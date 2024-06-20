Во второй половине июня российские оккупанты активизировались на тех участках фронта, которые долгое время считались относительно спокойными.

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Особо активным враг остается на Покровском и Краматорском направлениях, отмечает Генеральный штаб.

Карта: DeepState

Кроме того, россияне возобновили штурмы на Торецком направлении и пытаются вытеснить Силы обороны с позиций вблизи Нью-Йорка. Накапливают силы, чтобы повторить наступление на поселок Боровая Харьковской области.

Карта: DeepState

Вражеская активность действительно изменилась, подтверждает спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Однако стратегических достижений в ближайшее время у россиян на поле боя не будет, убеждает LIGA.net экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Враг действует на грани своих возможностей.

Как изменилась активность оккупантов на поле боя и какие сценарии развития событий возможны – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Летнее наступление России продолжается. Оккупанты пытаются давить по всей линии фронта.

Российское командование наращивает интенсивность и расширяет географию боевых действий, чтобы истощить украинские войска и не допустить их перехода в наступление, говорит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский:

"Враг прекрасно понимает: в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться".

Самые ожесточенные бои идут на Покровском и Краматорском направлениях, отмечает Генштаб. Однако в последние дни в сводки вернулись направления, на которых в последние месяцы ситуация считалась относительно спокойной.

В частности на Торецком россияне пытаются активно штурмовать вблизи Шумов и Нью-Йорка.

"Торецкое направление активизировалось. Враг слишком активен на Покровском направлении. Лиманское и Купянское – также ощутимая активность противника", – перечисляет LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Российская активность превратила в потенциально опасное направление Боровую в Харьковской области. Враг накапливает там значительные ресурсы, говорит глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Прослеживается приготовление к активизации вражеских действий в районе направления на Боровую – это Купянское направление. А также – на юге Запорожской области, там также происходит концентрация соответствующих вражеских ресурсов", – уточняет LIGA.net Селезнев.

Командование Сил обороны знает и понимает планы оккупантов в Харьковской области, отмечает Волошин. "Силы обороны готовы к любому развитию событий, наши защитники дадут адекватный отпор и на том направлении", – говорит он.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Планировалось, что летнее наступление принесет оккупантам определенные стратегические результаты, говорит LIGA.net военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Полная оккупация Луганской области, например, – говорит он. – Взять те несколько сел, которые контролирует Украина, и поставить галочку "мы захватили" – для россиян тоже стратегическая цель. Или приблизиться к Харькову на дальность выстрела пушки "Пион" (40 км. – Ред.)".

Попытку откатить Силы обороны в районе Работино и продвижение вглубь Запорожья или продвижение в районе Крынок тоже могли бы стать стратегическим успехом россиян, убежден эксперт Defence Express.

Однако ничего из этого добиться они не смогли.

Активизацией боевых действий на разных участках фронта пытаются избежать перехода в новую фазу позиционного тупика, убежден он. Но вряд ли одержат успех.

Враг концентрирует на разных участках фронта немало своих ресурсов, обычно все это завершается увеличением перечня российских потерь, соглашается Селезнев.

"Путинская армия сейчас ищет любые слабые места в нашей обороне, но вряд ли без кратного увеличения ресурсных возможностей им удастся получить какие-то результаты", – объясняет он.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Лето будет тяжелым, но ни какого армагеддона не произойдет, убежден глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Опасаться нужно не того, что на фронте сейчас, а того, что может быть через несколько месяцев, считает Киричевский.

"Формально россияне действительно могут куда-то перекинуть соединение, имеющее статус танкового полка. Но если бы они были способны наступать им на поле боя – нам были бы кранты, – говорит он. – К счастью, они могут загнать в одну точку 100 танков, но наступать ими – не могут".

Главная причина – не нехватка материально-технических ресурсов, а невозможность координировать операции на поле боя, поясняет аналитик:

"Нам удалось выбить кадровый косяк офицеров среднего звена. У них хватает командиров взводов и рот. Генералы, которые могут отдать команду – их хоть стреляй, хоть сажай – тоже находятся. А среднего звена – нет. Они могут организованно в атаку послать не больше роты".

Поэтому многое будет зависеть от того, какие стратегические решения будут принимать россияне. И какие стратегические решения будет принимать украинское командование, убежден он.

Ключевым фактором, который будет влиять на ход летней кампании, станут ресурсы, напоминает Селезнев.

"Оккупанты уже сейчас действуют на грани своих возможностей, – считает он. – Россия открыто декларирует готовность воевать вдолгую и ищет для этого ресурсы. Но сейчас ресурсов для обеспечения их планов не хватает".

Войны на истощение завершаются политическим урегулированием, напоминает Киричевский. Но ему предшествует момент, когда одна из сторон осознает, что больше физически не может продолжать войну:

"Возможно, россияне в один прекрасный вечер поймут, что они на следующее утро не могут больше вести боевые действия, – говорит он. – Но ситуация может быть обратная – в один мрачный вечер это поймем мы. Чтобы выйти из этой ловушки, нам нужно не только больше людей, а и дополнительный материально-технический ресурс. Это уже будет зависеть от партнеров Украины".