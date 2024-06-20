У другій половині червня російські окупанти активізувались на тих ділянках фронту, які тривалий час вважалися відносно спокійними.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Особливо активним ворог залишається на Покровському та Краматорському напрямках, зазначає Генеральний штаб.

Карта: DeepState

Окрім того, росіяни відновили штурми на Торецькому напрямку та намагаються витіснити Сили оборони з позицій біля Нью-Йорка. Накопичують сили, щоб повторити наступ на селище Борова на Харківщині.

Карта: DeepState

Ворожа активність дійсно змінилася, підтверджує LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Однак стратегічних здобутків найближчим часом у росіян на полі бою не буде, переконує LIGA.net ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Ворог діє на межі своїх можливостей.

Як змінилась активність окупантів на полі бою та які сценарії розвитку подій можливі – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Літній наступ Росії триває. Окупанти намагаються тиснути по всій лінії фронту.

Російське командування нарощує інтенсивність і розширює географію бойових дій, щоб виснажити українські війська та не допустити їх переходу в наступ, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

"Ворог чудово розуміє: в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись".

Найзапекліші бої точаться на Покровському та Краматорському напрямках, зазначає Генштаб. Однак останніми днями до зведень повернулись напрямки, на яких останніми місяцями ситуація вважалася відносно спокійнішою.

Зокрема на Торецькому росіяни намагаються активно штурмувати поблизу Шумів і Нью-Йорка.

"Торецький напрямок активізувався. Ворог надто активний на Покровському напрямку. Лиманський і Куп'янський – також відчутна активність противника", – перераховує LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Російська активність перетворила на потенційно небезпечний напрямок Борову на Харківщині. Ворог накопичує там значні ресурси, каже очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Прослідковується приготування до активізації ворожих дій у районі напрямку на Борову – це Куп’янський напрямок. А також – на півдні Запорізької області, там так само відбувається концентрація відповідних ворожих ресурсів", – уточнює LIGA.net Селезньов.

Командування Сил оборони знає та розуміє плани окупантів у Харківській області, наголошує Волошин. "Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку", – каже він.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Планувалося, що літній наступ принесе окупантам певні стратегічні результати, каже LIGA.net військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Повна окупація Луганської області, наприклад, – каже він. – Взяти ті кілька сіл, які контролює Україна, та поставити позначку "ми захопили" – для росіян теж стратегічна мета. Або наблизитися до Харкова на дальність пострілу гармати "Піон" (40 км. – Ред.)".

Спробу відкотити Сили оборони в районі Роботиного і просування вглиб до Запоріжжя чи просування в районі Кринок теж могли б стати стратегічним успіхом росіян, переконаний експерт Defence Express.

Однак нічого з цього домогтися вони не змогли, наголошує Киричевський: "Не добилися. Змарнували той наступальний потенціал, який зосередили для реалізації цих цілей методом брунькування нових підрозділів".

Активізацією бойових дій на різних ділянках фронту намагаються уникнути переходу у нову фазу позиційного тупика, переконаний він. Але навряд чи матимуть успіх.

Ворог концентрує на різних ділянках фронту чимало своїх ресурсів, зазвичай усе це завершується збільшенням переліку російських втрат, погоджується Селезньов.

"Путінська армія зараз шукає будь-які слабкі місця в нашій обороні, але навряд чи без кратного збільшення ресурсних можливостей їм вдасться отримати якісь результати", – пояснює він.

ЩО БУДЕ ДАЛІ. Літо буде важким, але жодного армагеддону не станеться, переконаний очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Остерігатись потрібно не того, що на фронті є зараз, а того, що може бути за кілька місяців, вважає Киричевський.

"Формально росіяни справді можуть кудись перекинути з'єднання, що має статус танкового полку. Але якби вони були здатні наступати ним на полі бою – нам були б кранти, – каже він. – На щастя, вони можуть загнати в одну точку 100 танків, але наступати ними – не можуть".

Головна причина – не брак матеріально-технічних ресурсів, а неможливість координувати операції на полі бою, пояснює аналітик:

"Нам вдалось вибити кадровий косяк офіцерів середньої ланки. У них вистачає командирів взводів і рот. Генерали, які можуть віддати команду – їх хоч стріляй, хоч саджай – теж знаходяться. А середньої ланки – нема. Вони можуть організовано в атаку послати не більше роти".

Тому багато буде залежати від того, які стратегічні рішення будуть ухвалювати росіяни. І які стратегічні рішення ухвалюватиме українське командування, переконаний він.

Ключовим фактором, що буде впливати на перебіг літньої кампанії, стануть ресурси, нагадує Селезньов.

"Окупанти уже зараз діють на межі своїх можливостей, – вважає він. – Росія відкрито декларує готовність воювати вдовгу і шукає для цього ресурсів. Але зараз ресурсів для забезпечення їхніх планів не вистачає".

Війни на виснаження завершуються політичним врегулюванням, нагадує Киричевський. Але цьому передує момент, коли одна зі сторін усвідомлює, що більше фізично не може продовжувати війну:

"Можливо, росіяни одного прекрасного вечора зрозуміють, що вони наступного ранку не можуть більше вести бойові дії, – каже він. – Але ситуація може бути зворотна – одного похмурого вечора це зрозуміємо ми. Щоб вийти із цієї пастки, нам потрібно не тільки більше людей, а і додатковий матеріально-технічний ресурс. Це вже буде залежати від партнерів України".