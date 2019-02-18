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18.02.2019, 17:35

"Олигархи не демоны". Кого слушает Гройсман - интервью за минуту

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Землю - фермерам, а не холдингам!" - заявляет премьер. Но добавляет: олигархи - тоже люди. Потому дотации Косюку - это нормально. Интервью - коротко

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал интервью LIGA.net. Полная версия: "Я светлее, чем система власти". Для тех, у кого нет времени на большой текст - публикуем выдержку с самым интересным.

Все ищут виноватых. "Украинцы больше доверяют власти на местах. Киеву не доверяют, потому что сложно жить. Должен быть тот, кто виноват - это правительство. Мэрам есть чем гордиться. Они быстро могут построить парк и дорогу - и люди уже будут воспринимать их положительно. Явное люди воспринимают лучше".

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А я - внесистемный! "Я тоже внесистемный политик, я борюсь с этой системой. Мои взгляды светлее, чем она. У меня с ней определенный конфликт".

Поддерживаю Порошенко, конечно. "Для меня понятны шаги Порошенко в следующей каденции - евроинтеграция, реформы и НАТО. Порошенко, как любой человек, имеет свои плюсы и минусы. Президент не давал мне гарантий в случае его переизбрания снова возглавить правительство. Нам удалось сделать децентрализацию, начать реформу государственной службы, образования, медицины".

Может будет новая партия, а может - нет. "А уже выборы? Ответ должен быть своевременный. Политическая жизнь состоит из определенных процессов. Наличие или отсутствие такого процесса - это не манипуляция. Все может быть. Сейчас мой приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране".

Иногда на совещания приходит Кононенко. "Президент собирает совещания в разном формате. Я принимаю участвуете в совещаниях, когда это касается полномочий премьер-министра. Игорь Кононенко входит в этот состав только тогда, когда нет председателя фракции Артура Герасимова. Луценко - редко, Грицак - никогда. Луценко входил, когда был руководителем фракции БПП. Совместных совещаний с ним я не помню".

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Бывают скандалы. Например, с Проданом и Мартынюком. "Увольнение и.о министра АПК Максима Мартынюка и главы ГФС Мирослава Продана не имеет отношения к правоохранительным органам. Продан просил меня его уволить в сентябре-октябре. Я дал ему такую возможность, когда мы решили реформировать службу. А Мартынюк попал в министерство по личному предложению Тараса Кутового (предыдущий министр, - ред.). Теперь он решил изменить свою работу, и я не стал его сдерживать. Реформа ГФС состоится в этом году".

Олигархи - тоже люди. "Крупный бизнес не надо демонизировать: сегодня он заботится о своей репутации и прозрачность. Это уже не тот сумасшедший бизнес 1990-х. В последнее время виделся почти со всеми олигархами. Есть о чем поговорить. На решения правительства они не влияют. Средний бизнес влияет больше. Это бизнес-ассоциации, EBA СУП, Федерация работодателей и другие. Правительству важно не принимать односторонних решений".

Потому дотации для Юрия Косюка - это ОК. "Мы дотируем тех, кто создает рабочие места в Украине. Пример. Мы дотируем производства украинской сельхозтехники. Они все прибыльные. Зачем я это делаю? Я хочу, чтобы еще больше украинской техники производилось. Сегодня работает мультипликатор - на одну гривню, которую компенсирует правительство, аграрии вкладывают четыре свои".

А с Нефтегазом нет конфликта (на самом деле есть). "У меня нет конфликта с представителем государственной компании. Те, кто меня знают, могут подтвердить, что я неконфликтный человек. Я не согласен, что Нефтегаз хочет продавать газ населению по 12000, а не по 8500 - это не конфликт, а моя позиция. И не надо на нее обижаться. Некоторым хочется, чтобы Нефтегаз был полным монополистом. Они хотят контролировать газ от скважины до конфорки. Это не рыночный подход".

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Землю - фермерам, а не холдингам! "Рынок земли - удобная тема для спекуляций на страхе людей. Я выступаю за ограниченный объем владения - до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги. Создание малых и средних фермерских хозяйств - это приоритет. МВФ нас не обязывает ввести рынок в ближайшем будущем. Они относятся к этому с пониманием".

И вообще вкладываться надо в агросектор. "Агросектор. Оттуда мы получаем 39% валютной выручки. Есть потенциал в IT-секторе и в энергетике. Еще один источник инвестиций - большая приватизация. Пока ее нет, потому что продолжаются суды по большим объектам (например, Одесский припортовый завод). Сейчас мы уделяем внимание малой приватизации и привлекли около 580 млн грн. Конкурс по продаже Центрэнерго был остановлен из-за сомнительной прозрачности и это правильное решение Фонда госимущества".

Помню, в Словакии встал на лыжи! "Никогда не был в экзотических странах. Я люблю Польшу. У меня там много друзей. Когда-то любил отдыхать, ездя сам за рулем по Европе. Так классно! Люблю горнолыжные курорты в Словакии, где я впервые встал на лыжи. Но никогда не был в Буковеле".

Читайте полный текст интервью: Я светлее, чем система власти

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Теги: владимир гройсман, интервью
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