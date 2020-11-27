Владимир Горбулин – один из сильнейших украинских аналитиков в области безопасности и обороны. Он консультировал всех президентов Украины, был секретарем СНБО, разработал несколько программ развития оборонно-промышленного комплекса и армии.

И глубоко уверен: несмотря на ядерные возможности России, полную беспринципность ее лидера Владимира Путина и его ненависть к украинскому государству, Украина может выиграть войну с Россией. Потому что в войнах будущего ключевую роль играет не количество танков, а тенхологичность армии, информация и умение ею пользоваться. И даже маленькие страны, используя современное вооружение, могут наносить противникам сокрушительные удары. Об этом – новая книга Владимира Горбулина: "Как победить Россию в войне будущего".

LIGA.net прочитала книгу. Вот, что пишет Горбулин – так коротко, насколько возможно. Рекомендуем обязательно приобрести экземпляр.

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ВОЙНЫ БУДУЩЕГО. К ЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ

Будущее за роботами. И это не фантастика. "Мы даже не заметим, как в реальный мир со страниц Станислава Лема, Рэя Брэдбери и Айзека Азимова сойдут железные герои, которые практически самостоятельно станут вести современные войны".

Это обнулит ядерный пафос Путина. "Автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта лягут в основу новейшего перевооружения, которое обнулит идею ядерного сдерживания. Такие процессы уже начались, их не остановить. Сегодня мы наблюдаем не просто всплеск развития армий путем активной роботизации – мы свидетели подлинного технологического цунами!". "И если 20 век был веком ядерного оружия, то 21 век станет эпохой развития оружия на новых физических принципах".

Характер войны уже меняется. "Уникальным и поучительным примером... стала атака в сентябре 2019 года двух нефтеперерабатывающих комплексов с колоссальными объемами производства на востоке Саудовской Аравии. Боевое применение всего десятка дронов, начиненных взрывчаткой, привело к сокращению наполовину ежедневной добычи нефти в стране. Относительно недорогое и доступное оружие в руках даже не государства, а воинствующей парамилитарной группы привело к разрушительному результату".

"Мы имеем дело с ситуацией, когда небольшая группа людей с относительно простым оружием способна добиться немыслимого... Перед беспилотниками оказалась бессильной хваленая саудовская ПВО, в которую монархия вложила поистине баснословные ресурсы".

А теперь представьте не десяток дронов-киллеров, а несколько сотен управляемых искусственным интеллектом беспилотных авиакомплексов, которые оперируют дистанционно управляемыми ракетами

США это уже поняли. "Америка хочет массово закупить Valkyrie для применения ударных дронов большой дальности".

И Европа тоже. "Airbas объявил о начале разработок роботизированных вооружений с искусственным интеллектом, который должен интегрироваться в истребители шестого поколения и ударные дроны".

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Турция вообще использует вовсю. "В ходе короткой, но ожесточенной эскалации конфликта (в феврале 2020) Анкара массированной атакой оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2 и многоцелевых TAI Anka нанесла сокрушительный удар по подразделениям сирийской армии... Видеоканалы, которые впоследствии транслировали этот боевой эпизод, шокировали зрителей абсолютной беспомощностью людей перед разрушительной силой беспилотной техники на поле боя. Только за одну ночь атаки турецкая армия... обстреляла более 200 целей".

Подобную атаку способна организовать практически любая страна, которая сделает приоритетным оснащение своей армии таким высокотехнологическим оружием

Люди несовершенны. Роботы – да. "Через несколько лет в ряде стран-лидеров подразделения боевых роботов будут заменять на передовой... уязвимых и несовершенных людей. Большую часть боевых задач со временем преимущественно будут решать роботы – от беспилотных летательных аппаратов до автоматических бронированных машин".

И главное: это под силу маленьким странам. "Если раньше владением ударными беспилотными летательными аппаратами хвалились лишь США и еще несколько развитых стран, то сейчас и "маленьким" государствам вполне под силу запастись такой техникой".

РОССИЯ. УГРОЗА НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ

Новое нападение России неизбежно. "Россия старается удушить Украину невоенными способами. Но расширение агрессии до использования военного рычага непременно произойдет, если все остальные методы не сработают".

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Путин угрожает ядерной кнопкой. "Это остается единственным аргументом Путина, обнажая его современную несостоятельность... Интересно, что ядерный меч обнажился летом 2020 года на фоне падения рейтинга доверия к Путину до рекордно низких 27%".

Поблажек ждать не стоит. "Поскольку Путин намерен царствовать в Кремле до 2036 года, попытки удушить Украину будут, и их предвидится много. Поблажек ждать не стоит, разве что Россия сама начнет задыхаться в капкане экономического кризиса".

Идти на уступки – значит разрушить Украину. "Над Киевом нависла тень опасного примирения с выборами на оккупированных территориях... Если позволить себе признать легитимность... управляемых из Кремля вожаков, то можно столкнуться с невиданной доселе опасностью разрушения Украины изнутри. Или ползучего поглощения. Проведение таких выборов... может привести еще к одной очень неприятной ловушке: своими руками мы возведем стену на пути к украинскому Крыму".

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Путин наращивает мускулы. "Россия входит в пятерку самых крупных покупателей вооружений. Масштабное перевооружение... активизировалось после российско-грузинской войны 2008 года и резко набрало обороты с началом агрессии РФ против Украины".

Но часто это пафос из ничего. "Россия проигрывает гонку вооружений. В 2020 году РФ проиграла космос частной компании Илона Маска, признала несостоятельность своего "суперсамолета" Су-57, подписала смертный приговор танку Армата, расписалась в несостоятельности платформы Бумеранг и во многих других проектах. А еще Россия получила сокрушающий санкционный удар по пышному проекту Суперджет-100, где около 80% комплектующих западного производства".

Украина должна этим воспользоваться. "Такие нарывы, как оккупированный Донбасс, сами по себе не рассасываются... Ко всем негативным сценариям следует готовиться тщательно, припася в закромах и военный ответ. Вот почему Украине важно воспользоваться технологическим провалом соседнего государства: это должно стать шансом для собственного скачка в развитии".

УКРАИНА. СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО

Задача N1. "Агрессор должен знать, что при попытке развязать войну его потери будут настолько громадными, что лучше отказаться от замыслов".

Но есть проблема. "Украина... находится на таком же узловом перекрестке (что и Россия). На этапе войны и противостояния России военное руководство Украины исповедовало консерватизм, по сути, не приступив еще к созданию современной цифровой армии... Но Украина как IT-государство... способна за два-три года совершить уникальный скачок, на который у других стран ушло бы 10-15, а порой и 20 лет".

Нам нужна амбиция. "Вполне обоснованной может стать реализация такой амбиции, как превращение в яркую, основательно вооруженную витрину западного мира. Это лучший способ повлиять на россиян".

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КОНТРРАЗВЕДКА: СРОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Ключевая роль у СБУ. "Трансформация СБУ должна обеспечить ее развитие как контрразведывательного органа с отказом от оперативно-розыскной деятельности... Долгая задача, которую нельзя затягивать".

Это будет непросто. "Служба была в свое время сформирована для решения внутренних задач. Не случайно СМИ называли СБУ... "скальпелем президента" или "параллельной армией", подразумевая использование этой структуры в политических целях. Даже к середине 2020 года СБУ оставалась вездесущим организмом с колоссально длинными щупальцами-функциями в сфере расследований".

Если даже генералы СБУ задерживаются по подозрению в государственной измене и совершении терактов..., то можно лишь предполагать о масштабах разрушений, нанесенных СБУ российскими спецорганами

Вот чем в условиях войны должна заниматься СБУ. "К основным функциям СБУ следует отнести противодействие разведывательно-подрывной деятельности по отношению к Украине, борьбу с терроризмом, контрразведывательную защиту..., кибербезопасность, экономическую и информационную безопасности государства, объектов критической инфраструктуры, а также охрану гостайны".

РАЗВЕДКА: ЗАКРЕПИТЬ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОТБОРА

Тайный фронт Путина. "Россия создала разветвленный тайный фронт против Украины, поэтому в контексте противодействия спецслужбам противника есть смысл говорить о зеркальных действиях – создании мощных, усиленных разведывательных структур".

И невиданная наглость. "Россия с размахом проводит силовые диверсии руками спецслужб или наемных агентов. Часто такие операции... осознанно шумные, будь то отравление в Великобритании Скрипаля,.. убийство оппозиционера Немцова фактически в центре Москвы или подрыв командира подразделения глубинной разведки ГУР Минобороны Максима Шаповала. Везде сквозит невиданная наглость".

Поэтому меньше слов, больше дела. "Киеву следует напирать не на риторику, а на работу на результат... Необходимо закрепить особые условия отбора и прохождения службы сотрудниками разведывательных органов, их профессиональной подготовки и переподготовки".

Позитивные сдвиги есть. "Зеленский... создал при президенте Комитет по вопросам разведки..., а также назначил руководителем СВР Валерия Кондратюка – кадрового разведчика с солидным опытом... Это говорит о том, что президент готов быть потребителем деликатной информации и готов развивать разведывательные органы как источники важной аналитической и агентурной информации".

И новые идеи тоже. "Проекты законов (о разведке) достаточно продуманно выписаны... Проблемой по-прежнему остается расширение функционала и увеличение технических возможностей... Разведка должна вырасти до структуры, осуществляющей самостоятельное воздействие на правительства иностранных государств".

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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА: НУЖНЫ ВОЙСКА КИБЕРОБОРОНЫ

Кибератаки стали частью войны. "Для авторитарных режимов это не ново. Они используют их для расширения зон влияния. Наряду с Китаем, Ираном, Северной Кореей, Россия намеревается усовершенствовать свои стратегии ведения информационных войн".

А интернет – полем боя. "Информационное поле... становится мишенью, дезинформация – классическим информационным оружием, а интернет – современным полем боя... Самого Путина всегда пугал открытый интернет. Еще в 2014 году он называл его спецпроектом ЦРУ".

Нужна широкая сеть кибер-бойцов. "Представляется современным и логичным создание профильных (разведывательных) подразделений в структурах разведки, СБУ, Минобороны, Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины. В целом они должны составлять силы/войска информационного противодействия и киберобороны".

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА: КАК ЛИШИТЬ ВРАГА ПОБЕДЫ

Когда нация против агрессора. "Противостоять армии РФ с ее боевыми самолетами, ракетным оружием и ядерным арсеналом в линейной войне чрезвычайно сложно. Но ни одна армия не способна победить или подчинить народ, действующий организованно и системно".

Добровольческие батальоны немало шокировали кремлевского чекиста, который никак не рассчитывал на такие патриотические порывы в Украине

Хороший пример – Польша. "Наши соседи быстро делают выводы из уроков российско-украинской войны... Еще в 2015 году в Польше начали активно создавать мощные подразделения территориальной обороны WOT. На конец 2022 года запланировано... до 50 000 личного состава".

Перспективы есть и у нас. "Территориальная оборона по-украински должна сформировать для России такую враждебную среду, в которой ее войска не смогут эффективно действовать. При этом необходимо внедрять новые принципы территориальной обороны: высокий уровень автономности подразделений, высокий уровень технологичности современных вооружений... и тесную связь с ВСУ".

Это создаст резерв для армии. "Выверенное построение территориальной обороны способно сбалансировать армию, создав емкий резервуар для мобилизационного ресурса и одновременно позволив разумно сократить ВСУ, сделав их технологичными".

СИЛЬНАЯ АРМИЯ: НУЖНА ПРОГРАММА ХОТЯ БЫ ДО 2030 ГОДА

Армия уже меняется. "ВСУ существенно изменили свой облик, усилили потенциал, научились успешно и эффективно реагировать на тактические выпады управляемых из Кремля подразделений террористических организаций. Армия лучше финансируется, поступательно приобретает, я бы сказал, пригорошни нового вооружения".

Но надо честно признать. "В нынешнем состоянии армия не может противодействовать ракетным ударам и атакам боевой авиации четвертого поколения с плюсами. На такие атаки способна пойти Россия при определенном уровне конфронтации с Западом".

У Зеленского все печально. "В команде президента Зеленского явно нет однозначного видения и тем более решения относительно развития ВСУ... Генштаб ВСУ времен генерала Хомчака не видел возможности не то что реализовать, а даже разработать реалистичную программу создания профессиональных ВСУ до 2030 года. Это печально".

Если бы в стране была профессиональная 140-тысячная армия, Путин не рискнул бы двинуться в Крым и Донбасс

Все можно изменить за пять лет. "Вполне реально трансформировать Вооруженные силы в 170-180-тысячную профессиональную армию... Версия, разработанная группой экспертов по моей инициативе и при моем участии, предполагает ряд трансформаций в рамках пятилетней программы" (этапы реформы Горбулин расписывает в книге – ред).

На финише получим новую армию. "К окончанию пятилетней программы все боевые подразделения должны быть укомплектованы личным составом на 95-100%, вооружением и техникой – на 100%... В ВСУ-2025 ожидается не менее 70% модернизированной боевой авиационной техники, 30% новых танков и артиллерийских систем, включая новые; разработанные в последние годы РСЗО, а также созданных и полностью готовых к боевым действиям не менее 6-10 ракетных дивизионов".

Нужны деньги. Много. "По предварительным расчетам, прогнозная сумма средних ежегодных расходов составит $5-6,8 млрд".

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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: УКРОБОРОНПРОМ НЕ НУЖЕН

Танки – уже давно не главное. "Принято считать, что у кого больше танков, тот и сильнее. Но есть и нелинейный оценочный подход. Например, сегодня в бизнесе конкурируют уже не столько активы, сколько модели управления, а ключевая роль принадлежит двум составляющим: информации и времени. Такие подходы применимы и в отношении сил и средств на поле боя... Более устойчивым будет тот, кто имеет больше информации, быстрее ее обрабатывает, быстрее принимает решения и наносит свой удар в самое сердце врага".

Найти и обезвредить. "Адекватный ответ Украины на современные угрозы заключается... во внедрении новых технологий, прежде всего информационных и тех, которые повышают возможности обнаружения, поражения или блокировки оружия противника".

Для этого нужна реформа ОПК. "Я не раз затрагивал эту чувствительную тему при встречах с Порошенко.., но у него было на этот счет свое, четко сформированное время. Не очень просто было убедить в отказе от "ручного управления" оборонкой и переносе центра тяжести реформы ОПК в исполнительную власть и президента Зеленского".

Больше прав частникам. "Сегодня, когда порядка 60% годового гособоронзаказа выполняет частный сектор, его предприятия все еще остаются в неравных условиях по сравнению с государственными". "Логичным было бы формирование мотивации частных предприятий, например, путем создания ряда консорциумов с участием частного ОПК".

А Укроборонпром не нужен. "Должен прекратить свою деятельность в нынешнем виде. На месте госконцерна должны заработать несколько самостоятельных холдингов, к которым смогут привлекаться частные предприятия под выполнение определенных задач".

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Пять программ, которые нужны Украине: версия Горбулина



1. Совершенствование системы управления: создание Единой автоматизированной системы управления ВСУ

2. Развитие современных систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Этим озабочена и Россия

3. Развитие государственной системы ПВО

4. Развитие высокоточных средств поражения: это могут быть проекты Нептун, Вільха-М, ОТРК Гром-5

5. Развитие безэкипажных платформ и ударной роботехники

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ: СПОРНО, НО МОЖНО ПОДУМАТЬ

ЧВК – универсальная сила. "Их роль в новом тысячелетии стала сопоставима с ролью вооруженных сил государств вследствие заретушированного или гибридного характера их применения... Пресловутые ЧВК в 21 веке прочно вошли в жизнь общества и конкурируют с регулярными вооруженными силами".

Но в России ЧВК равно ФСБ. "ЧВК РФ жестко интегрированы в бездушную военную машину государства. Механизм их использования крепко-накрепко контролируется властью. В 2020 году Группу Вагнера стали открыто причислять к ГРУ ШФ РФ... Лагерь подготовки... расположен на полигоне 10-й бригады специального назначения ГРУ".

Не исключено, что по указанию российских спецслужб именно завербованные представители таких компаний РФ участвуют в диверсиях и организациях терактов на всей территории Украины

Работают по всему миру. Таким же образом под видом добровольцев, воодушевленных идеями защиты интересов России, Кремль отправлял связанных со своими спецслужбами наемников в Приднестровье и Нагорный Карабах, а позже – в Грузию, Украину и Сирию.

Так может, есть смысл и для Украины? "В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о военно-консалтинговой деятельности. Эта весьма осторожная формула создания ЧВК фактически предусматривает ведение ими разноплановой деятельности на территории других государств. Не секрет, что такое развитие событий уже понесло за собой сплетни о появлении в Украине частных армий".

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От своих ЧВК может быть польза. "Есть убедительные доводы в пользу ЧВК... Поскольку они могут выполнять не только задачи по поражению противника, но и стать громоотводом для людей, которые уже оставили службу и размышляют над вопросом, что делать после службы в армии" (здесь Горбулин цитирует замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса – ред). "Украинские специалисты не раз отмечали в неформальных беседах, что неоспоримым преимуществом ЧВК является фактическая возможность их применения без официального решения президента. То есть на международном уровне не будет претензий к их использованию".

Есть и минусы. "В условиях хаотичной трансформации самой Украины и влияния олигархических структур контроль государства над такими частными военными предприятиями может существенно осложниться".

Это большой риск. Но. "Ситуация вокруг ЧВК не является однозначной. Но когда речь идет о выживании государства во время вооруженной агрессии, наверное, механизмы разрешения такой неоднозначности могут быть найдены. Главный вопрос всегда за тем, кто возьмется за реализацию столь непростого, но очень заманчивого предприятия".

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