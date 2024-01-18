"Они хотят, чтобы я замолчал". Кто и как атакует украинских журналистов-расследователей
Давление на журналистов – недопустимо, заявил президент Владимир Зеленский. Так он отреагировал на то, что неизвестные незаконно снимали сотрудников проекта расследований Bihus.Info.
Президент сообщил, что провел совещание с правоохранителями, в том числе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. СБУ заявила LIGA.net, что уже расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки.
Впрочем, это не единственный случай давления. Редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов рассказал LIGA.net, что за два дня до "слива" видео с Bihus.Info под дверь его квартиры ворвались неизвестные мужчины.
Кто атакует СМИ и какие угрозы несет эта ситуация: разбор LIGA.net.
"Народная правда" с вымышленными "журналистами"
16 января на YouTube-канале "Народная правда" появилось видео с представителями проекта журналистских расследований Bihus.Info.
За пять лет на этом канале было всего четыре видео. И ролик о редакции расследователей – один из них.
Неизвестные сняли новогодний "корпоратив" в загородном комплексе возле Киева. В частности, записали, как операторы проекта употребляли, вероятно, запрещенные наркотические вещества.
Есть и сайт "Народная правда". Там есть контакты редакции. Однако по телефону LIGA.net никто не ответил. Ответа на электронное письмо тоже нет.
Как отмечает журналистка-фактчекер Алена Романюк, вся "редакция" имеет "вымышленные места работы и сгенерированные искусственным интеллектом фотографии". В частности, главным редактором указана "Мария Швецова". В поиске Google выдает только главную героиню российского сериала, а не украинскую журналистку.
И даже фото этой "редакторши" сгенерировано искусственным интеллектом, объясняет Романюк: "Вроде бы Швецова работала в таких изданиях, как Новости Киева (не существует), Наша Нива (не существует в Украине, но было в Беларуси – конечно, нет там никаких упоминаний о Швецовой), Aнтикоррупционер (еще одно ноунейм-издание)".
Самое интересное – фото автора. Если его увеличить и посмотреть на зрачки, они странной формы, совсем не круглой. Также что-то очень странное с серьгами – они не входят в мочки и расплываются.
Это один из признаков того, что фотография сгенерирована искусственным интеллектом, объясняет Романюк: "Если фото прогнать через tineye.com, то он выдает не это фото, а изображения, сгенерированные ИИ. Вывод: персона так называемого главного редактора выдумана".
Так называемые "журналисты" Народной правды также учились в вымышленных вузах и имеют вымышленные места работы.
Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус записал видео, где отреагировал на скандал. Объясняет, что представителей редакции не только снимали, но и прослушивали телефоны – и делали это незаконно. Пока редакция не знает, кто именно стоит за слежкой.
Бигус в видео добавляет, что сотрудники, о которых идет речь в ролике, не журналисты, а операторы. И они уже уволены.
За день до публикации видео Bihus.Info выпустили расследование о том, как должностные лица из Офиса президента и правительства получают информацию о настроениях общества – "в извращенном и ложном виде".
В этих отчетах критику со стороны журналистов называют "атаками оппозиции".
На дверях оставили записку: "Кремлівська хв*йда"
За несколько дней до скандала с редакцией Bihus.Info стало известно об атаке на журналиста-расследователя, редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова. 14 января неизвестные ворвались в дом с криками "уклонист", рассказывает LIGA.net журналист.
На дверях квартиры оставили записки "Предатель! Уклонист! Иди служить в армию", "Кремлівська хв*йда". Самого Юрия дома не было.
Еще год назад экс-министр обороны Алексей Резников просил СБУ открыть в отношении Николова дело о якобы подрыве обороноспособности за статью о коррупции на военных закупках. Именно Николов обнародовал информацию о завышенных ценах на закупку продуктов МО. Сравнил стоимость, которую оплачивает Минобороны и Госпогранслужба. Обнаружил колоссальную разницу.
В Государственной аудиторской службе официально подтвердили, что министерство покупало яйца по 17 грн за штуку. В результате этого должностей лишились директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий и заместитель министра Вячеслав Шаповалов.
Впрочем, дело тогда на журналиста не открыли. А сам Резников через несколько месяцев после скандалов был уволен. Николов считает, что "кто-то решил изменить этот расклад".
"Вот интересно: чтобы что? Чтобы я замолчал и прекратил разоблачать рукож...пых коррупционеров? Такой расчет", – добавил Николов.
Полиция взяла показания и ведет проверку. Однако уголовное производство пока не открыто, говорит он.
"В ситуации со мной и Бигусом включили интернет-помойки. Безусловно, это все одна цепочка, – уверен журналист. – Все эти события происходят в сжатые сроки. Меня очень удивляет, что за три дня нет никакой реакции со стороны Офиса президента. А об этом говорят уже международные медиа. Я читал материал на Reuters, где в одном абзаце сводят Офис президента и нападение на меня. Но ОП занял позицию замалчивания на три дня. Почему – хороший вопрос".
Кто мог быть заказчиком давления на СМИ? Список широкий
Относительно атаки на Николова члены комитета Верховной Рады по свободе слова уже обратились в Офис генерального прокурора с запросом об уголовном производстве, отмечает LIGA.net глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Также в ближайшее время там сформируют запрос в СБУ для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
Специфика журналистов-расследователей состоит в том, что они разоблачают большой объем вероятных коррупционных схем.
И эти расследования зачастую становятся основанием для начала расследования правоохранительными органами, объясняет нардеп.
В отношении Николова это статья 171 Уголовного кодекса – препятствование деятельности журналиста. Вероятно, даже организованное группой лиц, добавляет он. По делу о незаконной слежке за работниками Bihus.Info – это целый ряд нарушений.
Правоохранители должны выполнить свою задачу и дать ответ обществу – кто и почему это делал, считает глава комитета: "Привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и заказчиков. Журналисты должны быть защищены так, как это определяет закон. Частная жизнь должна быть защищена от слежки и вмешательства".
То, что скандалы с давлением на журналистов произошли очень близко во времени, подталкивает к трактовке этого как одной цепочки событий.
"Мы имеем также нападение перед Новым годом на другого расследователя Михаила Ткача. По меньшей мере, двум гражданам выдвинуты подозрения, – продолжает Юрчишин. – Препятствование журналистке в Николаеве – дело в суде. То есть реакцию правоохранительных органов мы видим".
Права журналистов нарушают во всем мире, говорит он. Но очень важна реакция на это. Если есть нарушение закона – а оно имеется, – то правоохранители должны оперативно реагировать.
"Есть позиция представителей медиадвижения, что это системное давление. Как комитет, мы уже отправили запросы в правоохранительные органы. Когда получим ответы, организуем встречу журналистов и правоохранителей", – обещает глава комитета.
Украине критически нельзя допустить возвращения системного давления на журналистов. Пока это лишь частные случаи, но в последнее время они участились, добавляет Юрчишин: "И на это должна быть оценка и реакция власти – всех уровней. Нам нужно защитить позицию Украины, которая борется за демократические принципы".
Служба безопасности Украины в комментарии LIGA.net отмечает, что уже приступила к расследованию обстоятельств незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.info.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
В СБУ добавляют, что прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократии.
"Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся обращения наркотических веществ, – говорится в ответе. – Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы согласно своей подследственности".