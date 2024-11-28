С 1 декабря 2024 года вводятся новые правила бронирования военнообязанных работников. Все процессы будут переведены в электронный формат через портал "Дія".

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Процесс бронирования приостановился в октябре на время проверки предыдущих решений, согласно которым предприятия и учреждения признаны критически важными. После проверки 5% предприятий утратили свой статус. Теперь он возобновляется – по новым правилам.

"Принятые изменения наработаны с учетом ключевого требования – обеспечить баланс между обороноспособностью государства и экономикой", – отметили LIGA.net в Минэкономики.

Бумажная процедура полностью отменена. Хотя предприятия, у которых нет технической возможности сформировать список через "Дію", смогут подавать список в те госорганы, которые определили их критически важными. В таком случае госорганы будут самостоятельно подавать работников на бронирование через "Дію".

Какими будут нововведения и что должен учитывать бизнес – LIGA.net разбирала из Минэкономики и юристом практики сопровождения бизнеса в Juscutum Юлией Литвинчук.

Новые критерии "критичности" предприятий

Обновленный порядок бронирования предусматривает, что частные предприятия для получения критического статуса должны соответствовать двум обязательным критериям.

Во-первых, уровень средней заработной платы на предприятии теперь должен составлять не менее 2,5 минимальных зарплат за последний календарный квартал (до завершения 2024 – 20 000 грн). "Раньше этот критерий касался среднего размера заработной платы по региону", – уточняет юрист Юлия Литвинчук.

Во-вторых, подтверждено отсутствие долгов перед государственным и местным бюджетом. Это касается всех налогов, уплачиваемых предприятием: НДФЛ, ВЗ, ЕН, налог на прибыль, НДС, акциз, налог на недвижимость, земельный налог, рентная плата и другие. "Раньше в этом критерии речь шла только о ЕСВ", – отмечает юрист.

Третий критерий остается на выбор (для всех форм собственности):

общая сумма уплаченных налогов/платежей (кроме таможенных) и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает 1,5 млн. евро;

поступление в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и сохранности страны;

предприятие является резидентом Дія Сити;

предприятие предоставляет услуги связи, и его среднемесячный размер чистого дохода по последнему отчету превышает 200 млн. гривен (для мобильных сетей) или 20 млн. гривен (сетей фиксированной связи);

предприятие имеет важное значение в области национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины.

Для подтверждения важного значения, о котором идет речь в последнем критерии, существуют дополнительные региональные и отраслевые критерии критичности, добавляет юрист. Они утверждаются органами исполнительной власти, государственного управления, госадминистрациями и т.д. И также изменятся – они должны быть повторно установлены с обязательным согласованием Минобороны и Министерства экономики.

"Если одним из критериев, на основании которого вы получили критическую важность, есть "важное значение", рекомендую контролировать наличие изменений в соответствующих перечнях региональных или отраслевых критериев", – говорит Литвинчук.

В то же время существует норма, позволяющая отвечать только одному критерию "важного значения". Но оно касается не всех. Речь идет только о:

компаниях, которые представляют документы на получение статуса критической важности в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

постоянных представительствах нерезидентов (иностранных компаний, организаций), осуществляющих в Украине деятельность (представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, неправительственных организаций других государств, международных неправительственных организаций), которые определяются Минэкономики как критически важные.

Есть еще ряд предприятий, которые могут получить статус критической важности по двум критериям. Среди них – представители топливно-энергетического комплекса.

"Это противоречие и отсутствие официальных разъяснений в этом контексте создает неопределенность для компаний, которые могут получить критичность на основании производства товаров или выполнения работ оборонного назначения, среди которых разработчики БПЛА и других военных технологий, а также представители важного топливно-энергетического комплекса" , – отмечает юрист.

В течение трех месяцев будет проходить пересмотр принятых решений о предоставлении статуса критической важности, также обращает внимание Литвинчук. В то же время порядок, в котором он будет осуществляться, нормативно еще не определен.

Пока несколько министерств объявили, что предприятиям нужно самостоятельно снова подать пакет документов для получения критичности на основании обновленных требований до 23 февраля 2025 года, однако и это прямо не подкреплено нормами.

Для тех компаний, которые на 23 ноября 2024 имеют действующий статус критически важных, но срок действия которых истекает до 30 ноября 2024 (включительно), критичность продолжается до 31 декабря 2024 .

"К сожалению, в норме не охвачена возможность продления для тех предприятий, срок действия критичности которых завершился до 23 ноября 2024 года и которые из-за приостановки рассмотрения поданных обращений не смогли подтвердить свой статус", – добавляет юрист.

Соответствие критериям критичности будут контролировать – обещают мониторинг деятельности предприятий и организаций за отчетные налоговые периоды (ежеквартально).

Признанные Минстратегпромом, критически важные предприятия из сферы ОПК по-прежнему будут иметь возможность бронировать 100% своих работников. Заявдения о якобы угрозах для работы сферы ОПК в связи с изменениями в порядке бронирования, не соответствуют действительности, подчеркивают LIGA.net в Минэкономики.

"Работа комиссии Минстратегпрома, которая определяет критически важные предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса, эффективна: во время аудита принятых комиссией решений никаких нарушений не выявлено", – добавляют в ведомстве.

Новые правила бронирования

Работникам частных предприятий будет предоставляться бронирование, если военнообязанный одновременно отвечает всем этим требованиям:

состоит на военном учете;

в трудовых отношениях с критически важным предприятием;

занимает должность на критически важном предприятии, по которой ему начислена заработная плата за каждый месяц отчетного периода (квартала) не ниже 20 000 грн;

уточнил военно-учетные данные и не находится в розыске.

Тех, кто не отвечает одновременно всем этим требованиям, нельзя забронировать.

Никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет, отмечают LIGA.net в Минэкономики.

Ранее нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак заявил, что мужчины, пришедшие на предприятие и забронированные после 18 мая, потеряют бронь. Это не так, подчеркивают министерство.

18 мая 2024 года является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам).

Например, на предприятии по состоянию на 18 мая работало 100 военнообязанных, забронировано 50 работников.

"Несмотря на уменьшение количества военнообязанных до 80 человек – бронированию будут подлежать 50 человек (50% от 100, а не от 80)", – объясняют в Минэкономики.

Если количество военнообязанных, напротив, увеличилось – для расчета будет браться это большее количество, добавляет Литвинчук.

Лимит и конечную дату бронирования в Единый перечень критически важных предприятий вносит орган, принявший решение о предоставлении критичности.

Срок действия отсрочки в связи с бронированием не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти или других государственных органах;

срок действия контракта на поставку товаров, выполнения работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Сил обороны — для военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях;

12 месяцев – для военнообязанных, работающих: на предприятиях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, или в операторах противоминной деятельности, проводящих разминирование;

срока договора или срока, на который они избраны — для сотрудничества специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Кто входит в общее количество военнообязанных

Речь идет только о мужчинах. Изменениями утвердили, что военнообязанные женщины не будут учитываться в общем количестве военнообязанных.

Также в это общее количество не считают военнообязанных, занимающих должности:

государственной службы категории "А";

штатных работников патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины;

руководителей областных, районных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, военных администраций;

государственной службы категории "Б", но на которые временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы категории "А";

председателей областных, районных, районных в городе советов, сельских, поселковых, городских голов.

При подаче списков на бронирование нужно будет указывать фамилию, имя и отчество, идентификационный номер и номер паспорта.

Необходимость указывать на военно-учетные специальности, реквизиты документов и дату уточнения данных, – отменили. Однако есть вероятность, что необходимость указания этих данных останется в Действии – ответных действий в портале еще нет.

Кого лишают бронирование

Брони никого не лишают.

Бронирования, действующие на 23 ноября 2024 года, действительны в пределах ранее установленных сроков, но не дольше 28 февраля 2025 года.

Что подтверждает наличие бронирования

Подтверждением отсрочки на основании бронирования является информация в военно-учетном документе, который может быть сформирован в приложении Резерв+.

Если количество работников в Дії не соответствует реальной ситуации – надо разбираться. "Могут быть разные причины, соответственно и разные решения, – говорит юрист.

Сколько работников можно забронировать

Преимущественно не более 50% от общего количества военнообязанных. Более 50% – только по отдельному решению министра обороны или если компания ведет деятельность, позволяющую забронировать всех работников (теперь перечень такой деятельности сокращен).

Выводы и рекомендации

Предприятиям, которые планируют получить статус критической важности и забронировать работников, но не отвечают трем общим критериям, юрист Juscutum Юлия Литвинчук советует дождаться обновления региональных и отраслевых критериев важного значения и подавать документы уже в соответствии с обновленными требованиями.

Следует внимательно проверить соответствие условиям бронирования тех работников, которых вы планируете забронировать (в том числе в части размера заработной платы).

Тем предприятиям, уже имеющим статус критической важности и забронированных работников, по словам Литвинчук, тоже следует пересмотреть размеры зарплат и убедиться в отсутствии налоговых долгов.

Если статус критической важности бизнес получил, в том числе, из критерия "важного значения" – контролировать актуальные перечни условий, поскольку они могут меняться по согласованию с Минэкономики и Минобороны.

Поскольку бронирование, действовавшее по состоянию на 23 ноября 2024 года, будет действительным (но максимум до 28 февраля 2025 года), нужно будет повторно забронировать военнообязанных работников, добавляет юрист.

В противном случае после этой даты отсрочки на основании бронирования будут отменены.