороны Наталья Воронкова.

Все, что известно о нововведении от Минобороны на данный момент: где и когда становиться на учет, кого это не затронет, что угрожает работодателям и "уклонисткам": разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Приказ с расширенным перечнем "военнообязанных" профессий вступил в силу 17 декабря. В нем – программисты, журналисты и пиарщики, врачи, юристы, бухгалтеры, соцработники, почему-то работники ресторанно-отельного бизнеса и даже музыканты.

"Немного больше 100 специальностей туда "вбили", – уточнил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. По его словам, постановка на учет позволит военным "видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты Украины".

На учет поставят женщин, которые отвечают трем критериям:

Специальность. Полный перечень Минобороны читайте здесь.

Возраст. Граничный возраст в запасе – до 60 лет.

Состояние здоровья. Берутся на воинский учет женщины, которые пригодны к прохождению военной службы (медкомиссия).

Список профессий пересмотрят и сократят – он слишком широкий, сообщил LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич (СН).

"Мы утром уже обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что пересмотрим перечень в сторону уменьшения и здравого смысла. Потому что там есть профессии, которые не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям", – объяснил Александр Завитневич.

Но сама инициатива – правильная, считает он: "Страна должна знать свои резервы. Мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает".

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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. "Я хочу успокоить женщин, – заявил в четверг Залужный. – Уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать. Мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо".

На данном этапе до конца не понятно, по какой процедуре все будет происходить, утверждают юристы. В приказе Минобороны не прописаны граничные сроки для исполнения, порядок (алгоритм) постановки на учет, нет детальных разъяснений по поводу специальностей и профессий, говорит LIGA.net адвокат ЛІГА:ЗАКОН Тятьяна Осийчук.

СПРАВКА. Изменения в



Согласно этому закону, женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на воинскую службу или привлечены к работам по обеспечению обороны в военное время. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу или службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). Изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" , которые обязуют женщин определенных профессий становиться на воинский учет, были приняты 30 марта 2021 года.Согласно этому закону, женщины, которые находятся на воинском учете,. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу или службу в военном резерве

"В каком формате этот учет будет, какую информацию будут собирать – пока на 100% никто не знает. И это абсолютно нормально", – подтверждает LIGA.net юрист, адвокат Juscutum Анатолий Рыбачок.

У главнокомандующего ВСУ есть шесть месяцев на адаптацию всей нормативки к приказу, напомнил он: "Это общий временной ориентир. Могут и за шесть месяцев не разработать. Пока все в серой зоне".

ВСУ и Минобороны дали свои разъяснения, чуть сузив эту "серую зону".

Срок – до конца 2022 года. Женщины, которые подпадают под действие приказа МО, будут поставлены на воинский учет до конца 2022 года. "Не стоит задача немедленно охватить всех. Все будет спланировано, разработано, и до конца следующего года планируем это сделать", – сказал начальник Киевского областного террцентра комплектования и социальной поддержки ВСУ полковник Валерий Куценко.

В зону ООС отправлять не будут. "Только в случае крайней необходимости", – рассказал на брифинге начальник управления персонала командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, это возможно лишь в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации: "Но у нас прошло шесть волн мобилизации. Мы призвали на военную службу почти 200 тыс. Ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала".

На учения – по желанию. "Если будет военное положение – тогда уже обязательно", – отмечает Воронкова. Чтобы попасть на учения и получить дополнительные навыки в стрельбе или тактической медицине, нужно вписать себя в план в военкомате. Это бесплатно.

"Помешают ли знания по тактической медицине? Или умение стрелять? По желанию человек может присоединиться к учениям территориальной обороны или стрелковым учениям – и научиться держать оружие. Если есть желание. Просто надо с военкоматом согласовать: будут учения – позовите меня. Но самое главное: все поймут, куда бежать в случае опасности, где укрытия, что делать", – объясняет Наталья Воронкова.

Работодатели будут обязаны отпустить своих сотрудников на учения.

Придется идти в военкомат. Исключительно по месту регистрации.

В центре комплектования необходимо подать заявление, предоставить копии и оригиналы документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство об окончании вуза, справка с работы. Начальник центра примет решение, подлежит ли заявительница воинскому учету. Если да, она будет направлена на медкомиссию там же, по месту регистрации.

Чтобы ускорить процесс, можно еще при подаче документов принести в военкомат результаты анализов, рекомендует Воронкова: крови, мочи, флюрографию, справку от гинеколога об отсутствии беременности.

"Медкомиссия определит: годен, не годен, годен частично, в мирное время или в военное время. Есть разные варианты. Они решат, что человек может делать в случае опасности для страны", – отметила она.

Можно выбирать между образованием и профессией. "Если вы получили высшее образование по одной специальности, а работаете по другой, то вы с военкомом вместе можете решить, какая из ваших профессий будет полезнее", – говорит советник замглавы МО.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В течение шести месяцев ВСУ разработают нормативные акты для постановки женщин на учет, список профессий чуть сократят. Бежать в военкоматы не нужно, но становиться на учет уже сейчас тоже никто не запрещает, объясняет Рыбачок.

"Идти в военкомат в целом можно уже сейчас. Военкомат не может отказать. Но и бежать туда пока никто не обязан", – считает адвокат Анатолий Рыбачок.

Первичный учет военнообязанных женщин возлагается на предприятия (за исключением ФОП, которые не обязаны вести учет наемных работников – там каждый будет "сам за себя").

Работодатель после получения разъяснения должен будет:

контролировать постановку на воинский учет женщин, уже работающих на своих должностях в компании;

при приеме на работу проверять наличие соответствующих документов о пребывании на воинском учете женщин, если их профессия подпадает под приказ (у военообязаных – военных билетов или временных удостоверений, а у призывников – удостоверений о приписке к призывным участкам).

Что нужно знать работодателю: пять позиций от ЛІГА:ЗАКОН



1. Работодатель должен постоянно информировать районные (городские) военкоматы о гражданах и должностных лицах, которые нарушают правила военного учета, для привлечения их к ответственности (пункт 37



2. Руководитель может переложить обязанность ведения воинского учета на другого сотрудника (пункты 11 и 12 порядка №921).



3. Персональный учет ведется в соответствии с типовой формой первичного учета NП-2 "Особова картка працівника", в раделе II указываются данные о воинском учете (п. 38 порядка №921).



4. Учет граждан, с которыми заключен договор гражданско-правового характера, не ведется (



5. Это касается всех руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, независимо от формы собственности ( 1. Работодатель должен постоянно информировать районные (городские) военкоматы о гражданах и должностных лицах, которые нарушают правила военного учета, для привлечения их к ответственности (пункт 37 Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных №921).2. Руководитель может переложить обязанность ведения воинского учета на другого сотрудника (пункты 11 и 12 порядка №921).3. Персональный учет ведется в соответствии с типовой формой первичного учета NП-2 "Особова картка працівника", в раделе II указываются данные о воинском учете (п. 38 порядка №921).4. Учет граждан, с которыми заключен договор гражданско-правового характера, не ведется ( письмо Минобороны от 2017 г.).5. Это касается всех руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, независимо от формы собственности ( закон о воинской обязанности и военной службе ).

Ответственность работодателя (директор или уполномоченное лицо). Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа на – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторно или в особый период – штраф от 300 до 500 минимумов. То есть — от 5100 до 8500 гривень, уточняет Осийчук (ст. 210-1 КуАП).

Для военнообязанных, призывников нарушение правил воинского учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное, а также совершение в особый период – штраф от 50 до 100 минимумов. Это от 850 до 1700 грн.

"Если провести параллель с мужчинами – я за всю свою практику не слышал, чтобы кого-то привлекли к ответственности, – констатирует Рыбачок. – Это настолько с точки зрения права и отношения к нарушениям пустяковое действие... Общественная опасность от действий директора, что он не проследил за учетом, суперминимальная".

Адвокат уверен, что государство не заинтересовано заваливать работодателей такими штрафами: "Никто не будет этим заниматься. Цель военкомата – поставить на учет. А не штрафовать тех, кто не подал на учет. Цель военкомата – создать базу и вести ее. Чтобы эту базу можно было использовать в случае военного положения".

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