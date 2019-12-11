Новая таможня, главный фейк месяца и ловушка для комаров. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня среда, 11 декабря. Погода +1-+4, курс доллара 23.69. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
8 декабря в Украине официально заработала "новая таможня": функции главного таможенника перешли от Государственной фискальной службы к Государственной таможенной службе во главе с Максимом Нефьодовым. Как изменилась украинская таможня под руководство Нефьодова и что будет дальше?
В прошлом году от малярии умерло 438 тысяч человек. До 2050 года почти 49% населения Земли будут в зоне риска заражения болезнями, которые переносят комары. Украинский стартап Mosquito Control Ltd разработал SEMCS – ловушку для комаров.
Как это работает. Самка комара (самцы не кусают людей) летит к установке, которая имитирует тело человека, реагируя на: длину волны света, которую создает человеческое тело; углекислый газ, которые производят живые существа; тепло которое свойственно человеку - 36,6 градусов. Комаров, которые клюнули на приманку, засасывает потоком воздуха и они попадают в специальную сетку-накопитель.
Команда разрабатывает установку, которую можно будет настроить не только на комаров, а и на других вредителей. Таким образом, Mosquito Control хочет защищать в том числе аграрный сектор, в котором повсеместно используются пестициды. Детальней о том, зачем нужна ловушка, как это повлияет на экосистему читайте по ссылке.
Мы выбрали самый популярный кремлевский фейк за ноябрь. Его автором стала российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева.
О чем фейк. Скабеева заявила, что у нее якобы есть секретный план СНБО, по которому жителей оккупированных территорий ожидает зачистка и тотальная украинизация. Кто не говорит на украинском языке – отправят в Россию либо насильственно переселят во Львов на перевоспитание.
"Доказательства". В качестве подтверждения – два листка с названием "проект СНБО" с «подписью» секретаря Алексея Данилова. Но в шапке бумаги указан старый адрес СНБО. Прокололись также с инициалами главы Офиса президента Андрея Богдана. Написали: "Богдан А.И.", забыв перевести на украинский язык: отчество главы ОП Йосипович, а не Иосифович. Больше о том зачем запустили фейк и на кого он рассчитан читайте по ссылке.
Что еще стоит знать этим утром:
1. ГБР открыла против Порошенко дело за минские соглашения. Его подозревают в госизмене. Производство открыто по заявлению бывшего замглавы АП Андрея Портнова.
2. Нафтогаз снижает цены на газ. С 1 января гарантированная оптовая цена Нафтогаза зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м.
3. В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в 2019 году. Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал "Игра престолов 8 сезон" – финальный сезон популярного сериала. Второй по популярности – запрос "Зеленский", третий – "Юлия Началова".
Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.