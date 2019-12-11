Новая таможня, главный фейк месяца и ловушка для комаров. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 11 декабря. Погода +1-+4, курс доллара 23.69. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

День рождения “Новой таможни”. Нефьодов о контрабанде, увольнениях и таможенном блокчейне

8 декабря в Украине официально заработала "новая таможня": функции главного таможенника перешли от Государственной фискальной службы к Государственной таможенной службе во главе с Максимом Нефьодовым. Как изменилась украинская таможня под руководство Нефьодова и что будет дальше?

В сентябре-ноябре таможенные поступления принесли бюджету $3,87 млрд – на $35 млн больше, чем осенью 2018 года. Нефьодов считает, что это результат борьбы с контрабандой и занижением таможенной стоимости товаров.





Нефьодов надеется, что уже концу следующего года в украинском законодательстве появится норма об уголовном наказании за контрабанду. Еще одно важное ожидание от депутатов – закон о едином юрлице для таможни.





К октябрю 2020 Нефьодов планирует запустить мобильное приложение e-borders, которое позволит получать часть таможенных сервисов через смартфон.





Еще больше об изменениях читайте по ссылке.



На осень следующего года также запланирован запуск системы обмена информацией с международными линиями контейнерных перевозок на базе технологии блокчейн (это позволит эффективнее бороться с контрабандой).

Ловушка для кровососов. Украинцы сделали гаджет, который избавит людей от укусов

В прошлом году от малярии умерло 438 тысяч человек. До 2050 года почти 49% населения Земли будут в зоне риска заражения болезнями, которые переносят комары. Украинский стартап Mosquito Control Ltd разработал SEMCS – ловушку для комаров.

Как это работает. Самка комара (самцы не кусают людей) летит к установке, которая имитирует тело человека, реагируя на: длину волны света, которую создает человеческое тело; углекислый газ, которые производят живые существа; тепло которое свойственно человеку - 36,6 градусов. Комаров, которые клюнули на приманку, засасывает потоком воздуха и они попадают в специальную сетку-накопитель.

Команда разрабатывает установку, которую можно будет настроить не только на комаров, а и на других вредителей. Таким образом, Mosquito Control хочет защищать в том числе аграрный сектор, в котором повсеместно используются пестициды. Детальней о том, зачем нужна ловушка, как это повлияет на экосистему читайте по ссылке.

Донбасс – бандеровцам, или Спасти пропагадистку Скабееву. Фейк месяца с #Медиагигиена

Мы выбрали самый популярный кремлевский фейк за ноябрь. Его автором стала российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева.

О чем фейк. Скабеева заявила, что у нее якобы есть секретный план СНБО, по которому жителей оккупированных территорий ожидает зачистка и тотальная украинизация. Кто не говорит на украинском языке – отправят в Россию либо насильственно переселят во Львов на перевоспитание.

"Доказательства". В качестве подтверждения – два листка с названием "проект СНБО" с «подписью» секретаря Алексея Данилова. Но в шапке бумаги указан старый адрес СНБО. Прокололись также с инициалами главы Офиса президента Андрея Богдана. Написали: "Богдан А.И.", забыв перевести на украинский язык: отчество главы ОП Йосипович, а не Иосифович. Больше о том зачем запустили фейк и на кого он рассчитан читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. ГБР открыла против Порошенко дело за минские соглашения. Его подозревают в госизмене. Производство открыто по заявлению бывшего замглавы АП Андрея Портнова.

2. Нафтогаз снижает цены на газ. С 1 января гарантированная оптовая цена Нафтогаза зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м.

3. В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2019 году. Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал "Игра престолов 8 сезон" – финальный сезон популярного сериала. Второй по популярности – запрос "Зеленский", третий – "Юлия Началова".

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