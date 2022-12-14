"Ноу-хау Кремля". Почему Россия вгрызается в Бахмут, пока Украина перемалывает ее армию

Украина и Россия пятый месяц ведут кровавые бои за Бахмут. По словам президента Владимира Зеленского, этот городок на Донбассе россияне превратили в сожженные руины. Хотя значение Бахмута для РФ деградировало: от фланга потенциального крупного окружения – до пропагандистских целей.

"Вряд ли взятие Бахмута может каким-то образом не то чтобы переломить ситуацию, а существенно улучшить позиции России, хотя бы на этом участке фронта, – говорит LIGA.net военный эксперт Алексей Мельник. – Не говоря уже обо всем театре боевых действий".

Почему россияне так рвутся к Бахмуту, как этот участок фронта приватизировал владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и почему ВСУ вгрызаются за город, несмотря на потери – разбор LIGA.net.

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ОТ КЛЕШНИ ДО ПОЛИТИКИ:

как менялось значение Бахмута для России

Россия начала бои за Бахмут в июле, после захвата Северодонецка и Лисичанска. С тех пор тактическое значение города изменилось.

До Харьковского контрнаступления ВСУ в начале осени под контролем оккупантов был Изюм – и российская группировка с севера нависала над агломерацией Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.

Бахмут в то время играл роль южного фланга. ВСУ было важно удержать его, чтобы не допустить окружения украинских сил в районе агломерации, объясняет LIGA.net полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Сейчас стратегического значения город не имеет. Оно было раньше, когда Изюм был оккупирован, – говорит LIGA.net военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. – Одна клешня через Изюм шла, другая – через Бахмут в сторону Славянска и Краматорска".

Но россияне продолжают концентрировать усилия в районе Бахмута. Захват города стал политической целью России, которая после Лисичанска и Северодонецка не добилась никаких успехов.

К тому же, этот участок фронта приватизировал близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин с его ЧВК Вагнера, говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Россия пытается показать хоть какой-то успех, чтобы продать его внутренней публике… Пригожин тем самым надеется заслужить авторитет у диктатора Путина. А попутно – решить несколько вопросов своих амбиций, политических или бизнесовых", – объясняет Мельник.

Еще одно значение Бахмута для РФ появилось с наступлением зимы. Даже в разрушенном городе российским войскам перезимовать будет легче, чем среди полей и лесопосадок, отмечает Игаль Левин.

По его словам, в случае захвата Бахмута оккупанты заселятся в дома и квартиры, смогут организовать там логистическую базу. "Это одна из причин, почему они туда так сильно рвутся, – считает аналитик. – Им надо или оставить территории и отойти чуть ли не до Донецка, или все же захватить Бахмут и получить возможность для зимовки".

УБИТЬ НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РФ:

почему Бахмут важен для ВСУ

Россияне превратили Бахмут в сожженные руины, говорил президент Зеленский. По словам Мельника, просочившиеся сообщения позволяют предположить, что Украина также несет здесь тяжелые потери.

Но потери россиян – колоссальны по убитым и раненым, отмечает эксперт. Это частично подтверждают фото и видео с направления.

"Можно сказать, что украинское командование сознательно идет на такие жертвы, понимая, что именно в этом месте можно перемолоть живую силу РФ, поставляемую за счет мобилизованных и заключенных, – говорит Мельник. – Именно здесь нейтрализуется наступательный потенциал России, который она могла бы использовать на других участках".

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Бахмут играет исключительную роль для изматывания армии России, согласен Грабский. Также на этом направлении ВСУ сковывают наиболее боеспособные российские подразделения, добавляет Левин.

"Под Бахмутом воюют штурмовики-вагнеровцы, – объясняет аналитик. – Это пробивные подразделения. Если они не будут воевать под Бахмутом, то они будут воевать на каком-то другом участке".

По мнению Левина, Вооруженные Силы Украины не дают России проявить инициативу нигде, в том числе – даже захватить маленький Бахмут.

Это мешает РФ поднять боевой дух своей армии после Херсона.

"Никто особо не разбирается – большой это или маленький город. Но пропагандисты могли бы говорить: смотрите, мы захватили город, – объясняет аналитик. – Простые бойцы не сидят в интернете и не видят полную картину на поле боя. Когда мобилизованные прибывают на фронт, им могли бы сказать: мы наступаем, целый город заняли".

КРОВАВОЕ НОУ-ХАУ РОССИИ:

как может развиваться битва за Бахмут

Россия сумела добиться успехов под Бахмутом, говорят в Пентагоне. Но это последовательный успех – Украина контролирует город.

На карте аналитиков Deepstate видно продвижение армии РФ к югу от Бахмута, но его практически нет на севере, где на возвышенности находится Соледар. По оценке командования ВСУ, оккупанты за все время продвинулись в районе Бахмута километров на пять.

В ВСУ отмечают, что россияне изменили тактику: пытаются окружать, где не выходит брать в лоб, и действуют меньшими группами.

По словам Мельника, РФ формирует из мобилизованных не роты, а незнакомые между собой группы. Когда действуют роты, то командирам надо учитывать, пойдет ли резерв в атаку, если их предшественники уничтожены. С малознакомыми группами такой проблемы нет.

"Следующая идущая группа даже не знает, была ли уничтожена предыдущая. Это шокирующая тактика, – говорит эксперт. – В этом и заключается "преимущество" России, что они могут не считаться с людьми, с потерями. Особенно когда речь идет еще об одном ноу-хау – привлечении заключенных, которые вне закона".

Группы мобилизованных командование РФ использует под Бахмутом как пушечное мясо, объясняет Левин. Они как живая приманка – должны выявить позиции ВСУ, после чего по украинским войскам начинают бить дальнобойным оружием более опытные вагнеровцы.

По словам Грабского, тактика малых групп позволяет оккупантам вклиниваться в украинскую оборону, после чего пытаться закрепиться и расширять преимущество: "Они так же не имеют безграничных сил и средств, вынуждены прибегать к такой импровизации".

ВСУ знают об этой тактике и обещают удивить оккупантов – надеются их отодвинуть. Но даже если Россия сможет захватить Бахмут, то это не даст ей серьезной оперативной пользы, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Жертвы превысят любые преимущества.

"Вряд ли взятие Бахмута может каким-то образом не переломить ситуацию, а даже существенно улучшить позиции России на этом участке фронта. Не говоря уже вообще о всем театре боевых действий… Для Украины потенциальный уход из Бахмута, вероятно, не будет иметь стратегического значения", – согласен Мельник.

К юго-западу от Бахмута находится Часов Яр, который отделен каналом Северский Донец-Донбасс. В случае наступления россиян он может быть преградой, отмечает Левин: "Но его можно форсировать. Это все-таки не Днепр. Определенную небольшую роль он играет – но не такую существенную, чтобы акцентировать внимание".

В любом случае, если решение об отходе из Бахмута будет принято, то командование учтет особенности рельефа, но ориентироваться будет на подготовленные рубежи и занимать их, говорит Мельник.

Россиянам же Бахмут не даст преимуществ на поле боя, уверен Левин.

"На Славянск-Краматорск – это все равно снова в лоб наступать. И еще какое-то расстояние придется пройти, – подытожил Левин. – Это еще более сложно. Славянск-Краматорск – это укрепрайон, одна агломерация. Нельзя сказать, что захват Бахмута дает какие-то преимущества. Это именно пропагандистские цели".

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