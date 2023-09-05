ГУР показало "вживу" російського льотчика Мі-8 Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України. Він розкрив деталі переходу та настрої пілотів у РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило додаткові деталі унікальної спецоперації з викрадення російського вертольоту. Вона планувалась кілька місяців спільно із Нацполіцією та ЗСУ.

Українські спецслужби ретельно перевірили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова, який власне і перегнав бойовий вертоліт Мі-8 армії РФ разом з усім екіпажем в Україну й здав ЗСУ. Ці перевірки мали встановити, чи не є перехід Кузьмінова результатом роботи російських спецслужб, розповів на пресконференції представник ГУР Андрій Юсов.

Зараз гелікоптер (2016 року випуску) перебуває у складі авіаційного підрозділу Головного управління розвідки. Це допомогло краще зрозуміти авіаційну систему безпеки зв’язку ворога, наголошує ГУР - а отже, уже впливає та ще впливатиме на протидію ворожим загрозам з неба.

Також під час пресконференції журналістам дали можливість поставити питання самому капітану Кузьмінову, який пішов на співпрацю із ГУР.

LIGA.net зібрала ключові цитати зі слів російського перебіжчика.

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Розповів, як став пілотом. "Вертоліт транспортний. Виконує різного роду задачі з перевезення військ, вантажів, бойової техніки... З дитинства люблю літати, з п'яти років. Дід у мене заслужений льотчик... Дід загинув ще в 2013 році. В небі, можна сказати. 72 роки, він виконав політ, був живчиком. Дуже великий наліт годин. 19 типів військової техніки. Я пішов його стопами".

Служив у складі 319-го окремого вертолітного полку Східного військового округу ЗС РФ. "На момент початку війни я перебував в Амурській області. Виконував обов’язки начальника авіації будівництва Байкало-Амурської магістралі. Тобто я був не у пункті постійної дислокації, а у відрядженні".

Каже, що засуджував вторгнення Росії. "Повне усвідомлення того, що відбувається. Я для себе вирішив, що це – найжорстокіший злочин".

"Вирішив, що я просто не братиму участі у цьому. У мене в Росії залишився літак. У мене, в принципі, непогана зарплата, дві квартири, майже пенсія. Мене багато чого, по суті, там тримало. Але головним було не брати участі у цих злочинах".

Але накази командування виконував – до моменту переходу на бік України. "Виконував зі сльозами на очах. У мене було лише перевезення військ або вантажу. Тільки транспортні завдання. Жодних ударів, нічого цього не завдавав. Якби довелося, я б цього не робив".

Також – у Маріуполі та Бердянську. "Іноді, звичайно, мені доводилося залітати й на територію України (але з такою самою метою – перевезення вантажів)… Був у Маріуполі, був у Бердянську. І все".

Перейти на територію України вирішив у грудні 2022 року. "Я був підписаний на пабліки Головного управління розвідки. Читав, цікавився інформацією, що відбувається. Там під постами були контакти. Я звернувся, ми створили секретний чат і почали переписку. Ніхто мені не нав’язував своєї думки. Не змушував. Не дорікав. Це було моє рішення. І надалі десь пів року ми будували маршрути, думали, як безпечніше".

ГУР зацікавило не так винагородою, як безпекою. "Мені пообіцяли безпеку для мене, для моєї сім'ї. Виплати, нові документи – це основне. Батьки зі мною… Батьки підтримали повністю. Вони теж зрозуміли, що відбувається".

Переліт 9 серпня був ризикованим. "Я не просто угнав вертоліт, я офіційно його перегнав з точки А в точку Б. У мене був заздалегідь погоджений маршрут, точка посадки. Я виконав зліт… Десь у районі Шебекіно я летів на гранично малій висоті 5-10 метрів, у режимі радіомовчання".

"Безпосередньо під час перетину кордону по мені відкрили вогонь. Хто – точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї".

Екіпаж був агресивним, але не мав чим чинити спротив. "20 км я відлетів, здійснив посадку у вказаному місці. Зі мною були два члени екіпажу. Зброї у нас не було, льотчики у нас літають беззбройними. Ніхто не зміг чинити мені опір. У штурмана просто немає навичок пілотування вертольоту".

"Я хлопців заспокоював, сказав, що все буде добре. Казав, що тут живуть хороші люди, все в нас буде чудово. Але вони почали трохи агресивно поводитись і вибігли з вертольоту в сторону кордону. Подальша доля мені невідома. Як писали ЗМІ, можливо, їх ліквідували".

Розповів про настрої у своїй частині. "Я думаю, що багато хто не розуміє, що відбувається. Думають не своїми головами. Це там наверху з головами не дружать. Що хотілось би їм сказати? Мені дуже сподобалася наша країна – Україна... Хотілося би, звісно, щоб хлопці перелетіли і стали героями. Щоб все це побачили на власні очі: що тут немає ані нацистів, ані фашистів".

Припустив, що російські силовики намагались на нього вийти. "Я думаю, що виходи були на мене, але я ніяких відповідей не давав і жодним чином ні з ким не зв'язувався… Думаю, зараз у моїй частині дуже багато перевірок".

Каже, що не боїться за свою безпеку. "Я дуже віруюча людина. Мій ранок починається зі слів: "Весь всесвіт зі мною на моєму шляху". Я вірю в Бога. Бог мені життя дав, він і забере. Так, страшно. Але страх і на тому світі, і на цьому – принижує. Тому я не боюсь нічого. Є емоції та переживання".

Залишиться в Україні чи виїде до Європи – ще не вирішив. "У подальшому хочу зв’язати своє життя із авіацією. Надійшла пропозиція лишитись тут. Я обов’язково розгляну, можливо, дам позитивну відповідь".

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