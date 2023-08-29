Україну обурила скандальна заява папи римського Франциска, який назвав "країною великої людяності" імперську Росію часів Петра I та Катерини II та закликав молодих росіян берегти її спадщину.

В Українській греко-католицькій церкві сподіваються, що слова Франциска були спонтанними і не мали жодних історичних оцінок.

У Римо-католицькій церкві в Україні переконані, що подібні непорозуміння викликані браком відповідного діалогу між папою та Україною.

"Папа припустився помилки. Він це усвідомлює. І Ватикан це вже усвідомив", – каже LIGA.net позаштатний консультант урядових структур з питань взаємодії із релігійними організаціями Денис Коляда.

Що хотів сказати папа римський – коротко на LIGA.net.

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"НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО СПАДЩИНУ"

25 серпня в рамках всеросійської зустрічі католицької молоді у Санкт-Петербурзі відбувся телеміст з папою римським Франциском. Понтифік звернувся до її учасників. Як стверджує Римо-католицька архієпархія Божої Матері в Москві, під час зустрічі він сказав:

"Ви спадкоємці великої Росії: святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки Росії, йдіть уперед із цим. І спасибі вам. Спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

У Москві навіть опублікували це відео із цитатою. На офіційному сайті папи римського, де є повний текст його звернення до росіян, жодних згадок про "велику Росію Петра I і Катерини II" немає.

Через це католики два дні сперечалися, чи дійсно папа міг це сказати.

Дійсно міг і сказав, пояснює LIGA.net позаштатний консультант урядових структур з питань взаємодії із релігійними організаціями Денис Коляда. Хоча визнає, що сам у перші години вважав цю заяву фейком.

"У своїй підготовленій промові він говорить про мир і спадщину, – каже Коляда. – Але про спадщину у контексті, що не варто бути заручниками темних часів, а треба дивитися на перспективу, бути слугами миру".

Слова ж про "спадкоємців великої Росії" прозвучали у частині особистого спілкування після виступу. Папі поставили запитання, відповідаючи на яке, він хотів підкреслити, що росіяни не мають бути жертвами кон'юнктур і темних часів вторгнення в Україну, розповідає Коляда:

"Він закликав їх дивитися на просвітницьку історію свого народу. І ті два історичні приклади, які спали йому на думку – Катерина ІІ та Петро І – були абсолютно недоречними в українському контексті".

В Україні на слова понтифіка відреагували розчаруванням. Речник МЗС Олег Ніколенко нагадує, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і потребою в порятунку Кремль виправдовує вбивства тисяч українців і знищення сотень українських міст.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, звучать з вуст папи римського", – каже він.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) на слова папи Франциска відреагував "із великим болем і занепокоєнням".

"Слова про велику Росію, Петра I, Катерину II, імперію... і гуманність — найгірший приклад імперіалізму", — каже Святослав.

Ці слова можуть бути сприйняті як підтримка російського імперіалізму, який спричинив війну РФ проти України, зазначає глава УГКЦ.

Такі ж заяви лише надихають неоколоніальні амбіції росіян, а тому церква очікує на пояснення ситуації від Ватикану, наголошує настоятель.

Римсько-католицька церква в Україні також сприйняла цю заяву із нерозумінням. Це міф про велич держави, яка вже дев'ять років веде проти України кровопролитну війну, зазначив голова конференції єпископів РКЦ в Україні Віталій Скомаровський.

"Подібні непорозуміння викликані браком діалогу між папою та Україною, на церковному та дипломатичному рівні, – зазначив він. – Сподіваємося, що зворотна реакція від українського суспільства допоможе виправити ситуацію тепер та уникнути непорозумінь у майбутньому".

ДИВНА ПОМИЛКА ПОНТИФІКА

Папа римський припустився помилки, однак і для нього, і для західного світу ці слова означали зовсім інше, каже Коляда.

Понтифік Франциск – уродженець Аргентини й не відчуває історію Європи настільки ж гостро, як європейці, пояснює він. Але навіть в європейському світогляді і Петро І, і Катерина ІІ завдяки багаторічній російській пропаганді сприймаються як євроінтегратори.

У Європі залишається міф, що є темна Росія Путіна, яка напала на Україну, і є велика духовна Росія Достоєвського. Тож папа закликав молодих росіян спиратись на відоме Європі просвітницьке минуле, і точно не хотів підвищити імперські амбіції Росії, переконаний він.

Невдалий історичний приклад дискредитує промову папи Франциска. Виглядає так, ніби він сказав росіянам: "Будьте тими, ким ви є. Убивайте українців далі". Ці 30 секунд непідготовленої відповіді на питання перекреслили всі його намагання щось донести до Росії, перекреслили дуже багато хороших справ для українців, каже Коляда.

Але це не те, що понтифік мав на увазі, наголошує він.

Найімовірніше, це – приклад різночитання контекстів. Не так багато європейців знають Петра I як того, хто знищив Батурин.

"З власного спілкування з папою знаю, що він точно не сприймав Петра I царем, який власноруч вбивав монахів-василіян, греко-католиків. Петро І прорубав "вікно в Європу", Катерина ІІ була німкенею і пустила єзуїтів, коли їх заборонили майже в усій Європі, – нагадує Коляда. – Ця історична пропаганда досі залишається в Європі. В Україні вона також тривалий час була присутня, аж поки війна не відкрила нам очі".

У Ватикані наголошують, що слова понтифіка були взагалі не про це.

Представник святого престолу Маттео Бруні заявив, що папа римський Франциск не звеличував імперіалізм у своєму зверненні до російських католиків, а хотів "заохотити молодь зберігати й розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній та духовній спадщині".

LIGA.net звернулась до папського представництва в Україні із запитанням, чи дійсно йдеться про різні інтерпретації слів папи Франциска, які виникли через різночитання контекстів. Однак відповідь отримати не вдалось.

Не варто перетворювати папу Франциска на ворога, переконаний Коляда.

"Помилка дуже болюча, – наголошує він. – Вона неймовірно трагічна. І Ватикан, і сам папа це усвідомлює".

Коляда також нагадав, що Франциск під час зустрічей зі світовими політиками неодноразово підіймав тему російської агресії у позитивному для України ключі: "У Лісабоні він зустрівся з українською молоддю. На цій зустрічі він попросив вибачення перед молодими українцями, що так мало може зробити для припинення цієї війни, – каже він. – Папа не лицемірив. Просто тут ідеться про різне розуміння історичних контекстів".

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