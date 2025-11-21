В какой роли он останется в истории Украины – как героический спаситель или неудачный руководитель, который согласился на позорную капитуляцию

Так называемый "мирный план" Трампа стал шоком для украинцев и для европейских партнёров Украины. "Качели Трампа" снова качнулись в сторону России. Если оценивать этот план в целом, он неприемлем. Но в чём драма, парадокс и дилемма реагирования на этот "план" для Киева?

Драму выбора сформулировал 21 ноября Президент Зеленский: "Сейчас один из самых тяжёлых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину — одно из самых тяжёлых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск утраты ключевого партнёра. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжёлая зима — самая тяжёлая — и последующие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ".

Для многих эти слова стали не меньшим вызовом, чем 28 пунктов от Трампа. И в них ещё больше интриги, потому что эти слова не содержат ответа.

А публичного ответа и быть не может, потому что есть проблемная дилемма в реагировании на этот "мирный план" от американцев.

