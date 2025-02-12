Україні не потрібен пустий мир із Росією без гарантій безпеки від Європи та США. Російська армія майже вдвічі більша за українську, і вірити "пактам Путіна" про ненапад після перемир'я – марна справа. Тож адміністрації Дональда Трампа час взятись за детальний план досягнення миру, заявив в інтерв’ю британському The Economist український президент Володимир Зеленський.

Всього за кілька годин після публікації цього інтерв'ю президент Трамп повідомив, що мав "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з диктатором Путіним: "Ми домовилися, щоб наші команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Зеленському, щоб повідомити його про розмову".

Який сигнал Зеленський посилав Європі та Трампу – переповідаємо інтерв'ю коротко.

У Трампа немає плану завершення війни

США пора переходити від слів до плану. "Матиму зустріч на Мюнхенській конференції з віцепрезидентом Джей ді Венсом. Нам потрібна предметна дискусія про гарантії безпеки для України. Я радий, що команда Трампа хоче покласти край війні. Від можливостей, які є в Америки, слід переходити до практичних дій".

Розмови з Трампом – публічні. "У вересні я мав зустріч із Трампом, після неї – кілька дзвінків. Усі дзвінки, усі розмови – публічні. У мене не було жодних зустрічей чи дзвінків за кадром. Я б хотів зрозуміти, чого він хоче. Я дуже проста і пряма людина".

У Трампа немає плану завершення війни. "Він не може бути суто американським, бо війна в Україні. Без консультацій із нами він не буде повноцінним. У команди Трампа можуть бути напрацювання, бо для них це важливе питання. Але ми про їхні пропозиції не чули. Лютий буде місяцем, коли ця робота почнеться".

Путін прагне рішення з Трампом за спиною України. "Це небезпечно. Якщо буде таке, хто виконуватиме його? Ніхто. Тому результат буде поганий. Не буде кінця війни, не буде міцного миру. Путін завжди хотів без нас вирішувати нашу долю. Так робив із Сирією, Чечнею, Грузією, Молдовою. Але в Україні йому не вдасться".

"Трамп має допомогти Україні виграти. Він цього справді хоче. Я це зрозумів із відкритих джерел і з розмов із ним".

Путін може піти війною на Литву чи Польщу

Путіна не можна залишати наодинці з Трампом, будуть маніпуляції. "У нас є втрати, на жаль. Але війну почав Путін. Й ці втрати в рази менші, ніж у росіян. Серйозного просування Росії на полі бою немає. Росіян просто дуже багато. Решта – маніпуляції".

Президент Володимир Зеленський (Фото: EPA-EFE/VOLODYMYR TARASOV)

Кремль не хоче завершувати війну. "Він не хоче спокою. Питання, як його змусити завершити, – про це поговоримо з Трампом. За минулий рік Путін набрав 140 000 солдатів. Він готує ще 150 000 у 2025-му – 12-15 дивізій. Ціль – відправити велику частину з них на навчання в Білорусь. Це те саме, що було в Україні перед вторгненням. Хто сказав, що піде знову на Україну, а не на Литву чи Польщу?".

Путін вірить, що має шанси на перемогу. "Він має всю інформацію, але без деталей, бо ніхто не хоче псувати йому настрій, усі навколо його бояться. Він не до кінця розуміє втрати, ситуацію. Для нього головне, щоб підтримка України зменшувалася".

"Цього, на його думку, досить на довгу війну. Путін розуміє, що в нинішніх умовах не може нас захопити. Тому залучає інші країни, регулярно веде ескалацію. Йому кажуть генерали, що все добре, тиснемо на Курщині, на Донбасі. Він не розуміє втрат. Йому, мабуть, байдуже, скільки людей загинуло".

Без України Європа буде окупована. "Путін має у своєму розпорядженні 220 бригад, кожна 3500-5000 солдатів. В Україні 110 бригад, у Європі – 80. Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він нас поступово з'їсть... Щоб нас захопити, росіянам потрібно 330 бригад. Якщо Путін розвернеться і піде на Європу, то окупує й її. Україна не просто захищається, а стримує 1 млн росіян".

Україні треба в НАТО або така ж армія, як у росіян

Україна вже пішла на компроміс, погоджуючись на переговори. "Уявіть, що Гітлера не знищили. Після всього, що він зробив з євреями, іншими народами, – після війни та окупації усі сказали: добре, сядемо і пошукаємо компромісів. Те, що ми – Україна, США, Європа – сідаємо за стіл з убивцею Путіним, це вже великий компроміс".

Хоча сподівалися на покарання. "Путін та його оточення мають відповісти за всі вбивства. А всі кажуть нам сісти й поговорити з цими людьми. Вони люди? Ні".

"Ми готові до переговорів, бо хочемо миру. Але США не дають нам усіх сил, які могли б дати, щоб ми витіснили росіян зі своєї території. Європа дає те, що може, але цього замало".

"Якби Путін хотів покінчити, війна б давно закінчилась. Ми забуваємо, що він діє, як Гітлер. Забуваємо про трибунали, про страждання людей, про втрачені життя. Замість того, щоб обговорювати сатисфакції, говоримо про політичну реабілітацію Путіна".

Гарантії безпеки залежать від Трампа. "Я б дуже хотів отримати вступ в НАТО, але США, Німеччина проти. Угорщина теж, але вона зробить все, що скаже Трамп. Питання гарантій повністю залежить від Трампа – будуть вони сильні чи слабкі. Небезпечно сідати за стіл зі слабкими. Я недаремно казав про сотні тисяч військових і сотні бригад. Якщо Україна не буде в НАТО, то будуватиме НАТО в себе. Тоді нам потрібна така чисельність армії, як у росіян. А для цього – зброя і гроші".

Читайте також Окуповані території стали чорною дірою для Росії. Жахлива ціна війни для Путіна

Європа може допомогти Україні грошима, а США – зброєю. "Якщо не будемо в НАТО, то нам потрібно подвоїти армію, щоб була на рівні з російською. Для цього потрібні гроші, війська, зброя. Якщо Європа готова подбати про свою безпеку, то допоможе з фінансуванням. А США допоможуть зброєю. У нашому плані був пакет зброї, яку ми б застосували у разі нової агресії. Це ракети дальньої дії, які є в США і партнерів".

Про миротворців слід питати не в Путіна

Західні партнери висувають забагато умов Україні. "Перша – "бийтеся самі". Вам вдалося вистояти, вас не знищили? Тоді допоможемо. Тільки не переходьте червону лінію – росіяни можуть вас вбивати, а ви їх – лише на своїй території. Про миротворчий контингент – те саме питання до європейців і американців. Якщо вони хочуть, то мають говорити з нами й сказати, що розглядають це як частину гарантій безпеки. Якщо думають, чи погодиться Путін, – то ні, не погодиться. Навіщо його питати?".

У медіа забагато розповідають, як воювати і скільки людей маємо мобілізувати. "Найбільша мобілізація в Україні була у 2024-му – 30 000 на місяць. Росія мобілізує 45 000. Армія росіян майже вдвічі більша, ніж українська. На деяких напрямках, де у нас проблеми, – маємо 50-70% чисельності бригад. У росіян такі самі проблеми".

"Я не дам Путіну перемогти. Цим я живу. Різниця між мною і Путіним в тому, що я маю рацію. У мене немає хвороби влади. Я маю час, а він – ні. Він точно скоро помре. А я ще хочу жити. Мені цікаво подорожувати по світу після політики. А йому – ні".

Припинення вогню лише заради миру без гарантій не буде. "Може бути завершення гарячої фази війни. Припинення вогню лише для того, щоб через два місяці Путін знову напав, – ні, це неможливо. Без гарантії це все нуль. Обіцянки Путіна – теж нуль".