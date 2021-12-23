"Никто не отправляет на войну". Украинок ставят на воинский учет: все, что нужно знать

Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет. В перечене специальностей и профессий от Минобороны, обладательницам которых придется идти в военкомат, сейчас больше 100 позиций. Но его скоро сократят: уберут профессии, не родственные военным.
"Стать на воинский учет – это не значит пойти на войну. И даже не значит быть резервистом. Это означает, что в случае возникновения в стране критической ситуации человек будет задействован с максимальной пользой. Все будут знать, куда бежать и что делать. Даже в тылу", – говорит LIGA.net советник замминистра обороны Наталья Воронкова.
Все, что известно о нововведении от Минобороны на данный момент: где и когда становиться на учет, кого это не затронет, что угрожает работодателям и "уклонисткам": разбор LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Приказ с расширенным перечнем "военнообязанных" профессий вступил в силу 17 декабря. В нем – программисты, журналисты и пиарщики, врачи, юристы, бухгалтеры, соцработники, почему-то работники ресторанно-отельного бизнеса и даже музыканты.
"Немного больше 100 специальностей туда "вбили", – уточнил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. По его словам, постановка на учет позволит военным "видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты Украины".
На учет поставят женщин, которые отвечают трем критериям:
Специальность. Полный перечень Минобороны читайте здесь.
Возраст. Граничный возраст в запасе – до 60 лет.
Состояние здоровья. Берутся на воинский учет женщины, которые пригодны к прохождению военной службы (медкомиссия).
Список профессий пересмотрят и сократят – он слишком широкий, сообщил LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич (СН).
Но сама инициатива – правильная, считает он: "Страна должна знать свои резервы. Мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает".
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. "Я хочу успокоить женщин, – заявил в четверг Залужный. – Уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать. Мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо".
На данном этапе до конца не понятно, по какой процедуре все будет происходить, утверждают юристы. В приказе Минобороны не прописаны граничные сроки для исполнения, порядок (алгоритм) постановки на учет, нет детальных разъяснений по поводу специальностей и профессий, говорит LIGA.net адвокат ЛІГА:ЗАКОН Тятьяна Осийчук.
"В каком формате этот учет будет, какую информацию будут собирать – пока на 100% никто не знает. И это абсолютно нормально", – подтверждает LIGA.net юрист, адвокат Juscutum Анатолий Рыбачок.
У главнокомандующего ВСУ есть шесть месяцев на адаптацию всей нормативки к приказу, напомнил он: "Это общий временной ориентир. Могут и за шесть месяцев не разработать. Пока все в серой зоне".
ВСУ и Минобороны дали свои разъяснения, чуть сузив эту "серую зону".
Срок – до конца 2022 года. Женщины, которые подпадают под действие приказа МО, будут поставлены на воинский учет до конца 2022 года. "Не стоит задача немедленно охватить всех. Все будет спланировано, разработано, и до конца следующего года планируем это сделать", – сказал начальник Киевского областного террцентра комплектования и социальной поддержки ВСУ полковник Валерий Куценко.
В зону ООС отправлять не будут. "Только в случае крайней необходимости", – рассказал на брифинге начальник управления персонала командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
По его словам, это возможно лишь в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации: "Но у нас прошло шесть волн мобилизации. Мы призвали на военную службу почти 200 тыс. Ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала".
На учения – по желанию. "Если будет военное положение – тогда уже обязательно", – отмечает Воронкова. Чтобы попасть на учения и получить дополнительные навыки в стрельбе или тактической медицине, нужно вписать себя в план в военкомате. Это бесплатно.
Работодатели будут обязаны отпустить своих сотрудников на учения.
Придется идти в военкомат. Исключительно по месту регистрации.
В центре комплектования необходимо подать заявление, предоставить копии и оригиналы документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство об окончании вуза, справка с работы. Начальник центра примет решение, подлежит ли заявительница воинскому учету. Если да, она будет направлена на медкомиссию там же, по месту регистрации.
Чтобы ускорить процесс, можно еще при подаче документов принести в военкомат результаты анализов, рекомендует Воронкова: крови, мочи, флюрографию, справку от гинеколога об отсутствии беременности.
"Медкомиссия определит: годен, не годен, годен частично, в мирное время или в военное время. Есть разные варианты. Они решат, что человек может делать в случае опасности для страны", – отметила она.
Можно выбирать между образованием и профессией. "Если вы получили высшее образование по одной специальности, а работаете по другой, то вы с военкомом вместе можете решить, какая из ваших профессий будет полезнее", – говорит советник замглавы МО.
ЧТО ДАЛЬШЕ. В течение шести месяцев ВСУ разработают нормативные акты для постановки женщин на учет, список профессий чуть сократят. Бежать в военкоматы не нужно, но становиться на учет уже сейчас тоже никто не запрещает, объясняет Рыбачок.
Первичный учет военнообязанных женщин возлагается на предприятия (за исключением ФОП, которые не обязаны вести учет наемных работников – там каждый будет "сам за себя").
Работодатель после получения разъяснения должен будет:
Ответственность работодателя (директор или уполномоченное лицо). Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа на – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторно или в особый период – штраф от 300 до 500 минимумов. То есть — от 5100 до 8500 гривень, уточняет Осийчук (ст. 210-1 КуАП).
Для военнообязанных, призывников нарушение правил воинского учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное, а также совершение в особый период – штраф от 50 до 100 минимумов. Это от 850 до 1700 грн.
"Если провести параллель с мужчинами – я за всю свою практику не слышал, чтобы кого-то привлекли к ответственности, – констатирует Рыбачок. – Это настолько с точки зрения права и отношения к нарушениям пустяковое действие... Общественная опасность от действий директора, что он не проследил за учетом, суперминимальная".
Адвокат уверен, что государство не заинтересовано заваливать работодателей такими штрафами: "Никто не будет этим заниматься. Цель военкомата – поставить на учет. А не штрафовать тех, кто не подал на учет. Цель военкомата – создать базу и вести ее. Чтобы эту базу можно было использовать в случае военного положения".
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