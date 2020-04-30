Новый глава Налоговой и судьба сезонных рабочих. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 30 апреля. Температура от +13 до +24, курс доллара 26.95

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Любченко – новый глава Налоговой. Работал с Захарченко и кумом бывшего "хозяина таможни"

Вот это день, хоть разорвись столько всего главного-интересного. Тут и пересмотренный при новом министре энергетики Ольге Буславець энергобаланс страны. Ну как пересмотрен, просто сделали, что выгодно Ахметову (ДТЭК) и инвесторам в самую дорогую в Европе украинскую “зеленую энергетику”, а невыгодно государству с его самой дешевой атомной энергетикой. Но напишу о новом главе налоговой - Алексее Любченко. Старожилы госслужбы говорят, что человек неплохой, а по меркам налоговиков даже порядочный. А мне это назначение не нравится. Во-первых, что его назначили без конкурса, по “коронавирусной” процедуре, мол в стране особое положение не до длинных, сложных, демократических процедур. Во-вторых, не успев проработать и дня он уже в центре скандала, депутаты Голоса заявили, что он попадает под люстрацию. И, в-третьих, самое важное, он слишком опытный. Да, да, я не оговорился. Любченко около десяти лет проработал на руководящих должностях в налоговой при одиозных и не очень руководителях: Киреев, Буряк, Захарченко (тот самый). И это проблема, сегодняшняя налоговая служба Украины слабо похожа на госорган, где надо просто повысить эффективность. Его надо отреформировать от первой ступеньки до кресла главы,( а потом повторить), чтобы поменять философию и суть работы. А налоговик с богатым опытом для такого задания плохой вариант. Все равно автомат калашникова получится. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Прокуратура отрапортовала о "складе оружия". Но это база 3 полка спецназа

Невероятная тупость правоохранительной системы. Прокуратура отчиталась, что нашла огромный арсенал оружия! А потом выяснилось, что это база 3 полка спецназа. Я был на этой базе - ранее там располагался Правый сектор (потом переименовались в УДА). А два месяца назад базу передали спецназу. И вот теперь кто-то решил войти в историю как самый оригинальный сыщик в истории, заодно рассказав врагу в деталях, чем вооружен спецназ. Что не так с этими людьми? Как они попали в свои кабинеты? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Кабмин готов к переговорам с европейцами по поводу сезонных рабочих - Шмыгаль

Должен признаться: меня пугает премьер-министр Денис Шмыгаль. Точнее не сам премьер, а его идеи. Судя по последним заявлениям, он уверен, что украинцы — это его собственность. Поэтому они (то есть мы) должны сидеть в Украине. И строить дороги. И если в какой-то другой стране захотят, чтобы украинцы работали у них (причина простая — там больше платят), мало договориться с украинцами. Нужно договариваться со Шмыгалем. Тогда он даст команду поднять шлагбаум и выпустить самолет в Великобританию, Финляндию, Польшу (нужное — подчеркнуть). По-другому никак. А если некому договариваться? Значит сидите дома. Дорог хватит на всех. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Урезание зарплат и увольнения: у IT-шников тоже кризис. Что происходит в отрасли

IT-отрасль тоже пострадала от карантина. Кризис задел всех: и крупные компании, и стартапы, и фрилансеров. Заказчики сворачивают проекты, планы по развитию ставятся на паузу, вакансии закрываются. Увольнять людей в кризис - непростое решение, но многим бизнесам пришлось к нему прибегнуть. На какие меры идут украинские IT-компании, чтобы пережить кризис - читайте в нашем материале.Больше по ссылке.

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