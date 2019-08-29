Новый Кабинет Министров. Кто все эти люди и что вам нужно о них знать

Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за назначение премьер-министром Алексея Гончарука. Еще несколько месяцев назад он работал в созданном при Кабмине в 2015 году Офисе эффективного регулирования (BRDO). После победы Владимира Зеленского был назначен замглавы Офиса президента (ОПУ). До этого политик не занимал руководящие должности во власти. Как Гончарук попал в команду Зеленского и смог пройти такой короткий путь к премьерскому креслу – в материале LIGA.net.

Как и многие представители новой власти, Гончарук пришел в политику из юриспруденции. В 2006 году он окончил Институт права Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и получил квалификацию магистра. Затем – научную степень доктора философии в области права в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Кроме того, Гончарук является выпускником Aspen Institute Киев и программы Стратегический архитектор Киево-Могилянской бизнес школы. Также он – доцент кафедры финансового и банковского права в МАУП.

Еще во время учебы начал юридическую практику: работал юристом на Городнянском заводе продтоваров, затем – в киевской инвестиционной компании Prior-Invest.

В 2008 году основывает компанию Constructive Lawyers и становится ее управляющим партнером. Профиль компании – юруслуги и консалтинг по инвестициям в недвижимость.

Через год он возглавил общественную организацию "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам" и стал заместителем гендиректора "Первой Украинской индустриально-инвестиционной компании".

Путь в политику

Политическая карьера новоиспеченного премьер-министра началась в 2013 году после Революции достоинства. Гончарук возглавил список партии Сила людей на выборах в Верховную Раду в 2014-м, но политсила не преодолела проходной барьер.

После формирования правительства Гончарук занял должность советника министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. В министерстве, по словам самого Гончарука, он работал над открытием онлайн-доступа к данным о лицензиях на разработку недр.

Шевченко ушел с поста со скандалом – его обвинили в лоббировании газовых интересов бывшего регионала Александра Онищенко. Гончарук же еще какое-то время оставался советником врио министра Сергея Курыкина.

В 2015 году Гончарук возглавил созданный Айварасом Абромавичусом Офис эффективного регулирования (BRDO) при Кабмине. Организация, при финансовой поддержке Канады и Евросоюза, занимается разработкой реформаторских законопроектов и решений для бизнеса.

Экс-министру экономразвития Алексея посоветовал Леонид Антоненко, который тогда возглавлял один из департаментов Нацбанка, сказал TheБабелю Игорь Шевченко.

BRDO стал настоящим поставщиком кадров для новой власти: "слуги народа" Алексей Оржель, Александр Кубраков, Виталий Безгин, Елена Шуляк и Денис Малюська, новый член Антимонопольного комитета Наталья Нечитайло – всех их можно отнести к условной квоте нового премьера.

В 2018 году Гончарук участвовал в запуске политического проекта "Люди важны" – вместе с главой новой таможни Максимом Нефьодовым, экс-нардепом Антоном Геращенко и депутатом Киевсовета, ресторатором Сергеем Гусовским.

После президентских выборов Гончарук принял участие во флешмобе "Дякую" в честь уходящего Петра Порошенко – в своем Facebook он поблагодарил гаранта за работу на должности и мирную передачу власти.

Более того, оставил еще и такой пост:

Следующий этап – замглавы Администрации президента (теперь - Офис) Зеленского, куда его порекомендовал глава АП Андрей Богдан. Есть версия, что познакомил их выходец из ПриватБанка, основатель Монобанка и друг Гончарука – Дмитрий Дубилет.

Чем занимался в Офисе президента

В Офисе Зеленского Гончарук отвечал за экономический блок и продолжение реформ. Во время работы на должности он сопровождал президента в рабочих поездках по стране и заграницей. Курировал работу в ОПУ над новой программой сотрудничества с Международным валютным фондом. По словам депутата Слуги народа Данила Гетманцева, Гончарук также работает над законопроектом по легализации игорного бизнеса.

Среди приоритетов в экономике Гончарук называл открытие рынка земли, запуск большой приватизации, пересмотр моратория на экспорт леса, борьбу с рейдерством и контрабандой.

Среди обещаний нового премьера – ипотека под 12-13% годовых уже в 2020 году и повышение зарплаты министров. Оптимальный уровень, по его мнению, – $10 000 в месяц. О доходах и имуществе самого Гончарука и его семьи пока ничего не известно – декларацию он еще не подавал.

Громкая история

За недолгий срок работы политика в ОПУ произошла резонансная история с кадровыми изменениями в Антимонопольном комитете. Указом президента были уволены четыре члена комитета, включая Агию Загребельскую, работу которой многие эксперты считали удовлетворительной. Само решение приняли с нарушением процедуры - без представления премьера.

Гончарук в интервью Фокусу пояснил: список на увольнение подготовил глава Комитета Юрий Терентьев, а к Загребельской "нет доверия". По остальным членам АМКУ, в том числе Терентьеву, решения будут приняты осенью, пообещал будущий премьер.

Новыми членами Комитета стали Ольга Нечитайло, которая работала в Офисе эффективного регулирования под руководством Гончарука, и Наталья Буроменская из Vodafone Украина.