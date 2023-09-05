ГУР показало "вживую" летчика Ми-8 Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины. Он раскрыл детали перехода и настроения пилотов в РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло дополнительные детали уникальной спецоперации по угону российского вертолета. Она планировалась несколько месяцев совместно с Нацполицией и ВСУ.

Украинские спецслужбы тщательно проверили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, который и перегнал боевой вертолет Ми-8 армии РФ вместе со всем экипажем в Украину и сдал ВСУ. Эти проверки должны были установить, не является ли переход Кузьминова результатом работы российских спецслужб, рассказал на пресс-конференции представитель ГУР Андрей Юсов.

Сейчас вертолет (2016 года выпуска) находится в составе авиационного подразделения Главного управления разведки. Это помогло лучше понять авиационную систему безопасности связи врага, подчеркивает ГУР – следовательно, уже влияет и будет дальше влиять на противодействие враждебным угрозам с неба.

Также во время пресс-конференции журналистам дали возможность задать вопрос самому капитану Кузьминову, который пошел на сотрудничество с ГУР.

LIGA.net собрала ключевые цитаты из слов российского перебежчика.

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Рассказал, как стал пилотом. "Вертолет транспортный. Выполняет разного рода задачи по перевозке войск, грузов, боевой техники... С детства люблю летать, с пяти лет. Дед у меня заслуженный летчик... Дед погиб еще в 2013 году. В небе, можно сказать. 72 года, он совершал полет, был живчиком. Очень большой налет часов. 19 типов военной техники. Я пошел по его стопам".

Служил в составе 319 отдельного вертолетного полка Восточного военного округа ВС РФ. "На момент начала войны я находился в Амурской области. Исполнял обязанности начальника авиации строительства Байкало-Амурской магистрали. То есть я был не в пункте постоянной дислокации, а в командировке".

Говорит, что осуждал вторжение России. "Полное осознание того, что происходит. Я для себя решил, что это – самое жестокое преступление".

"Решил, что я просто не буду участвовать в этом. У меня в России остался самолет. У меня, в принципе, неплохая зарплата, две квартиры, почти пенсия. Меня многое, по сути, там держало. Но главным было не участвовать в этих преступлениях".

Но приказы командования выполнял до момента перехода на сторону Украины. "Выполнял со слезами на глазах. У меня была только перевозка войск или груза. Только транспортные задачи. Никаких ударов, ничего этого не наносил. Если бы пришлось, я бы этого не делал".

В том числе – в Мариуполе и Бердянске. "Иногда, конечно, мне приходилось залетать и на территорию Украины (но с такой же целью – перевозка грузов)… Был в Мариуполе, был в Бердянске. И все".

Решение перейти на территорию Украины принял в декабре 2022 года. "Я был подписан на паблики Главного управления разведки. Читал, интересовался информацией, что происходит. Там под постами были контакты. Я обратился, мы создали секретный чат и начали переписку. Никто мне не навязывал своего мнения. Не заставлял. Не упрекал. Это было мое решение. И в дальнейшем около полугода мы строили маршруты, думали, как безопаснее".

ГУР заинтересовало не столько вознаграждением, сколько безопасностью. "Мне пообещали безопасность для меня, для моей семьи. Выплаты, новые документы – это основное. Родители со мной… Родители поддержали полностью. Они тоже поняли, что происходит".

Перелет 9 августа был рискованным. "Я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал из точки А в точку Б. У меня был заранее согласованный маршрут, точка посадки. Я выполнил взлет… Где-то в районе Шебекино я летел на предельно малой высоте 5-10 метров, в режиме радиомолчания ".

"Непосредственно при пересечении границы по мне открыли огонь. Кто – точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия".

Экипаж был агрессивным, но нечем было сопротивляться. "20 км я отлетел, совершил посадку в указанном месте. Со мной были два члена экипажа. Оружия у нас не было, летчики у нас летают безоружными. Никто не смог сопротивляться. У штурмана просто нет навыков пилотирования вертолета".

"Я ребят успокаивал, сказал, что все будет хорошо. Говорил, что здесь живут хорошие люди, все у нас будет замечательно. Но они начали немного агрессивно вести себя и выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба мне неизвестна. Как писали СМИ, возможно, их ликвидировали".

Рассказал о настроениях в своей части. "Я думаю, что многие не понимают, что происходит. Думают не своими головами. Это там наверху с головами не дружат. Что хотелось бы им сказать? Мне очень понравилась наша страна – Украина... Хотелось бы, конечно, чтобы ребята перелетели и стали героями. Чтобы все это увидели своими глазами: что здесь нет ни нацистов, ни фашистов".

Предположил, что российские силовики пытались выйти на него. "Я думаю, что выходы были на меня, но я никаких ответов не давал и ни с кем не связывался… Думаю, сейчас в моей части очень много проверок".

Говорит, что не боится за свою безопасность. "Я очень верующий человек. Мое утро начинается со слов: "Вся вселенная со мной на моем пути". Я верю в Бога. Бог мне жизнь дал, он и отнимет. Да, страшно. Но страх что на том свете, что на этом – унижает. Поэтому я не боюсь ничего. Есть эмоции и переживания".

Остается в Украине или уедет в Европу – еще не решил. "В дальнейшем хочу связать свою жизнь с авиацией. Поступило предложение остаться здесь. Я обязательно рассмотрю, возможно, отвечу положительно".

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