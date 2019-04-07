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07.04.2019, 11:00

Обаяние мечты. Чтение для понимания против чтения для развлечения

Обаяние мечты. Чтение для понимания против чтения для развлечения - Фото
Павел Казарин

Ответственная журналистика - журналистика рационального анализа. Востребованная - журналистика эмоций. Востребована ли ответственная журналистика?

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В публицистике есть хорошее правило. «Много нелепостей говорится людьми лишь из желания сказать что-то новое».

В этом и состоит проблема жанра. Количество идей ограничено. Количество исторических аналогий исчислимо. Количество аллегорий конечно. В какой-то момент ты оказываешься перед дилеммой. Либо повторяться. Либо начинать искать новое. Порой – ради самой новизны.

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Профессиональные учебники твердят, что задача журналистики – помогать принимать правильные решения. Но это не так. На самом деле, эта функция – помогать в принятии решений – характерна лишь для деловой журналистики. Той, которую читают немногие. Которая посвящена анализу сложного. И возможна деловая журналистика лишь в тех странах, в которых у человека есть разные модели инвестирования денег.

Деловая журналистика возможна в США, где любой обыватель имеет возможность вкладываться в ценные бумаги. А в Украине у гражданина есть две модели инвестирования: купить доллары или купить недвижимость. Собственно, именно поэтому наши квадратные метры стоят дороже, чем во многих странах Европы. Потому что это покупка не жилья. Это покупка стабильности. Способа сбережения денег.

У нас нет деловой журналистики, потому что у нее нет аудитории. Потому что люди, принимающие большие решения в нашей стране, ориентируются не на анализ рынка, а на инсайды из кабинетов. А для этого никакое отдельное издание не требуется.

Поэтому в Украине вся журналистика выполняет для потребителя одну-единственную роль. Она помогает ему поддерживать светскую беседу. Помогает офисному сотруднику блеснуть перед коллегами. Помогает продемонстрировать, что он тоже «знающий». Что он тоже «в курсе». Что он «современный», «интересующийся» и «имеет что сказать». Если твой текст хорошо торгует эмоцией, если в нем есть яркая историческая аналогия или удачная параллель с масскультом – его непременно будут читать и цитировать. Просто потому, что он помогает читателю повышать социальный капитал в коллективе.

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А в том и особенность, что людям свойственно уставать. Проверенные факты способны набивать оскомину. Констатация очевидного очень скоро перестает звучать ярко и привлекательно. В какой-то момент, аудитория устает от скучной логики и начинает снова хотеть эмоций.

И в этот момент ты оказываешься на развилке. По одну сторону – все та же журналистика, которая, по идее, должна помогать принимать правильные решения. По другую – торговля эмоцией и новизной. Той самой, что может не иметь ничего общего с реальностью. Но которая всегда хорошо продается.

И самое важное в этот момент - не облажаться.

Да, факты скучны. Но именно они заставляют оценивать риски, соизмерять усилия и взвешивать последствия. Они помогают не терять связь с реальностью и проводить аудит альтернатив. Они помогают тебе понимать размеры синицы в руках и потенциал журавля в небе. В некоторые моменты истории это может оказаться чертовски важно.

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В конце концов, наш мир устроен довольно логично. Наука успела объяснить многое из того, о чем о чем понятия не имели наши бабушки и дедушки. Мы знаем, почему гремит гром. Знаем, что дождь – это не наказание небес за грехи. Знаем, что приливы и отливы никак не связаны с нашим поведением.

Причинно-следственные связи пронизывают нашу реальность вдоль и поперек. Если ты предпочитаешь диван, то не пробежишь марафон. Если не лечишь болезнь – получаешь метастазы. Если не оцениваешь трезво свои силы – надрываешься.

Наша реальность прямо пропорциональна приложенным усилиям и стартовым возможностям. Если сегодня ты пошел в спортзал – то не сможешь выиграть чемпионат уже завтра. Если ты устроился на работу – то вряд ли тебе назначат зарплату директора. Если ты хочешь добиться успеха – то будь готов впахивать.

Но мечта об одномоментном чуде неизбывна. А потому лотерейные билеты все равно будут популярнее долгосрочных стратегий. Потому что они дарят надежду на попадание в закулисье глянцевого мира. В цивилизацию всех тех успешных и знаменитых, судьбу которых мы любим примерять на себя. Не задумываясь о том, сколько пота и крови кроется за каждой успешной биографией.

Проблема только в том, что у любого эксперимента есть цена. И иногда нужно прямо говорить о том, насколько она велика.

Потому что дважды два все равно будет четыре. Даже если аудитория очень хочет услышать, что это шесть.

Специально для LIGA.net


журналист
Павел Казарин
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Теги: журналистика, медиа, публицистика
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