Чтобы анонсированный президентом Владимиром Зеленским миллион FPV-дронов для украинской армии эффективно сработал на поле боя, нужны подготовленные операторы, которые будут ими управлять.

Сейчас у Украины есть дефицит операторов, но их подготовка тоже не стоит на месте, говорит LIGA.net волонтер Сергей Притула.

Чтобы эта инфраструктура работала максимально эффективно, государство должно обновить нормативную базу, позволяющую масштабировать процесс обучения. И делать это нужно быстро.

"Нам нужно не упустить возможности, чтобы успевать за тем, насколько быстро развивается эта отрасль", – отмечает LIGA.net аэроразведчик Леонид Остальцев.

Почему Украине не хватает операторов и как это исправить – коротко.

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"Самое главное – это люди"

Просто передавать дроны на фронт – неэффективно. Военные должны уметь ими управлять, констатирует LIGA.net вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Только профессиональные операторы могут минимизировать сбивания дронов, их потери под влиянием РЭБ, а также умело управлять дронами для разведывательных задач, корректировки артиллерии и уничтожения вражеской техники и живой силы", – убежден он.

Определенный дефицит операторов FPV-дронов Силы обороны Украины испытывают уже сейчас, подтверждает LIGA.net командир группы патрульной полиции "София" Леонид Остальцев: "Это новая военная специальность, представителей которой у нас мало".

FPV-дрон (Фото: Олег Петрасюк/EPA)

Людей не хватает, поскольку эта специализация – в общем-то новая для мира, добавляет один из операторов БпЛА Сухопутных войск Алексей.

"Это – первая война дронов, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. Многие вещи тестируются прямо на поле боя, – говорит он. – Направление – очень динамичное, что-то меняется буквально еженедельно. Дронов нужно много. Людей, которые на них работают, нужно много. Закономерно, что специалистов не будет хватать".

Наращивание количества дронов и БпЛА происходит быстрее, чем увеличение профессиональных операторов. Активнее всего развивается именно рынок FPV-дронов, рассказывает LIGA.net общественный деятель и волонтер Сергей Притула .

"Заявленный президентом миллион дронов на этот год – это цифра заниженного ожидания. Я считаю, что может быть больше", – осторожно предполагает он по итогам общения с производителями.

Дефицит операторов действительно есть, но инфраструктура по подготовке операторов тоже не стоит на месте, отмечает волонтер: "Если сравнить рынок операторов БпЛА, ударные, разведывательные, FPV-дроны, гражданские, то в принципе кратно выросло количество обучающих структур. Это и военные, и частные учебные центры; и учебные центры, основанные общественными организациями".

Украина может справиться с нехваткой пилотов, убеждает LIGA.net член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия (СН). В Минобороны, в структуре ВСУ достаточно много учебных центров, которые сегодня готовят операторов БпЛА.

"Военная специальность "оператор БпЛА" все больше развивается. Существует много частных центров, действующих на волонтерских началах. Многие "раскрученные" и развитые производители БпЛА открывают собственные центры или спонсируют волонтерские. Таким образом, количество квалифицированных пилотов растет", – говорит он.

FPV-дроны – одноразовые, используются как высокоточная замена в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов, добавляет Арахамия.

"Поэтому операторов нужно гораздо меньше. Каждый пилот использует десятки таких дронов ежедневно", – отмечает депутат.

Именно поэтому особенно остро стоит вопрос подготовки людей, считает Остальцев. При той интенсивности боевых действий, которые сегодня происходят в Украине – миллион снарядов не так уж много.

"Мотивированный и подготовленный боец сможет использовать их очень эффективно, – отмечает он. – Среди минометчиков или артиллеристов тоже есть "олени", которые стреляют в никуда. Самое главное – это люди".

Что мешает подготовке операторов

В вопросе обучения операторов самая большая проблема – его масштабирование. Учебные центры Вооруженных сил, по отзывам операторов и инструкторов, не успевают покрывать все потребности.

Привлекать к процессу частные центры не всегда возможно – нормативно-правовая база не дает Минобороны возможности заключать контракты на закупку услуг по обучению, говорит LIGA.net директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Максим Полывяный.

Украина должна разработать классификацию беспилотников, которые использует войско. Отталкиваясь от которой – допускать к эксплуатации в Вооруженных силах те или иные изделия, считает директор NAUDI. После этого Минобороны должно создать государственные программы обучения на каждый конкретный образец БпЛА.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Создать программу под каждый из сотни видов и типов дронов, которые сейчас используются, невозможно, говорит он: "Их нужно разбить на классы и уже по отдельным классам создавать стандартизированную программу обучения. После которой люди будут получать лицензии".

После этого Министерство обороны сможет закупать услуги обучения у частных центров подготовки операторов, которые будут преподавать стандартизированные программы, отмечает Полывяный. Такое государственно-частное партнерство позволит значительно расширить базу подготовки операторов беспилотников.

"Министерство обороны не может платить деньги неизвестно кому и неизвестно за что, – добавляет он. – Когда у Минобороны будут типовые программы обучения для операторов с понятной процедурой отсева и контроля качества, их можно будет отдавать на реализацию в частные компании".

Без стандартизированных программ, надлежащего контроля качества обучения и системы оценки квалификаций частные школы могут выступать только в качестве ознакомительной подготовки военнослужащих, подтверждает LIGA.net военнослужащий ВСУ, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко. Просто чтобы человек для себя понял, сможет ли он работать в этой области.

"Когда мы учим математику, мы можем решить какой-то тип задачи после завершения конкретного курса. При подготовке операторов таких стандартов пока нет, – говорит он. – Пока их не будет, система не будет работать стабильно эффективно".

Как подготовка работает сейчас

Один из примеров успешного масштабирования подготовки операторов реализовало Минцифры в рамках проекта Армия дронов.

Чтобы подготовить около 20 000 операторов БпЛА, привлекли 33 школы-партнера, рассказывает Федоров. "Этим развиваем подход, когда деньги ходят за военными, – добавляет министр. – То есть боец может выбрать одну из 33 частных школ, а Армия дронов оплатит его обучение. Средства привлечены от частных доноров".

На первом этапе проекта обучения прошли 10 000 операторов, которые учились управлять преимущественно легкими разведывательными БпЛА. Представители ВСУ безоплатно проходили обучение и уже после этого отправлялись на фронт выполнять боевые задания.

Фото: Олег Петрасюк/EPA

"На втором этапе мы также поставили цель научить 10 000 операторов. Однако, кроме разведывательных коптеров, военные научились управлять FPV-дронами и самолетами-бомберами", – добавляет он.

Сначала операторы изучают технические параметры беспилотников, обслуживание техники, картографию, тактику полетов в условиях РЭБ, маскировку, демассирующие факторы врага. А во время практической части военные отрабатывали настоящие полетные задачи, навыки маскировки и другие задачи, которые затем выполняли на фронте. После этого сдавали финальный экзамен по теоретической и практической части в условиях, приближенных к реальным.

Государство уже готовит тысячи операторов БпЛА путём обучения людей в учебных центрах, созданных в родах войск, говорит Притула.

"У ТРО есть учебные центры управления дронами. У Сухопутных войск тоже, – перечисляет волонтер. – Параллельно существуют ГОшки, есть частные школы. В любом крупном городе вы найдете большое предложение для людей, которые хотят получить специальность оператора БпЛА".

Его фонд совместно с военной школой "Боривитер" создал в мае 2023 центр подготовки пилотов FPV. Обучение для военнослужащих – бесплатное. Расходную часть их подготовки фонд Притулы и ряд других доноров взяли на себя.

Но усилия волонтеров, общественных организаций и частных инициатив не могут сравниться с возможностями государства, отмечает Притула: "Государство оперирует кратно большими бюджетами, мощностями полигонами, помещениями для создания учебных центров и ресурсом инструкторов".

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