Днем 29 мая Россия выпустила по Украине 11 крылатых и баллистических ракет. За шесть часов до этого, ночью – до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов Shahed-136. Один из ночных ударов совершили по военному объекту в Хмельницкой области, из строя вышли пять летательных аппаратов.

Накануне – 28 мая – Украину атаковали десятками "шахедов".

"Это террор. Россияне понимают, что рано или поздно большое контрнаступление будет, и хотят максимально запугать украинское население", – говорит LIGA.net военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Какие еще цели преследуют массированные ракетные обстрелы со стороны россиян и чего следует ожидать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.

Над Киевом силы противовоздушной обороны сбили более 40 воздушных целей, обломки которых упали в нескольких районах столицы.

Обломки сбитого над Одессой "шахеда" упали на портовую инфраструктуру. В Хмельницкой области, как сообщили в областной военной администрации, один из ударов пришелся по военному объекту – возникли пожары на складах, выведены из строя пять летательных аппаратов.

Днем 29 мая Россия снова атаковала Киев – но теперь уже баллистикой.

Все цели сбила противовоздушная оборона.

"В общей сложности выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления, – сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. – Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены".

В результате удара по Харьковщине, в поселке Ковшаровка повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. Среди пострадавших – три пожилых женщины, одна беременная и двое детей.

На Днепропетровщине в Покровской общине из-за атаки россиян пострадали 10 человек, среди которых ребенок. Одна женщина погибла.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина очень серьезно готовится не просто к краткосрочному наступлению, а к планомерному выбиванию врага со всей территории Украины и восстановлению границ 1991 года, говорит LIGA.net военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров.

Сейчас россияне пытаются любой ценой сбить наступательный потенциал Украины путем ракетного террора, объясняет он.

"Они пытаются найти местоположение новейшей техники и запаса боекомплекта к ней. Поэтому они бьют по военным объектам, по разному типу складских помещениях", – говорит он.

Попыткой истощить запасы ПВО и ослабить силы обороны Украины перед контрнаступлением объясняет ракетные обстрелы и Левин: "Чтобы Украина тратила свои ракеты ПВО. Чтобы остановить украинское наступление. Россияне будут пытаться максимально задействовать свою авиацию. Они массированно наносят удары, чтобы истощить украинские запасы".

Учитывая это, сообщение о попадании по военному аэродрому от военной администрации Хмельнитчины Крамаров называет "достаточно бестолковым". По его словам, россиянам прекрасно известно, что там только один аэродром – и какие именно типы самолетов на нем базируются. Рассказывать врагу, какой вред он мог нанести, несмотря на очень высокую эффективность работы украинского ПВО, было некстати.

В Воздушных силах Украины признают, что аэродром в Хмельницкой области пострадал в результате удара россиян. Однако довольно быстро технику восстановят, заверил LIGA.net спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Для россиян важно не просто ослабить украинскую ПВО, а принципиально уничтожить комплекс Patriot, ставший мощным усилением обороноспособности Украины. Они не оставят попытки поразить его.

"Для россиян принципиально показать, что их баллистические и аэробалистические ракеты все же способны преодолеть такое заграждение. К счастью, система Patriot выигрывает у них просто всухую", – говорит Крамаров.

С целеуказанием у россиян все очень плохо, они уничтожают гражданские объекты, когда пытаются ударить по военным целям, добавляет Левин. Удар по клинике в Днепре – один из примеров такого преступления оккупантов.

Нет поводов говорить, что массированные ракетные обстрелы прекратятся в ближайшее время, считает Крамаров. Россияне, по его словам, смогли не просто накопить определенный запас крылатых, баллистических, аэробалистических ракет, но и наладить их производство. "Думаю, еще семь дней в таком темпе они могут продолжать", – говорит он.

Усиление террора приведет к увеличению поддержки от западных партнеров. "Есть очень закономерная тенденция: чем больше они бьют по украинским городам, инфраструктуре и гражданским, тем больше Украина получает средств ПВО, гумпомощи и ресурсов на восстановление энергетической инфраструктуры", – говорит Левин.

На последней встрече "Рамштайн" партнеры видели ключевой задачей усиление украинской ПВО, напоминает Крамаров. Поэтому усиление ракетного террора может ускорить получение Украиной необходимого вооружения.

"Кроме приграничных и прифронтовых городов, нужно защитить и аэродромы, и места хранения современного западного оружия и боеприпасов, – объясняет Крамаров. – В Украине должен быть накоплен мощный боезапас, чтобы мы имели возможность эффективно вести наступательные действия".

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