Тиск на журналістів – неприпустимий, заявив президент Володимир Зеленський. Так він відреагував на те, що невідомі незаконно фільмували співробітників проєкту розслідувань Bihus.Info.

Президент повідомив, що провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою Служби безпеки України Василем Малюком. СБУ заявила LIGA.net, що вже розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки.

Утім, це не поодинокий випадок тиску. Редактор видання Наші гроші Юрій Ніколов розповів LIGA.net, що за два дні до "зливу" відео з Bihus.Info під двері його квартири вдерлися невідомі чоловіки.

Хто атакує ЗМІ та які загрози несе ця ситуація: розбір LIGA.net.

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"Народна правда" з вигаданими "журналістами"

16 січня на YouTube-каналі "Народна правда" з'явилося відео з представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

За п'ять років на цьому каналі було лише чотири відео. І ролик про редакцію розслідувачів – один з них.

Невідомі зафільмували новорічний "корпоратив" у заміському комплексі біля Києва. Зокрема, записали, як оператори проєкту вживали, ймовірно, заборонені наркотичні речовини.

Існує і сайт "Народна правда". Там є контакти редакції. Однак за номером телефону LIGA.net ніхто не відповів. Відповіді на електронний лист також наразі немає.

Як зазначає журналістка-фактчекерка Альона Романюк, уся "редакція" має "вигадані місця роботи та згенеровані штучним інтелектом світлини". Зокрема, головним редактором вказано "Марію Швецову". У пошуку Google видає лише головну героїню російського серіалу, а не українську журналістку.

Та навіть фото цієї "редакторки" згенеровано штучним інтелектом, пояснює Романюк: "Нібито Швецова працювала у таких виданнях, як Новини Києва (не існує), Наша Нива (не існує в Україні, але було у Білорусі – звісно, немає там жодних згадок про Швецову), Антикорупціонер (ще одне ноунейм-видання)".

Найцікавіше – фото авторки. Якщо його збільшити та подивитися на зіниці, вони дивної форми, зовсім не круглої. Також щось дуже дивне із кульчиками – вони не входять у мочки та розпливаються.

Це одна з ознак того, що світлина згенерована штучним інтелектом, пояснює Романюк: "Якщо фото прогнати через tineye.com, то він видає не цю світлину, а зображення, згенеровані ШІ. Висновок: персона так званої головної редакторки вигадана".

Так звані "журналісти" Народної правди також навчалися у вигаданих вишах та мають вигадані місця роботи.

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус записав відео, де відреагував на скандал. Пояснює, що представників редакції не тільки знімали, але й прослуховували телефони – і робили це незаконно. Наразі редакція не знає, хто саме стоїть за стеженням.

Бігус у відео додає, що співробітники, про яких ідеться у ролику, є не журналістами, а операторами. І вони вже звільнені.

За день до публікації відео Bihus.Info випустили розслідування про те, як посадовці з Офісу президента та уряду отримують інформацію про настрої суспільства – "у перекрученому і неправдивому вигляді".

Довідка Журналісти проаналізували частину звітів компанії Медіатека. Вона належить нардепу від СН Олександру Маріковському. За 2023 рік компанія отримала за такі звіти майже 10 млн грн з бюджету. Замовляє їх держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору України", яке підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики.



У цих звітах критику з боку журналістів називають "атаками опозиції". Журналісти проаналізували частину звітів компанії Медіатека. Вона належить нардепу від СН Олександру Маріковському. За 2023 рік компанія отримала за такі звіти майже 10 млн грн з бюджету. Замовляє їх держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору України", яке підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики.У цих звітах критику з боку журналістів називають "атаками опозиції".

На дверях лишили записку: "Кремлівська хв*йда"

За кілька днів до скандалу з редакцією Bihus.Info стало відомо про атаку на журналіста-розслідувача, редактора видання Наші гроші Юрія Ніколова. 14 січня невідомі вдерлися до будинку з криками "ухилянт", розповідає LIGA.net журналіст.

На дверях квартири залишили записки "Зрадник! Ухилянт! Йди служити в армію", "Кремлівська хв*йда". Самого Юрія вдома не було.

"Ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше немає з ким – другий син в Авдіївці, дорослий онук – на Куп’янському напрямку. І через 15 хвилин випустили на одній з російськомовних придворних Telegram-помийок "Карточный Офис" пост з фотографіями дверей", – пояснює Ніколов.

Ще рік тому ексміністр оборони Олексій Резніков просив СБУ відкрити щодо Ніколова справу стосовно нібито підриву обороноздатності за статтю про корупцію на військових закупівлях. Саме Ніколов оприлюднив інформацію про завищені ціни на закупівлю продуктів МО. Порівняв вартість, яку сплачує Міноборони та Держприкордонслужба. Виявив колосальну різницю.

У Державній аудиторській службі офіційно підтвердили, що міністерство купляло яйця по 17 грн за штуку. Внаслідок цього посад позбулися директор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький та заступник міністра В'ячеслав Шаповалов.

Утім, тоді справу на журналіста не відкрили. А сам Резніков за декілька місяців від скандалів був звільнений. Ніколов вважає, що "хтось вирішив змінити цей розклад".

"От цікаво: щоб що? Щоб я замовк і припинив викривати рукодупих корупціонерів? Такий собі розрахунок", – додав Ніколов.

Поліція взяла покази та веде перевірку. Однак кримінальне провадження поки не відкрили, каже Ніколов.

"У ситуації зі мною та Бігусом увімкнули інтернет-помийки. Безумовно, це все один ланцюжок, – наголошує журналіст. – Всі ці події відбуваються у стиснуті терміни. Мене дуже дивує, що за три дні немає жодної реакції з боку Офісу президента. А про ці події говорять вже міжнародні медіа. Я читав матеріал на Reuters, де в одному абзаці зводять Офіс президента та напад на мене. Але ОП взяв позицію замовчування на три дні. Чому – хороше питання".

"Це все може мати негативні наслідки, – підкреслює Ніколов. – Тому що показує, що в Україні можливі утиски свободи преси. А це зовсім не сходиться з уявленнями демократії та, відповідно, цінностей, які Захід захищає у битві з Росією. Дуже боюся, що ці інформприводи стануть підставою для розчарування наших партнерів".

Хто міг бути замовником тиску на ЗМІ? Перелік широкий

Щодо атаки на Ніколова члени комітету Верховної Ради з питань свободи слова вже звернулися до Офісу генерального прокурора із запитом про кримінальне провадження, зазначає LIGA.net голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.



Також найближчим часом там сформують запит до СБУ задля з’ясування причетних до стеження за журналістами Bihus.Info.

Специфіка журналістів-розслідувачів – у тому, що вони викривають великий об'єм ймовірних корупційних схем.

І ці розслідування часто стають основою для початку розслідування правоохоронними органами, пояснює нардеп.

"Тому перелік тих, хто міг бути замовником цього тиску, досить широкий, – уточнює нардеп Юрчишин. – І функція правоохоронних органів – установити, хто і чому порушив закон щодо журналістів. А це порушення – наочне".

Щодо Ніколова це стаття 171 Кримінального кодексу – перешкоджання діяльності журналіста. Ймовірно, навіть організоване групою осіб, додає він. У справі щодо незаконного стеження за працівниками Bihus.Info – це ціла низка порушень.

Правоохоронці мають виконати своє завдання і дати відповідь суспільству – хто і чому це робив, вважає голова комітету: "Притягнути до відповідальності треба не лише виконавців, але й замовників. Журналісти мають бути захищені так, як це визначає закон. Приватне життя має бути захищене від стеження і втручання".

Те, що скандали із тиском на журналістів сталися дуже близько у часі, підштовхує до трактування цього як одного ланцюжку подій.

"Ми маємо також напад перед Новим роком на іншого розслідувача Михайла Ткача. Щонайменше двом особам висунуто підозри, – продовжує Юрчишин. – Перешкоджання журналістці у Миколаєві – справа у суді. Тобто реакцію правоохоронних органів ми бачимо".



Права журналістів порушують у всьому світі, каже він. Але дуже важлива реакція на це. Якщо є порушення закону – а воно наявне, – то правоохоронці мають оперативно реагувати.

"Є позиція представників медіаруху, що це системний тиск. Як комітет, ми вже відправили запити до правоохоронних органів. Коли отримаємо відповіді, організуємо зустріч журналістів та правоохоронців", – обіцяє голова комітету.

Україні критично не можна допустити повернення системного тиску на журналістів. Поки це лише окремі випадки, але останнім часом вони почастішали, додає Юрчишин: "І на це має бути оцінка та реакція влади – всіх рівнів. Нам треба захистити позицію України, яка бореться за демократичні принципи".

Служба безпеки України в коментарі LIGA.net наголошує, що вже взялася за розслідування обставин незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.info.

Відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

У СБУ додають, що прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократії.

"Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин, – йдеться у відповіді. – Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи згідно зі своєю підслідністю".