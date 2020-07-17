Новый глава НБУ, Верещук в мэры от Слуги народа и три года NotPetya. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Институты под подошвой

Вчера Верховная Рада назначила глав двух важнейших экономических регуляторов - Национального банка и Антимонопольного комитета. Их подает и, соответственно, выбирает президент. НБУ возглавил глава Укргазбанка Кирилл Шевченко, а АМКУ - Ольга Пищанская. Но главный вопрос - не кого назначили, а как и за что были сняты их предшественники. Если коротко, то и бывшего главу НБУ Якова Смолия, и его коллегу из АМКУ Юрия Терентьева лично вынудил уволиться Зеленский за то, что они проводили политику, которая не нравилась гаранту. Допустим, они действительно проводили плохую политику, и президент лучше знает, какой должна быть учетная ставка и как контролировать работу монополиста на сигаретном рынке. Но даже если это так (а это не так), то такое ручное вмешательство в работу независимых регуляторов - катастрофа. Слово независимый можно забыть надолго: теперь любой рационально мыслящий руководитель НБУ будет сверять условную учетную ставку с Банковой, а не членами монетарного комитета. Зеленский с такой скоростью рушит экономические институты на втором году президентства, что не понятно, чем он будет еще три года заниматься. Больше по ссылке.

Три года NotPetya. Как это было и готова ли Украина к новым атакам

Бонус - История и реальные результаты вируса Not Petya. Почитайте наш Фичер о самой разрушительной мировой кибератаке, организованной хакерами Кремля, запущенной с киевского Подола и стоившую миру $10 млрд. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В Слуге народа выбрали кандидата на пост мэра Киева – Ирина Верещук: подробности

Кличко отправил Зеленского в нокаут. Слуга народа оставляет Киев действующему мэру. Так можно описать решение выдвинуть на выборы Ирину Верещук. Ничего страшного, если вы не знаете, кто это. Ведь есть основания считать, что это решение - результат договоренностей главы ОП Ермака, который наладил с мэром диалог. Да и всерьез бороться с Кличко мало кто может, не каждый, прямо скажем - рейтинг в 40% позволяет ему победить любого оппонента. Так что в интересах Зеленского было найти общий язык с действующим мэром, а не пытаться его победить карикатурными персонажами, танцующими тверк или рассекающими на велосипеде (но только для предвыборного видеоролика). Слуге народа просто не с кем идти против Кличко. Так что можно поздравить мэра с досрочной победой. Нокаут. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Как сотрудник Twitter помог хакерам заработать $110 000, взломав аккаунты Маска и Обамы

Удивительная история случилась в американском сегменте Twitter. Кто-то получил доступ к десяткам верифицированных аккаунтов в соцсети и разместил в них криптовалютный скам: "отправьте биткоины на этот кошелек и получите в два раза больше". Список взломанных аккаунтов впечатляет: Билл Гейтс, Илон Маск, Безос, Баффет, Обама, Байден, Канье Уэст... На указанный кошелек перевели не менее $110 000. Как сообщает Twitter, взлом состоялся благодаря активному участию инсайдеров, которые помогли хакерам получить доступ ко внутренним инструментам для администрирования сервиса. Определенно, это запомнится как один из крупнейших скандалов в истории соцсетей. Больше по ссылке.

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