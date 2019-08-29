Новый Кабинет Министров. Кто все эти люди и что вам нужно о них знать

премьер-министр
Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за назначение премьер-министром Алексея Гончарука. Еще несколько месяцев назад он работал в созданном при Кабмине в 2015 году Офисе эффективного регулирования (BRDO).
После победы Владимира Зеленского был назначен замглавы Офиса президента (ОПУ). До этого политик не занимал руководящие должности во власти. Как Гончарук попал в команду Зеленского и смог пройти такой короткий путь к премьерскому креслу – в материале LIGA.net.
Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за назначение премьер-министром Алексея Гончарука. Еще несколько месяцев назад он работал в созданном при Кабмине в 2015 году Офисе эффективного регулирования (BRDO). После победы Владимира Зеленского был назначен замглавы Офиса президента (ОПУ). До этого политик не занимал руководящие должности во власти. Как Гончарук попал в команду Зеленского и смог пройти такой короткий путь к премьерскому креслу – в материале LIGA.net.
Как и многие представители новой власти, Гончарук пришел в политику из юриспруденции. В 2006 году он окончил Институт права Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и получил квалификацию магистра. Затем – научную степень доктора философии в области права в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
Кроме того, Гончарук является выпускником Aspen Institute Киев и программы Стратегический архитектор Киево-Могилянской бизнес школы. Также он – доцент кафедры финансового и банковского права в МАУП.
Еще во время учебы начал юридическую практику: работал юристом на Городнянском заводе продтоваров, затем – в киевской инвестиционной компании Prior-Invest.
В 2008 году основывает компанию Constructive Lawyers и становится ее управляющим партнером. Профиль компании – юруслуги и консалтинг по инвестициям в недвижимость.
Через год он возглавил общественную организацию "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам" и стал заместителем гендиректора "Первой Украинской индустриально-инвестиционной компании".
Политическая карьера новоиспеченного премьер-министра началась в 2013 году после Революции достоинства. Гончарук возглавил список партии Сила людей на выборах в Верховную Раду в 2014-м, но политсила не преодолела проходной барьер.
После формирования правительства Гончарук занял должность советника министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. В министерстве, по словам самого Гончарука, он работал над открытием онлайн-доступа к данным о лицензиях на разработку недр.
Шевченко ушел с поста со скандалом – его обвинили в лоббировании газовых интересов бывшего регионала Александра Онищенко. Гончарук же еще какое-то время оставался советником врио министра Сергея Курыкина.
В 2015 году Гончарук возглавил созданный Айварасом Абромавичусом Офис эффективного регулирования (BRDO) при Кабмине. Организация, при финансовой поддержке Канады и Евросоюза, занимается разработкой реформаторских законопроектов и решений для бизнеса.
Экс-министру экономразвития Алексея посоветовал Леонид Антоненко, который тогда возглавлял один из департаментов Нацбанка, сказал TheБабелю Игорь Шевченко.
BRDO стал настоящим поставщиком кадров для новой власти: "слуги народа" Алексей Оржель, Александр Кубраков, Виталий Безгин, Елена Шуляк и Денис Малюська, новый член Антимонопольного комитета Наталья Нечитайло – всех их можно отнести к условной квоте нового премьера.
В 2018 году Гончарук участвовал в запуске политического проекта "Люди важны" – вместе с главой новой таможни Максимом Нефьодовым, экс-нардепом Антоном Геращенко и депутатом Киевсовета, ресторатором Сергеем Гусовским.
После президентских выборов Гончарук принял участие во флешмобе "Дякую" в честь уходящего Петра Порошенко – в своем Facebook он поблагодарил гаранта за работу на должности и мирную передачу власти.
Более того, оставил еще и такой пост:
Следующий этап – замглавы Администрации президента (теперь - Офис) Зеленского, куда его порекомендовал глава АП Андрей Богдан. Есть версия, что познакомил их выходец из ПриватБанка, основатель Монобанка и друг Гончарука – Дмитрий Дубилет.
В Офисе Зеленского Гончарук отвечал за экономический блок и продолжение реформ. Во время работы на должности он сопровождал президента в рабочих поездках по стране и заграницей. Курировал работу в ОПУ над новой программой сотрудничества с Международным валютным фондом. По словам депутата Слуги народа Данила Гетманцева, Гончарук также работает над законопроектом по легализации игорного бизнеса.
Среди приоритетов в экономике Гончарук называл открытие рынка земли, запуск большой приватизации, пересмотр моратория на экспорт леса, борьбу с рейдерством и контрабандой.
Среди обещаний нового премьера – ипотека под 12-13% годовых уже в 2020 году и повышение зарплаты министров. Оптимальный уровень, по его мнению, – $10 000 в месяц. О доходах и имуществе самого Гончарука и его семьи пока ничего не известно – декларацию он еще не подавал.
За недолгий срок работы политика в ОПУ произошла резонансная история с кадровыми изменениями в Антимонопольном комитете. Указом президента были уволены четыре члена комитета, включая Агию Загребельскую, работу которой многие эксперты считали удовлетворительной. Само решение приняли с нарушением процедуры - без представления премьера.
Гончарук в интервью Фокусу пояснил: список на увольнение подготовил глава Комитета Юрий Терентьев, а к Загребельской "нет доверия". По остальным членам АМКУ, в том числе Терентьеву, решения будут приняты осенью, пообещал будущий премьер.
Новыми членами Комитета стали Ольга Нечитайло, которая работала в Офисе эффективного регулирования под руководством Гончарука, и Наталья Буроменская из Vodafone Украина.
Родился 21 января 1991 года в городке Васильевка в Запорожской области.
Закончил факультет социологии и управления Запорожского университета, Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине.
В мае 2013 года основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO в Запорожье.
Куратор диджитал-кампании Зеленского Михаил Федоров меньше чем за четыре месяца "вырастил" вокруг Зеленского полумиллионные сообщества, вовлек аудиторию во взаимодействие: сгенерировав миллионы лайков-шеров и лояльных комментаторов.
По его мнению, диджитал Зеленского сработал даже грамотнее, чем команда Дональда Трампа в 2016 году.
Федоров из Запорожья, с политиками он никогда до Команды Зе не работал. Костяк команды Михаила, как и он сам, из Запорожья. Копирайтеров в кампании Зеленского было только двое. Да и сам бюджет кампании, по его словам, был скромный. «Блин, чего же там нет Коломойского? Я бы уже себе новую машину купил, а не ездил бы на Mitsubishi Lancer 2007 года».
Сейчас Федоров до сих пор ездит на Mitsubishi Lancer. Но он уже не простой SMMщик, а №6 в списке Слуги Народа. Советник Владимира Зеленского.
Оксана Маркарова - одна из двух министров, сохранивших должности с прошлого Кабмина. В чем ее секрет?
Карьера. Маркарова работает на руководящих должностях в Министерстве финансов уже при третьем премьере. В Кабмине Арсения Яценюка она руководила аппаратом Минфина Наталки Яресько, при Владимире Гройсмане прошла путь от первого замминистра до полноценного главы Минфина.
Нынешнюю должность она унаследовала от другого известного чиновника «времен Порошенко», мигрировавшего в новую власть. Речь об Александре Данилюке, которого отправили в отставку после острого конфликта с Владимиром Гройсманом, а сейчас назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Маркарова была первым замом Данилюка, с Гройманом у нее противоречий не было
Достижения. Среди достижений Маркаровой во главе Минфина - консервативный бюджет-2019, принятый в рекордно сжатые сроки, что позволило Украине получить поддержку от МВФ на период выборов, размещение еврооблигаций на 1 млрд евро на фоне приостановки сотрудничества с Фондом, разделение Госфискальной службы на налоговую и таможню (первую структуру возглавляет бывший зам Маркаровой Сергей Верланов).
Взгляды. Хотя Маркарова избегает резких политических заявлений, она всегда акцентировала внимание на важности для Украины сотрудничества с МВФ. В том числе по этой причине была противником введения налога на выведенный капитал в 2019 году.
Связи. До прихода в команду Яресько в 2015-м Маркарова не имела отношения к госслужбе. Ее муж Данила Волынец в марте 2007 года возглавил набсовет Ощадбанка (в это же время председателем правления банка стал Анатолий Гулей – экс-топ менеджер Актив-Банка братьев Сергея и Андрея Клюевых). В 2012 году Волынец и Маркарова купили Актив-Банк у Клюевых, но уже весной 2014-го продали его (еще через год банк обанкротился).
Сейчас Волынец владеет Аккордбанком, а также инвесткомпанией ИТТ, которой Маркарова руководила с 2003 по 2014 годы.
44-летний Тимофей Милованов – один из самых публичных украинских экономистов. Он до последнего отрицал, что его предложили занять кресло министра экономики: за день до назначения Милованов уверял LIGA.net, что не получал официальных предложений по работе в Кабмине. Сегодня стало известно, что он возглавит МЭРТ, которым до сих пор руководил экс-глава НБУ Степан Кубив.
Карьера. Милованов с 2016 года входит в состав Совета Нацбанка (назначен по квоте Верховной Рады от фракции Самопомич).
Он руководит Киевской школой экономики и периодически преподает в Университете Питтсбурга (США). По словам самого Милованова, до сих пор половину времени он проводил в Штатах, половину – в Украине.
Именно КШЭ Милованова проводила депутатский интенсив в Трускавце для членов партии Слуга народа. “Вашим заданием будет поиск новых путей роста экономики, – говорил Милованов на встрече с будущими депутатами. – А нашим заданием, как экономистов, помочь вам сделать ваши идеи работающей моделью”.
Взгляды. Новый министр экономики выступает за либеральную идею: в его высказываниях нередко звучали призывы к минимизации роли государства в экономике. “Если бы у меня была политическая партия, я бы сделал ей слоган: “Государство нам не нужно”, – рассказывал он в интервью Depo. – Государство поставило себя в такую позицию, что стало нерелевантным. Оно ворует, оно непрофессиональное, загребает все под себя. Я бы плюнул на него и начал все делать самостоятельно”.
При этом Милованов поддержал инициативу экс-министра соцполитики Андрея Ревы по борьбе с использованием физилиц-предпринимателей (ФОП) для уклонения от налогов. “Как экономист, я поддерживаю штрафы для таких компаний. ФОПы создают неравные правила игры на рынке, заводят экономику в тень, делают невозможным развитие финансовых рынков”, - писал он в своем facebook.
Большинство президента Владимира Зеленского в Верховной Раде определилось с министром юстиции: на эту должность назначен "юрист со стажем" и нардеп без опыта Денис Малюська. Кто он и как попал в политику?
Денис Малюська получил образование сначала в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на специальности "правоведение". В 2016 году окончил Университет Лондона (магистр права, LLM). Его профиль - регулирование предпринимательской деятельности, споры и банкротства. В 2004 году основал адвокатское объединение Бизнес-право, год спустя создал и возглавил издательство Радник Прес.
С 2010 года и вплоть до решения идти в народные депутаты Малюська работал консультантом по развитию частного сектора Всемирного банка. Среди прочего, он оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии.
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Малюська - глава правления офиса эффективного регулирования BRDO/World Bank Group. Это неправительственный экспертно-аналитический центр, который получил финансирование от Евросюза на разработку экономических реформ. Свою миссию офис озвучивает так: помочь Украине стать эффективным государством, поднять инвестиционную привлекательность, очистить законодательство от устаревших актов, наладить публичный диалог с бизнесом.
В коридоры власти Малюська пошел в составе команды Алексея Гончарука, который с 2015 года возглавлял центр BRDO/World Bank Group. В конце мая по рекомендации руководителя Офиса президента Андрея Богдана Гончарук был назначен замглавы ОП по экономическим вопросам, Малюська стал его советником.
В ОП будущий министр отвечал за земельные вопросы, в том числе активно комментировал открытие рынка земли, обещанное к 2020 году.
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На выборах в Раду сразу несколько человек из команды Гончарука в BRDO прошли собеседование в штабе, и их пригласили в список Слуги народа: Елена Шуляк под номером 13, Александр Оржель - 16, Виталий Безгин - 77, Денис Малюська - 21.
Сегодня Гончарук был назначен премьер-министром, а его партнер по BRDO Денис Малюська стал министром юстиции.
Считает хаотичность украинских реформ большой проблемой, которая мешает нормальному развитию страны. Сторонник разработки четких механизмов защиты инвесторов: их отпугивает не столько коррупция в Украине, а отсутствие пакета гарантий, возможно, обеспеченных иностранным арбитражем.
Земельную реформу называет одним из ключевых тригеров быстрого роста экономики Украины, но запуск рынка земли возможен только в условиях жесткой антирейдерской политики.
Не верит в классический институт дерегуляции рынков: говорит, он умер еще 10 лет назад.
В одном из интервью перед выборами Малюська сказал, что считает зарплату народного депутата в размере 30 000 гривень слишком низкой. Поэтому решение идти в Верховную Раду, говорит, далось ему нелегко: придется проедать сбережения.
Сколько накопил успешный юрист к 2019 году пока неизвестно: как новоизбранный народный депутат, он должен подать декларацию только в следующем году.
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Но в 2018 году такую декларацию подавала его жена Людмила Рабчинская, когда пробовала себя как кандидат на должность судьи Верховного суда. На Дениса Малюську записана небольшая квартира площадью 34,6 кв метров в Киеве. Живут супруги, очевидно, в загородном доме в 249,3 кв м в Киево-Святощинском районе. Его собственником указано третье лицо. На общих правах семья владеет автомобилем Mazda.
В 2017 году супруги заработали 2,5 млн гривень. Сбережения в банке на тот момент составляли почти 370 000 грн.
Возглавлять министерство инфраструктуры будет 32-летний выходец из МВД Владислав Криклий. Чем он известен и как попал в политику - рассказываем коротко.
Киевлянин Криклий в 2009 году получил степень магистра финансов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2015-ом защитил диссертацию на тему "Негосударственные Пенсионные Фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине" и получил степень кандидата экономических наук.
С 2002 по 2008 работал начальником отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк. С 2008 по 2010 гг - в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Astrum Investment (владелец Леонид Юрушев. - Ред.).
Согласно официальной биографии, с 2011 по 2013 годы - директор ООО "Кино-театр". Сам Криклий рассказывал, что несколько лет до Майдана занимался предпринимательством в IT-сфере: во внешних проектах и развивал собственный стартап, связанный с интернетом вещей.
С 2014 по 2015 гг. - советник министра МВД Украины Арсена Авакова. С марта по ноябрь 2015 года - заместитель начальника ГАИ МВД Украины (занимался ликвидацией). С ноября 2015 года - руководитель Главного сервисного центра МВД Украины. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото-видеофиксации ПДД в МВД.
Криклий утверждает, что на работу в МВД его пригласил руководитель аппарата министра внутренних дел. Он попросил консультировать министра по вопросам IT. На тот момент, по словам Криклия, он не был знаком с Арсеном Аваковым.
Вот как он описывал в интервью LIGA.net свою карьеру в системе МВД: "После того, как к команде министра присоединилась в качестве первого зама Эка Згуладзе, начали активно сотрудничать в рамках ее офиса. На каком-то этапе Згуладзе сказала: "Владислав, давай ты пойдешь заниматься МРЭО". Я, признаться, удивился и сперва отказался. Для меня МРЭО было чем-то очень страшным и непонятным. Мой опыт подсказывал, что это что-то далекое от сферы услуг. После того, как более детально проговорили ожидания, пожелания - на какие изменения есть карт-бланш и поддержка – решил принять вызов и согласился.
Криклий - ярчайший пример головокружительной политической карьеры. Менее чем за год он из рядовой (хоть и руководящей) должности в МВД сумел выдвинуться на 12 место в списке президентской партии. В чем секрет успеха?
Сам Криклий уверяет, что все дело в его реформаторской деятельности в структуре МВД, где он курировал создание прозрачных сервисных центров нового образца. Мол реформа настолько удачная, что ее заметили у Зеленского и пригласили в партию.
"Сказали (руководители партии Слуга народа, - ред.), что знакомы с моей деятельностью, наблюдают и хотят видеть в списке, поскольку партии нужны молодые люди - технократы, - объяснял в интервью LIGA.net Криклий. - Что касается места в списке, 12 позиция для меня тоже стала сюрпризом. Я даже на первый съезд пришел в футболке и рваных джинсах, потому что не ожидал, что придется выходить на сцену. Рассчитывал, что буду 20-30-70-м, но никак не 12-м. А спрашивать, почему именно это место мне дали, посчитал некорректным".
Криклий считался одним из основных претендентов на главу Транспортного комитета Верховной Рады - он входил в предварительный список кандидатов от Слуги народа. Однако, в среду, 28 августа, подготовительная депутатская группа отправила в руководство транспортного комитета Владимира Крейденко, а на следующий день - Юрия Киселя. Крейденко в интервью LIGA.net намекнул, что перестановки связаны с возможной работой Криклия в новом Кабмине в должности министра инфраструктуры.
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Криклий декларирует либеральные взгляды и является сторонникам рыночной конкурентной экономики. Он декларирует либерализацию рынков в транспортной отрасли своей первоочередной задачей. Среди заявленных приоритетов Криклия в инфраструктурной сфере: допуск частной тяги на железную дорогу, развитие мультимодальных перевозок, внутреннего водного транспорта, концессия автодорог, привлечение независимых инженер-консультантов в строительство дорог, внедрение автоматических габаритно-весовых комплексов и техосмотров.
Криклий числится в двух делах в качестве фигуранта антикоррупционных расследований. Так, в 2017 году журналисты Харьковского антикоррупционного центра проанализировав декларацию выявили, что Криклий в августе 2015 приобрел четырехкомнатную элитную квартиру в Киеве за 768 800. По данным журналистов эта цена занижена.
Также Криклий стал фигурантом расследования программы "Наши Гроши с Денисом Бигусом", о чиновниках, которые покупали элитные автомобили дешевле рыночной стоимости.
В поданной перед увольнением из Главного сервисного центра в августе 2019 года декларации Криклий задекларировал приобретенную в 2015 году квартиру в Киеве (площадью 119 м кв) и паркоместо в этом же доме. Также у него есть двое дорогих часов марок Franck Muller Casablanca и Breitling. В ноябре 2018 года Криклий приобрел автомобиль Smart Fortwo Coupe (2017 г.в.).
Задекларировал $272 000 и 120 000 грн наличными, а также на банковских счетах 1 953 228 грн, $872, 3020 евро
Владимир Бородянский - опытный медиаменеджер, экс-генеральный директор медиахолдинга Виктора Пинчука возглавил гуманитарный блок правительства. Появление Бородянского во власти неслучайно. Для него в правительстве создано новое министерство – конгломерат из Минкульта, Минспорта и Мининформполитики. Задача Бородянского – упорядочить все отрасли гуманитарного направления, разъяснив необходимость их развития в Украине.
Карьера. Практически вся карьера Бородянского связана с медиабизнесом. Финансист по оьразованию, он начинал с должности коммерческого директора газеты «Московский комсомолец в Украине» еще в 1998 году. В 2000 г. занял пост руководителя отдела управления медиа-активами «Альфа-банка». В этой должности отвечал за реализацию таких бизнес-проектов, как «Новый канал», «Наше радио», «Московский комсомолец в Украине». В 2004 г. Владимир Бородянский стал генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 г. возглавлял медиагруппу StarLightMedia.
В конце прошлого года Бородянский покинул телеканал СТБ и медиагруппу StarLightMedia. А в июле 2019-го присоединился к команде президента Зеленского в роли внештатного советника по гуманитарным вопросам.
Достижения. Бородянский одним из первых в Украине задался сделать из медиа полноценный бизнес. За время его руководства холдингом количество компаний в нем выросло с 3 до 17, и некоторым из них удалось выйти в плюс. Кроме того, именно в период руководства Бородянского на украинском ТВ сталипоявляться проекты на основе международных форматов.
StarLightMedia стал самым крупным производителем контента на украинском рынке и первопроходцем в реалити-интертейменте. При активном участии Бородянского и глав других медиахолдингов в стал развиваться рынок платного телевидения. Кроме того, он был одинм из инициаторов проекта #Кінокраїна, в рамках которого разработан закон, запустивший в стране собственное производство сериалов и кино на условиях госфинансирования.
Приход в политику. Появление Бородянского на политическом горизонте оказалось неожиданным. На должность советника президента по гуманитарным вопросам его рекомендовал коллега по медийному рынку, экс-гендиректор, а теперь почетный президент 1+1 медиа и депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
«Приглашение пришло со стороны президента. Мы встречались дважды – сначала было предложение заняться гуманитарным блоком, потом я подготовил видение работы над гуманитарной стратегией. Вся дискуссия заняла около месяца», - рассказывал Бородянский в интервью LIGA.net.
Цели и взгляды. В интервью LIGA.net Бородянский рассказывал, что пришел в политику, чтобы найти смыслы и аргументировать существоавания разных направлений гуманитарной сферы: для чего это все существует, какая цель, какие задачи, чего мы хотим достичь. Он намерен разработать гуманитарную стратегию, над которой уже сейчас работает совместно с экспертами-кураторами направлений гумблока и депутатами будущего комитета по гуманитарной политике, а также ввести систему оценки работы в каждом сегменте.
Бородянскому принадлежит идея объединения трех министерств – Минкульта, Минспорта и Миниформполитики в одну структуру. «Мы хотим объединить три министерства, чтобы система, государство начали выполнять свои задачи. Но я не исключаю, что в процессе поиска смыслов этих направлений конфигурация может поменяться», - говорил в интервью Бородянский.
Министерство социальной политики в новом правительстве возглавила Юлия Соколовская. 34-летняя министр - выпускница КНЭУ, Национальной академии госуправления при президенту Украины и Венского университета. Кроме этого, Соколовская училась в IMF's Institute for Capacity Development.
Карьера. До назначения министром Соколовская занимала должность советника в Министерстве финансов. На ее рабочем счету также должности директора департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, директора департамента стратегического планирования секретариата Кабмина и работа в грантовом проекте в части медреформы USAID Deloitte Project.
Соколовская - не самая публичная личность. В ее Facebook-аккаунте практически нет публикаций, созданных ей самой.
Деньги. Согласно последней декларации новоизбранного министра здравоохранения (2017 год), в ее собственности две квартиры в Киеве и Хмельнике Винницкой области, земельный участок площадью 0,1 га. Из денежных средств задекларировано 124 620 грн зарплаты, 538 784 грн дохода от предпринимательской деятельности и 10 385 грнвкладу в приватбанке, а также 500 грн процентов по депозиту в Ощадбанке. На банковских счетах в ПриватБанке Соколовская хранит $3 000 и 2 000 евро. Имеет зарегистрированный на свое имя ФОП.
50-й номер в партии "Слуга народа" Анна Новосад сменила депутатский мандат на министерсткое кресло. Новой главе Министерства образования 29 лет. Она выпускница Украинского гуманитарного лицея при КНУ имени Тараса Шевченко. Высшее образование получала Национальном университете "Киево-Могилянская академия", бакалавр политологии.
Магистратуру заканчивала в Университете Маастрихта, имеет степень магистра европейских студий. Новосад - стипендиат Фонда Открытого Общества.
Карьера. В 2012-2013 годах стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы. На странице Новосад в Facebook указано, что она работала в парламенте Канады.
Новосад в Минобразования работает с 2014 года, пришла в ведомство сразу после Майдана. С марта по ноябрь 2014 года - на должности советника министра, с декабря 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции министерства.
В парламент уходила с должности генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.
Еще утром 29 августа Анна Новосад на своей странице опубликовала фото с присягой народного депутата, подписав ее: "Для меня это большая честь и осознание чрезвычайно ответственности".
Достижения. ТОП-3 достижений в системе образования Новосад определяет как:
- принятие современного Закона "Об образовании", который среди десятков новаций дает широкую автономию школам и учителям, а также вводит европейскую структуру школьного образования. "Напомню, 11-летняя школа на европейском континенте осталась только в Беларуси и России. Наше место - среди современных европейских систем образования", - пишет Новосад.
- внедрение инклюзивного образования. "Наконец государство и общество начали давать шанс детям с особыми образовательными потребностями. За последние три года количество учащихся с особыми образовательными потребностями, которые получают инклюзивное среднее образование, увеличилось в 4,4 раза (с 2720 учеников в 2015/2016 учебном году до 11866 учеников в 2018/2019 учебном году)", - отмечает новоназначенный министр.
- беспрецедентные инвестиции в школьную инфраструктуру. За последние 2 года на создание нового и безопасного образовательной среды в школе выделено более 4 млрд гривен.
В интервью "Громадському" нынешняя министр образования Лилия Гриневич положительно отзывалась о Новосад как о специалисте.
"Это очень серьезный и подготовленный человек, я очень рада, что она будет работать в парламенте. Я точно знаю, что это будет здравый смысл и очень профессиональный подход к вопросам, потому что Анна уже имеет опыт. Я, честно говоря, рассчитываю на определенную институциональную память, которая будет связана непосредственно с деятельностью Анны Новосад", – говорила Гриневич.
Зоряна Степановна Черненко училась в университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Является доцентом, преподает в Школе охраны здоровья Киево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана факультета правовых наук.
Она также председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
Скалецкая оказалась героиней первого громкого депутатского скандала. Журналисты Сensor.net опубликовали фото экрана смартфона депутата Михаила Радуцкого, где он пишет, что Скалецкая - “его человек”.
Зоряна Черненко была экспертом в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины. Изначально она поддержала медреформу, проводимую Уляной Супрун, но позже с конфликтом вышла из экспертной группы РПР.
Основным претендентом на пост главы МОЗ был Олег Петренко, глав Национальной службы здоровья (НСЗУ). Но 28 августа он объявил, что отказался от предложения. Официальная версия - максимальную пользу реформе здравоохранения Петренко принесет, если останется во главе НСЗУ. Собеседник LIGA.net, близкий к Офису президента, рассказал, что Петренко и ОП не смогли договориться о принципе назначения заместителей: глава НСЗУ настаивал на самостоятельном выборе замов, в ОП ему предлагали выбрать самостоятельно только двух заместителей, а остальные были бы креатурой Михаила Радуцкого.
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