Украине не нужен мир с Россией без гарантий безопасности от Европы и США. Российская армия почти вдвое больше украинской, и верить "пактам Путина" о ненападении после перемирия – бесполезно. Поэтому администрации Дональда Трампа пора взяться за детальный план достижения мира, заявил в интервью британскому The Economist украинский президент Владимир Зеленский.

Всего за несколько часов после публикации этого интервью президент Трамп сообщил, что имел "длительный и продуктивный" телефонный разговор с диктатором Путиным: "Мы договорились, чтобы наши команды немедленно начали переговоры, и мы начнем с того, что позвоним по телефону Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре".

Какой сигнал Зеленский посылал Европе и Трампу – пересказываем интервью коротко.

У Трампа нет плана завершения войны

США пора переходить от слов к плану. "Буду иметь встречу на Мюнхенской конференции с вице-президентом Джей ди Венсом. Нам нужна предметная дискуссия о гарантиях безопасности для Украины. Я рад, что команда Трампа хочет положить конец войне. От возможностей, которые есть у Америки, следует переходить к практическим действиям".

Разговоры с Трампом – публичные. "В сентябре у меня была встреча с Трампом, после нее – несколько звонков. Все звонки, все разговоры – публичные. У меня не было никаких встреч или звонков за кадром. Я бы хотел понять, чего он хочет. Я очень простой и прямой человек".

У Трампа нет плана завершения войны. "Он не может быть чисто американским, потому что война в Украине. Без консультаций с нами он не будет полноценным. У команды Трампа могут быть наработки, потому что для них это важный вопрос. Но мы об их предложениях не слышали. Февраль будет месяцем, когда эта работа начнется".

Путин стремится к решению с Трампом за спиной Украины. "Это опасно. Если будет такое, кто будет выполнять его? Никто. Поэтому результат будет плохим. Не будет конца войны, не будет крепкого мира. Путин всегда хотел без нас решать нашу судьбу. Так поступал с Сирией, Чечней, Грузией, Молдовой. Но в Украине ему не удастся".

"Трамп должен помочь Украине выиграть. Он этого действительно хочет. Я это понял из открытых источников и разговоров с ним".

Путин может пойти войной на Литву или Польшу

Путина нельзя оставлять наедине с Трампом, будут манипуляции. "У нас есть потери, к сожалению. Но войну начал Путин. И эти потери в разы меньше, чем у россиян. Серьезного продвижения России на поле боя нет. Россиян просто очень много. Остальное – манипуляции".

Президент Владимир Зеленский (Фото: EPA-EFE/VOLODYMYR TARASOV)

Кремль не хочет завершать войну. "Он не хочет мира. Вопрос, как его заставить завершить войну – об этом поговорим с Трампом. За прошлый год Путин набрал 140 000 солдат. Он готовит еще 150 000 в 2025-м – 12-15 дивизий. Цель – отправить большую часть из них на учение в Беларусь. Это то же, что было в Украине перед вторжением. Кто сказал, что пойдет снова на Украину, а не на Литву или Польшу?".

Путин верит, что имеет шансы на победу. "У него есть вся информация, но без деталей, потому что никто не хочет портить ему настроение, все вокруг его боятся. Он не до конца понимает потери, ситуацию. Для него главное, чтобы поддержка Украины уменьшалась".

"Этого, по его мнению, достаточно на долгой войны. Путин понимает, что в нынешних условиях не может нас захватить. Поэтому привлекает другие страны, регулярно ведет эскалацию. Ему говорят генералы, что все хорошо, жмем в Курской области, на Донбассе. Он не понимает потерь. Ему, пожалуй, безразлично, сколько людей погибло".

Без Украины Европа будет оккупирована. "Путин располагает 220 бригадами, каждая 3500-5000 солдат. В Украине 110 бригад, в Европе – 80. Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он нас постепенно съест... Чтобы нас захватить, россиянам нужно 330 бригад. Если Путин развернется и уйдет в Европу, то оккупирует и ее. Украина не просто защищается, а сдерживает 1 млн. россиян".

Украине нужно в НАТО или такая же армия, как у россиян

Украина уже пошла на компромисс, соглашаясь на переговоры. "Представьте, что Гитлера не уничтожили. После всего, что он сделал с евреями, другими народами, – после войны и оккупации все сказали: хорошо, сядем и поищем компромиссов. То, что мы – Украина, США, Европа – садимся за стол с убийцей Путиным, это уже большой компромисс".

Хотя надеялись на наказание. "Путин и его окружение должны ответить за все убийства. А все говорят нам сесть и поговорить с этими людьми. Они люди? Нет".

"Мы готовы к переговорам, потому что хотим мира. Но США не дают нам всех сил, которые могли бы дать, чтобы мы вытеснили россиян со своей территории. Европа дает то, что может, но этого мало".

"Если бы Путин хотел покончить, война бы давно закончилась. Мы забываем, что он действует, как Гитлер. Забываем о трибуналах, о страданиях людей, о потерянных жизнях. Вместо того, чтобы обсуждать сатисфакции, говорим о политической реабилитации Путина".

Гарантии безопасности зависят от Трампа. "Я бы очень хотел получить вступление в НАТО, но США, Германия против. Венгрия тоже, но она сделает все, что скажет Трамп. Вопрос гарантий полностью зависит от Трампа – будут они сильные или слабые. Опасно садиться за стол со слабыми. Я не зря говорил о сотнях тысяч военных и сотнях бригад. Если Украина не будет в НАТО, то будет строить НАТО у себя. Тогда нам нужна такая же численность армии, как россиян. А для этого – оружие и деньги".

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Европа может помочь Украине деньгами, а США – оружием. "Если не будем в НАТО, то нам нужно удвоить армию, чтобы была на уровне с российской. Для этого нужны деньги, войска, оружие. Если Европа готова позаботиться о своей безопасности, то поможет с финансированием. А США помогут оружием. В нашем плане был пакет оружия, которое мы бы применили в случае новой агрессии".

О миротворцах следует спрашивать не у Путина

Западные партнеры выдвигают слишком много условий для Украины. "Первая – "сражайтесь сами". Вам удалось выстоять, вас не уничтожили? Тогда поможем. Только не переходите красную линию – россияне могут вас убивать, а вы их – только на своей территории. О миротворческом контингенте – тот же вопрос к европейцам и американцам. Если они хотят, то должны говорить с нами и сказать, что рассматривают это как часть гарантий безопасности. Если думают, согласится ли Путин – нет, не согласится. Зачем его спрашивать?".

В СМИ много рассказывают, как воевать, и сколько людей мы должны мобилизовать. "Самая большая мобилизация в Украине была в 2024-м – 30 000 в месяц. Россия мобилизует 45 000. Армия россиян почти вдвое больше, чем украинская. На некоторых направлениях, где у нас проблемы – имеем 50-70% численности бригад. У россиян такие же проблемы".

"Я не дам Путину победить. Этим я живу. Разница между мной и Путиным в том, что я прав. У меня нет болезни власти. У меня есть время, а у него – нет. Он точно скоро умрет. А я еще хочу жить. Мне интересно путешествовать по миру после политики. А ему – нет".

Прекращения огня только ради мира без гарантий не будет. "Может быть завершение горячей фазы войны. Прекращение огня лишь для того, чтобы через два месяца Путин снова напал – нет, это невозможно. Без гарантии это все ноль. Обещания Путина – тоже ноль".