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Тема дня | Операция "Второй срок". Для чего Зеленский давит Медведчука и что еще угрожает куму Путина

25.02.2021, 18:28
Операция
Владимир Зеленский и Виктор Медведчук (коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net)

Зачем Зеленский атакует Медведчука, при чем здесь Порошенко и что еще угрожает куму Путина

Президент Владимир Зеленский активно взялся за Виктора Медведчука. Вслед за санкциями против телеканалов и Медведчука лично, в СМИ появилась запись разговора якобы кума Путина с его экс-помощником Владиславом Сурковым. Как показывает анализ записи и заявлений окружения Зеленского Медведчук – не единственная цель. Чего пытается добиться Зеленский, загоняя в угол Медведчука, при чем здесь Петр Порошенко и ждет ли кума Путина арест, – в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В августе 2019 года Зеленский заявил, что к финансированию ОПЗЖ и каналов Медведчука "есть большие вопросы". Ответов пришлось ждать до февраля 2021 года. Сначала Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака и трех телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone. Затем под санкции попал лично Медведчук и его супруга Оксана Марченко, на которую муж переписал основные бизнес-активы из-за американских санкций 2014 года.

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Кроме того, 24 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которым владела компания Прикарпатзападтранс. Эту компанию связывают с окружением Медведчука.

Свежий укол Медведчук получил 25 февраля, когда издание Цензор.нет опубликовало переговоры якобы Медведчука и Суркова в 2014 году. Собеседники обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В частности, человек с голосом, похожим на Медведчука, говорит, что обсуждал вопрос поставок электроэнергии в Крым с "президентом" и звонил ему во время визита в Австралию.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. На пленки Медведчука-Суркова оперативно отреагировала СБУ. "Данные записи тщательно изучаются СБУ касательно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", – сообщили LIGA.net в пресс-службе спецслужбы.

Молниеносно оценку записям дали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк решил не дожидаться выводов СБУ об аутентичности записи и заявил, что "Медведчук всегда был и есть зависимым лицом от РФ как государства-агрессора". При этом значительную часть комментария Подоляк уделил не Медведчуку, а Порошенко.

"Куда интереснее и красноречивее тот факт, что он (Медведчук – ред.) отрабатывал "бизнес" в полном согласовании и координации с тогдашним президентом Порошенко… Чистая торговля, идеально замаскированная войной и оккупациями. И главным распорядителями теневых интересов являются помимо россиян, граждане Украины Медведчук и Порошенко", – заявил Подоляк в комментарии LIGA.net.

По мнению советника главы ОП, Медведчук "наговорил много и полезно для правоохранителей", поэтому Порошенко "похож на полноценного свидетеля по данному делу".

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Глава партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что парламент должен создать временную следственную комиссию по пленкам Медведчука-Суркова. "Так как мы видим уже не первый такой сигнал о сотрудничестве бывшей власти с Российской Федерацией через Виктора Медведчука", – заявил он журналистам.

В Европейской солидарности обвиняют власть в "грязной" кампании против Порошенко. "По интенсивности и тональности кампании складывается впечатление, что Зеленский адресует ее не Медведчуку и ОПЗЖ, а направляет против Порошенко и Евросолидарности", – заявили LIGA.net в пресс-службе партии.

Собеседник LIGA.net в руководстве ЕС считает, что команда Зеленского одновременно с атакой на Медведчука пытается привязать к куму Путину Порошенко через якобы их тесное сотрудничество в прошлом.

"Это операция под названием "Второй срок Зеленского". Задача Банковой – второй термин Зеленского и вывод его во второй тур с Юрием Бойко. Поэтому убрали Медведчука и хотят убрать Порошенко. При этом хотят сделать это одним кейсом", – отметил он.

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Косвенно подтверждает эти слова последний соцопрос. Рейтинг Зеленского вырос (правда в пределах погрешности) впервые за полгода и составляет 23,1%. При этом рейтинг Порошенко просел – с 16,4% в начале февраля до 14,4% (однако социологи в этом опросе добавили в список Арсения Яценюка, который "отобрал" у пятого президента 2,9%). Существенно упал и Бойко (с 17,1% до 11,3%), однако это связано с тем, что в опроснике появилась фамилия Евгения Мураева, за которого готовы проголосовать почти 5% избирателей.

Кроме того, 22 февраля Давид Арахамия прямо обвинил Порошенко в сотрудничестве с Медведчуком. "Порошенко и Медведчук провели решение о так называемой приватизации нефтепровода ("Самара-Западное направление" – ред.). Дальше пусть работает следствие и разбирается, кто с кем какие отношения имели. Были ли материальные отношения или только политические", – заявил глава фракции СН в эфире телеканала ICTV.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН подтверждает, что Банковая пытается медийно связать Порошенко и Медведчука. "Я не думаю, что там есть юридический фактаж, о котором любит говорить Давид. Но электорально эта история нам на руку", – отметил он. Касательно расчистки электорального поля под Бойко он не подтвердил, но и не опровергнул эту информацию.

Подоляк заявил LIGA.net, что очередные выборы еще не скоро, поэтому сейчас "ни с политической, ни с политтехнологической точек зрения нет смысла к ним готовится". "Но даже если и представить сегодня сугубо гипотетически архитектуру будущих выборов, Владимир Зеленский все равно лидирует и побеждает любого из своих оппонентов. В одну вполне себе показательную калитку побеждает", – добавил советник главы ОП.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новые санкции, в том числе против нардепов. "Продолжение следует. Будут офшоры, собственность и все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет ему возвращено. Все эти депутаты, у которых имущества на 300-400 миллионов, которые никогда не работали в бизнесе... Останавливается это все. В ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее", – заявил он в эфире телеканала Украина.

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Также он отметил, что кроме упомянутого ранее нефтепровода, есть еще "собственность украинского народа", которая "странным образом" оказалась собственностью "каких-то швейцарских или кипрских компаний". При этом документов, на основании которых это произошло, в Украине нет. "Поэтому они все должны вернуть", – сказал Данилов.

Тем временем Медведчук пытается восстановить медиаимперию. Сотрудники запрещенных каналов создали новую компанию и приобрели львовский канал Первый независимый.

Нардеп от СН и глава профильного комитета Никита Потураев сомневается, что новому каналу Медведчука без проблем удастся оказаться в телевизоре. "Если программная концепция канала меняется, то Нацсовет (по вопросам телевидения и радиовещания – ред.) вправе задать вопрос, почему она меняется. То же самое касается смены собственника… Скорее всего, они начнут вещание в YouTube, но эти каналы YouTube абсолютно не интересны", – отметил нардеп в комментарии LIGA.net.

По мнению Потураева, последние решения СНБО против Медведчука и его окружения являются лишь отправной точкой. "Сказать, что мы победили? Нет. Мы нанесли противникам Украины чувствительный удар, но эта победа не последняя в этой битве", – считает он.

Потураев говорит, что у Медведчука разветвленный бизнес – не только в Украине, но и в России."Нужно изучать, как устроено финансирование политической деятельности и находить там уязвимые точки. Потому что финансирование осуществляется за счет того, что Медведчуку дали возможность вести бизнес в РФ", – добавил нардеп.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН отметил, что в будущем Медведчука может ожидать все что угодно. "Если там будет хватать фактажа, то может и арест быть. Могут быть конфискации… Но для подозрения нужно собрать доказательства. Арестовать сложнее, чем наложить санкции СНБО", – прогнозирует он.

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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Петр Порошенко виктор медведчук санкции снбо Владимир Зеленский
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