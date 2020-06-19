Новый глава Ощада и выход Rozetkа на рынок доставки из ресторанов. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 19 июня. Температура от +18 до +28, курс доллара 26.87

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Выбран новый глава крупнейшего госбанка. И не тот, кого все ждали

17 июня набсовет Ощадбанка выбрал нового главу правления. Им стал руководитель небольшого Пиреус Банка, который ранее возглавлял УкрСиббанк. Для рынка это полная неожиданность. В частных разговорах как минимум пятеро участников рынка предсказывали, что главой выберут Геннадия Хелемского из Укргазбанка. И это хорошая новость, даже если Наумов не сможет решить вал проблем Ощада. Такой непредсказуемый выбор говорит, что набсовет, по крайней мере Ощада, работает - это независимый и неподконтрольный орган, который отказался стать на одну из сторон, бодрящихся за Ощад. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Rozetka выходит на рынок доставки еды из ресторанов

На рынке доставки еды новый игрок - Rozetka начала подключать к своему маркетплейсу киевские сетевые рестораны. Для крупнейшего украинского ритейлера это логичное расширение бизнеса. Главный вопрос - с кем из ресторанов Rozetka сможет договориться. Сеть пиццерий Dominos, к примеру, уже отказалась от сотрудничества. А для пользователя ассортимент ресторанов - ключевой критерий при выборе сервиса доставки. Будем наблюдать. Больше по ссылке.

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net

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