Новые министр финансов и глава МОЗ, реформа года — рынок земли. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 31 марта. Температура от -2 до +6, курс доллара 28.06

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Что вы делаете, когда у вас эпидемия и реальная угроза дефолта и “доллара по 40”? Вряд ли самое очевидное решение менять два раза за месяц министров здравоохранения и финансов. Но именно так и Зеленский и поступил: со вчерашнего дня у нас новый министр финансов - Сергей Марченко, и глава МОЗ - Максим Степанов.

Я очень мало знаю о последнем, кроме того, что работавшие с ним люди признают его организаторские качества. И чуть лучше знаком с Сергеем Марченко - компетентный и порядочный человек. Но я сочувствую и первому и второму: перед ними огромный вызов, от Степанова зависит - сорвется ли страна в пандемию с тысячей смертей, а от Марченко - на проценты или в разы станет больше украинцев беднее к концу года. Мне не нравится кадровая политика Зеленского, но в этот раз я хочу ошибиться и желаю большой удачи новым министрам.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Коломойский снял маску. Как Зеленский потерял коалицию в парламенте

Владимир Зеленский потерял монобольшинство и дружбу Игоря Коломойского. Но, кажется, обрел политическую зрелость. Со времен Леонида Кучмы каждый следующий президент вынужденно лавировал между олигархами и политическими кланами. Одним обещаешь уступки, получаешь за это поддержку, делаешь меньше половины - кидаешь и заручаешься поддержкой другого бизнес-лагеря. Президент Зеленский не возглавил деолигархизацию. Но обрел навык предшественников вовремя менять партнера. Кроме Рината Ахметова, который давно помогает медийно, вчера поддержку оказал Петр Порошенко. Переговоры с ним Зеленский вел лично, говорят наши собеседники. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Реформа года. Рада проголосовала за рынок земли

Мало кто верил, но в Украине наконец-то появится легальный рынок сельскохозяйственной земли. В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада приняла действительно историческое решение.

Но есть нюансы. Закон касается не всей земли, а сам рынок будет вводиться в несколько этапов. Мы выделили самое важное. За что именно проголосовали народные депутаты — читайте по ссылке.

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