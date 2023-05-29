Вдень 29 травня Росія випустила по Україні 11 крилатих та балістичних ракет. За шість годин до цього, вночі – до 40 ракет Х-101/Х-555 та 35 дронів Shahed-136. Один з нічних ударів здійснили по військовому об'єкту на Хмельниччині, з ладу вийшли п'ять літальних апаратів.

Напередодні, 28 травня, Україну атакували десятками "шахедів".

"Це терор. Росіяни розуміють, що рано чи пізно великий контрнаступ буде, і хочуть максимально залякати українське населення", – каже LIGA.net військовий експерт і офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Які ще цілі переслідують масовані ракетні обстріли з боку росіян та чого варто очікувати далі – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.

Над Києвом Сили протиповітряної оборони збили понад 40 повітряних цілей, уламки від яких впали у кількох районах столиці.

Уламки збитого над Одесою "шахеду" впали на портову інфраструктуру. У Хмельницькій області, як повідомили в обласній військовій адміністрації, один з ударів прийшовся у військовий об’єкт – виникли пожежі на складах, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

Вдень 29 травня Росія знов атакувала Київ, але тепер уже балістикою.

Всі цілі збила протиповітряна оборона.

"Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку, – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. – Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено".

Внаслідок удару по Харківщині, у селищі Ківшарівка, пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. Серед постраждалих – три літні жінки, одна вагітна та двоє дітей.

На Дніпропетровщині у Покровській громаді через атаку росіян постраждали 10 осіб, серед яких є дитина. Одна жінка загинула.

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Україна дуже серйозно готується не просто до короткострокового наступу, а до планомірного вибиття ворога з усієї території України та відновлення кордонів 1991 року, каже LIGA.net військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров.

Зараз росіяни намагаються за будь-яку ціну збити наступальний потенціал України шляхом ракетного терору, пояснює він.

"Вони намагаються знайти місця розташування новітньої техніки та запасу боєкомплекту до неї. Тому вони б’ють по військових об'єктах та різного типу складських приміщень", – каже він.

Спробою виснажити запаси ППО та послабити Сили оборони України перед контрнаступом пояснює ракетні обстріли й Левін: "Щоб Україна витрачала свої ракети ППО. Щоб спинити український наступ. Росіяни намагатимуться максимально залучати свою авіацію. Вони масовано завдають ударів, аби виснажити українські запаси".

З огляду на це, повідомлення щодо влучання у військовий аеродром від військової адміністрації Хмельниччини Крамаров називає "доволі недолугим". За його словами, росіянам чудово відомо, що там є лише один аеродром і які саме типи літаків на ньому базуються. Розповідати ворогу, якої шкоди він міг завдати, попри надзвичайно високу ефективність роботи української ППО, було недоречно.

У Повітряних силах України визнають, що аеродром на Хмельниччині постраждав внаслідок удару росіян. Однак доволі швидко техніку відновлять, запевнив LIGA.net речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

ЩО ДАЛІ. Для росіян важливо не просто послабити українську ППО, а принципово знищити комплекс Patriot, який став потужним підсиленням обороноздатності України. Вони не облишать спроби уразити його.

"Для росіян принципово показати, що їхні балістичні та аеробалістичні ракети все ж здатні подолати таке загородження. На щастя, система Patriot виграє у них просто всуху", – каже Крамаров.

З цілевказанням у росіян все дуже погано, вони нищать цивільні об’єкти, коли намагаються вдарити у військові цілі, додає Левін. Удар в клініку в Дніпрі – лише один з прикладів такого злочину окупантів.

Немає приводів говорити, що масовані ракетні обстріли припиняться найближчим часом, вважає Крамаров. Росіяни, за його словами, змогли не просто накопичити певний запас крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет, а й налагодити їхнє виробництво. "Думаю, ще днів сім у такому темпі вони можуть продовжувати", – каже він.

Посилення терору спонукає до збільшення підтримки від західних партнерів. "Є дуже закономірна тенденція: чим більше вони б'ють по українських містах, інфраструктурі та цивільних, тим більше Україна отримує засобів ППО, гумдопомоги та ресурсів на відновлення енергетичної інфраструктури", – говорить Левін.

На останній зустрічі "Рамштайн" партнери вбачали ключовою задачею посилення української ППО, нагадує Крамаров. Тож посилення ракетного терору може пришвидшити отримання Україною необхідного озброєння.

"Окрім прикордонних та прифронтових міст, потрібно захистити й летовища, й місця зберігання сучасної західної зброї та боєприпасів, – пояснює Крамаров. – В Україні має бути накопичений потужний боєзапас, аби ми мали можливість ефективно вести наступальні дії".

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