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Разбор | Новый скандал с Франциском. Хотел ли он оскорбить Украину

Цей матеріал також доступний українською
Новый скандал с Франциском. Хотел ли он оскорбить Украину - Фото
Папа римский Франциск (Фото: ЭРА)
29.08.2023, 20:52

Призывом подражать "великой России Петра I и Екатерины II" папа римский Франциск, (якобы) сам того не желая, поддержал амбиции страны-агрессора

Украину возмутило скандальное заявление папы римского Франциска, который назвал "страной великой человечности" имперскую Россию времен Петра I и Екатерины II и призвал молодых россиян беречь ее наследие.

В Украинской греко-католической церкви надеются, что слова Франциска были спонтанными и не имели никаких исторических оценок.

В Римско-католической церкви в Украине убеждены, что подобные недоразумения вызваны нехваткой соответствующего диалога между папой и Украиной.

"Папа допустил ошибку. Он это осознает. И Ватикан это уже осознал", – говорит LIGA.net внештатный консультант правительственных структур по вопросам взаимодействия с религиозными организациями Денис Коляда.

Что хотел сказать папа римский – коротко на LIGA.net.

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"НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НАСЛЕДИИ"

25 августа в рамках всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге состоялся телемост с папой римским Франциском. Понтифик обратился к ее участникам. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве, во время встречи он сказал:

"Вы наследники великой России: святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

В Москве даже опубликовали это видео с цитатой. На официальном сайте папы римского, где есть полный текст его обращения к россиянам, никаких упоминаний о "великой России Петра I и Екатерины II" нет.

Поэтому католики два дня спорили, действительно ли папа мог это сказать.

Действительно, мог и сказал, объясняет LIGA.net внештатный консультант правительственных структур по вопросам взаимодействия с религиозными организациями Денис Коляда. Хотя признает, что сам в первые часы считал это заявление фейком.

Папа Римський Франциск (Фото: EPA)

"В своей подготовленной речи он говорит о мире и наследии, – говорит Коляда. – Но о наследии в контексте, что не стоит быть заложниками темных времен, а нужно смотреть на перспективу, быть слугами мира".

Слова же о "наследниках великой России" прозвучали в части личного общения после выступления. Папе задали вопрос, отвечая на который, он хотел подчеркнуть, что россияне должны не быть жертвами конъюнктур и темных времен вторжения в Украину, рассказывает Коляда:

"Он призвал их смотреть на просветительскую историю своего народа. И те два исторических примера, которые пришли ему в голову – Екатерина II и Петр I – были абсолютно неуместны в украинском контексте".

В Украине на слова понтифика отреагировали разочарованием. Представитель МИД Олег Николенко напоминает, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и потребностью в спасении Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, звучат из уст римского папы", – говорит он.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) на слова папы Франциска отреагировал "с большой болью и беспокойством".

"Слова о великой России, Петре I, Екатерине II, империи... и гуманности – худший пример империализма", – говорит Святослав.

Эти слова могут быть восприняты как поддержка российского империализма, повлекшего войну РФ против Украины, отмечает глава УГКЦ.

Такие же заявления лишь вдохновляют неоколониальные амбиции россиян, а потому церковь ожидает объяснения ситуации от Ватикана, отмечает предстоятель.

Римо-католическая церковь в Украине также восприняла это заявление с непониманием. Это миф о величии государства, которое уже девять лет ведет против Украины кровопролитную войну, отметил глава конференции епископов РКЦ в Украине Виталий Скомаровский.

"Подобные недоразумения вызваны нехваткой диалога между папой и Украиной, на церковном и дипломатическом уровне, – отметил он. – Надеемся, что обратная реакция от украинского общества поможет исправить ситуацию и избежать недоразумений в будущем".

СТРАННАЯ ОШИБКА ПОНТИФИКА

Папа римский допустил ошибку, однако и для него, и для западного мира эти слова означали совсем другое, говорит Коляда.

Понтифик Франциск – уроженец Аргентины и не чувствует истории Европы столь же остро, как европейцы, объясняет он. Но даже в европейском мировоззрении и Петр I, и Екатерина II, благодаря многолетней российской пропаганде, воспринимаются евроинтеграторами.

В Европе остается миф, что есть напавшая на Украину темная Россия Путина и есть великая духовная Россия Достоевского. Папа призвал молодых россиян опираться на известное Европе просветительское прошлое, и точно не хотел повысить имперские амбиции России, убежден он.

Неудачный исторический пример дискредитирует речь папы Франциска. Выглядит так, будто он сказал россиянам: "Будьте теми, кем вы являетесь. Убивайте украинцев дальше". Эти 30 секунд неподготовленного ответа на вопрос перечеркнули все его попытки что-то донести до России, перечеркнули очень много хороших дел для украинцев, говорит Коляда.

Но это не то, что понтифик имел в виду, отмечает он.

Скорее, это пример разночтения контекстов. Не так много европейцев знают Петра I как того, уничтожил Батурин.

"По собственному общению с папой знаю, что он точно не воспринимал Петра I царем, который собственноручно убивал монахов-василиан, греко-католиков. Петр I прорубил "окно в Европу", Екатерина II была немкой и пустила иезуитов, когда их запретили почти во всем , – напоминает Коляда. – Эта историческая пропаганда до сих пор остается в Европе. В Украине она также долгое время присутствовала, пока война не открыла нам глаза".

Папа Франциск із прапором України з Бучі (Фото – EPA)

В Ватикане отмечают, что слова понтифика были вообще не об этом.

Представитель святого престола Маттео Бруни заявил, что папа римский Франциск не превозносил империализм в своем обращении к русским католикам, а хотел "поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии".

LIGA.net обратилась к папскому представительству в Украине с вопросом, действительно ли речь идет о различных интерпретациях слов папы Франциска, возникших из-за разночтения контекстов. Однако ответ получить не удалось.

Не стоит превращать папу Франциска во врага, убежден Коляда.

"Ошибка очень болезненная, – отмечает он. – Она невероятно трагична. И Ватикан, и сам папа это осознает".

Коляда также напомнил, что Франциск во время встреч с мировыми политиками неоднократно поднимал тему российской агрессии в положительном для Украины ключе: "В Лиссабоне он встретился с украинской молодежью. На этой встрече он принес извинения молодым украинцам, что так мало может сделать для прекращения этой войны , – говорит он. – Папа не лицемерил. Просто здесь речь идет о разном понимании исторических контекстов".

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Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
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войнаВатиканПапа римскийфранцисквойна России в Украине
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