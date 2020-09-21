Новые центры промышленности и прогноз курса доллара. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 21 сентября. Температура от +7 до +22, курс доллара 28.12

Не думайте о ракетах. Нужно искать новые центры промышленности и помогать живому бизнес

Хорошие выходные! Почти ничего плохого или важного в Украине не произошло. Подходящее время притормозить и задуматься о достоверности популярных сейчас нарративов. С этим отлично справляются наши колумнисты, (хотя жесткое развенчивание мифов не нравится многим читателям).

Миф 1 - Украине пора возобновлять былую ракетно-самолетно-космическую славу и перезапускать научно емкую промышленность.

"Не нужно предаваться грустным мыслям о самолетах. Это просто мысли, за которыми ничего материального не было 30 лет и не будет еще 30", - рекомендует основатель банка Аваль Александр Деркач, - "Давайте помогать живому, а не воскрешать мертвое по "синькам" 50-летней давности".

А экс-министр экономразвития Тимофей Милованов предлагает не поддаваться унынию от ощущения, что Украина "опять идет не туда". Для нас это обычное ощущение. Но даже с таким "настроением" и несмотря на все кризисы украинцам удается существенно улучшить качество жизни в стране Украина.

Единственное, что совсем не получается - развивать государство Украина. Рецепт Милованова - децентрализация, и поэтому выборы 25 октября важны, как никогда. Больше по ссылке.

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Почти минимум за два года. Девальвация гривни продолжается? Прогноз до 25 сентября

Гривня остановилась шаге от антирекорда за два года: доллар на межбанке стоит 28,19 грн/$.



В ближайшие дни гривня может преодолеть сразу два значимых курсовых минимума: до пикового значения за карантин осталось всего три копейки, до показателя января 2019-го – семь копеек.Вероятно, до конца сентября курс с запасом обновит двухлетний минимум, но опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты не ожидают резкого обвала гривни.



Почему и сколько будет стоить доллар в конце сентябр – в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

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