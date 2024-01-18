Давление на журналистов – недопустимо, заявил президент Владимир Зеленский. Так он отреагировал на то, что неизвестные незаконно снимали сотрудников проекта расследований Bihus.Info.

Президент сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. СБУ заявила LIGA.net, что уже расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки.

Впрочем, это не единственный случай давления. Редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов рассказал LIGA.net, что за два дня до "слива" видео с Bihus.Info под дверь его квартиры ворвались неизвестные мужчины.

Кто атакует СМИ и какие угрозы несет эта ситуация: разбор LIGA.net.

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"Народная правда" с вымышленными "журналистами"

16 января на YouTube-канале "Народная правда" появилось видео с представителями проекта журналистских расследований Bihus.Info.

За пять лет на этом канале было всего четыре видео. И ролик о редакции расследователей – один из них.

Неизвестные сняли новогодний "корпоратив" в загородном комплексе возле Киева. В частности, записали, как операторы проекта употребляли, вероятно, запрещенные наркотические вещества.

Есть и сайт "Народная правда". Там есть контакты редакции. Однако по телефону LIGA.net никто не ответил. Ответа на электронное письмо тоже нет.

Как отмечает журналистка-фактчекер Алена Романюк, вся "редакция" имеет "вымышленные места работы и сгенерированные искусственным интеллектом фотографии". В частности, главным редактором указана "Мария Швецова". В поиске Google выдает только главную героиню российского сериала, а не украинскую журналистку.

И даже фото этой "редакторши" сгенерировано искусственным интеллектом, объясняет Романюк: "Вроде бы Швецова работала в таких изданиях, как Новости Киева (не существует), Наша Нива (не существует в Украине, но было в Беларуси – конечно, нет там никаких упоминаний о Швецовой), Aнтикоррупционер (еще одно ноунейм-издание)".

Самое интересное – фото автора. Если его увеличить и посмотреть на зрачки, они странной формы, совсем не круглой. Также что-то очень странное с серьгами – они не входят в мочки и расплываются.

Это один из признаков того, что фотография сгенерирована искусственным интеллектом, объясняет Романюк: "Если фото прогнать через tineye.com, то он выдает не это фото, а изображения, сгенерированные ИИ. Вывод: персона так называемого главного редактора выдумана".

Так называемые "журналисты" Народной правды также учились в вымышленных вузах и имеют вымышленные места работы.

Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус записал видео, где отреагировал на скандал. Объясняет, что представителей редакции не только снимали, но и прослушивали телефоны – и делали это незаконно. Пока редакция не знает, кто именно стоит за слежкой.

Бигус в видео добавляет, что сотрудники, о которых идет речь в ролике, не журналисты, а операторы. И они уже уволены.

За день до публикации видео Bihus.Info выпустили расследование о том, как должностные лица из Офиса президента и правительства получают информацию о настроениях общества – "в извращенном и ложном виде".

Справка Журналисты проанализировали часть отчетов компании Медиатека. Она принадлежит нардепу от СН Александру Мариковскому. За 2023 год компания получила за такие отчеты почти 10 млн грн из бюджета. Заказывает их госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчиняется Министерству культуры и информационной политики.



В этих отчетах критику со стороны журналистов называют "атаками оппозиции". Журналисты проанализировали часть отчетов компании Медиатека. Она принадлежит нардепу от СН Александру Мариковскому. За 2023 год компания получила за такие отчеты почти 10 млн грн из бюджета. Заказывает их госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчиняется Министерству культуры и информационной политики.В этих отчетах критику со стороны журналистов называют "атаками оппозиции".

На дверях оставили записку: "Кремлівська хв*йда"

За несколько дней до скандала с редакцией Bihus.Info стало известно об атаке на журналиста-расследователя, редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова. 14 января неизвестные ворвались в дом с криками "уклонист", рассказывает LIGA.net журналист.

На дверях квартиры оставили записки "Предатель! Уклонист! Иди служить в армию", "Кремлівська хв*йда". Самого Юрия дома не было.

"Эти уроды только испугали мою старенькую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем – второй сын в Авдеевке, взрослый внук – на Купянском направлении. И через 15 минут выпустили на одной из русскоязычных придворных Telegram-помоек Карточный Офис пост с фотографиями дверей", – объясняет Николов.

Еще год назад экс-министр обороны Алексей Резников просил СБУ открыть в отношении Николова дело о якобы подрыве обороноспособности за статью о коррупции на военных закупках. Именно Николов обнародовал информацию о завышенных ценах на закупку продуктов МО. Сравнил стоимость, которую оплачивает Минобороны и Госпогранслужба. Обнаружил колоссальную разницу.

В Государственной аудиторской службе официально подтвердили, что министерство покупало яйца по 17 грн за штуку. В результате этого должностей лишились директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий и заместитель министра Вячеслав Шаповалов.

Впрочем, дело тогда на журналиста не открыли. А сам Резников через несколько месяцев после скандалов был уволен. Николов считает, что "кто-то решил изменить этот расклад".

"Вот интересно: чтобы что? Чтобы я замолчал и прекратил разоблачать рукож...пых коррупционеров? Такой расчет", – добавил Николов.

Полиция взяла показания и ведет проверку. Однако уголовное производство пока не открыто, говорит он.

"В ситуации со мной и Бигусом включили интернет-помойки. Безусловно, это все одна цепочка, – уверен журналист. – Все эти события происходят в сжатые сроки. Меня очень удивляет, что за три дня нет никакой реакции со стороны Офиса президента. А об этом говорят уже международные медиа. Я читал материал на Reuters, где в одном абзаце сводят Офис президента и нападение на меня. Но ОП занял позицию замалчивания на три дня. Почему – хороший вопрос".

"Это все может иметь негативные последствия, – подчеркивает Николов. – Потому что показывает, что в Украине возможны притеснения свободы прессы. А это совсем не сходится с представлениями демократии и, соответственно, ценностей, которые Запад защищает в битве с Россией. Очень боюсь, что эти информповоды станут основанием для разочарования наших партнеров".

Кто мог быть заказчиком давления на СМИ? Список широкий

Относительно атаки на Николова члены комитета Верховной Рады по свободе слова уже обратились в Офис генерального прокурора с запросом об уголовном производстве, отмечает LIGA.net глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.



Также в ближайшее время там сформируют запрос в СБУ для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.

Специфика журналистов-расследователей состоит в том, что они разоблачают большой объем вероятных коррупционных схем.

И эти расследования зачастую становятся основанием для начала расследования правоохранительными органами, объясняет нардеп.

"Поэтому перечень тех, кто мог быть заказчиком этого давления, достаточно широкий, – уточняет нардеп Юрчишин. – И функция правоохранительных органов – установить, кто и почему нарушил закон относительно журналистов. А это нарушение – наглядное".

В отношении Николова это статья 171 Уголовного кодекса – препятствование деятельности журналиста. Вероятно, даже организованное группой лиц, добавляет он. По делу о незаконной слежке за работниками Bihus.Info – это целый ряд нарушений.

Правоохранители должны выполнить свою задачу и дать ответ обществу – кто и почему это делал, считает глава комитета: "Привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и заказчиков. Журналисты должны быть защищены так, как это определяет закон. Частная жизнь должна быть защищена от слежки и вмешательства".

То, что скандалы с давлением на журналистов произошли очень близко во времени, подталкивает к трактовке этого как одной цепочки событий.

"Мы имеем также нападение перед Новым годом на другого расследователя Михаила Ткача. По меньшей мере, двум гражданам выдвинуты подозрения, – продолжает Юрчишин. – Препятствование журналистке в Николаеве – дело в суде. То есть реакцию правоохранительных органов мы видим".



Права журналистов нарушают во всем мире, говорит он. Но очень важна реакция на это. Если есть нарушение закона – а оно имеется, – то правоохранители должны оперативно реагировать.

"Есть позиция представителей медиадвижения, что это системное давление. Как комитет, мы уже отправили запросы в правоохранительные органы. Когда получим ответы, организуем встречу журналистов и правоохранителей", – обещает глава комитета.

Украине критически нельзя допустить возвращения системного давления на журналистов. Пока это лишь частные случаи, но в последнее время они участились, добавляет Юрчишин: "И на это должна быть оценка и реакция власти – всех уровней. Нам нужно защитить позицию Украины, которая борется за демократические принципы".

Служба безопасности Украины в комментарии LIGA.net отмечает, что уже приступила к расследованию обстоятельств незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.info.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В СБУ добавляют, что прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократии.

"Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся обращения наркотических веществ, – говорится в ответе. – Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы согласно своей подследственности".

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