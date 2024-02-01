Лидерам ЕС удалось убедить венгерского премьера Виктора Орбана не блокировать помощь Украине – это стабилизирует экономику, курс гривни, но мало, чтобы залатать все дырки украинского бюджета.

"Это большая демонстрация лидерства ЕС в финансовой поддержке вас как кандидата и важной для нас страны, с которой мы делим континент", – говорит LIGA.net посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

LIGA.net разбиралась, какие будут последствия для украинцев.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить €50 млрд Украине в 2024-2027 годах. Первым радостную новость сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Решение имеет моральные и практические последствия, рассказывает в комментарии LIGA.net посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Моральные – поддержка Евросоюзом и отдельными странами соседа, и обязательства ЕС перед Украиной как будущим членом. Практические – средства обеспечат потребности украинской экономики, бизнеса, восстановления и реформ через нашу техническую поддержку", – говорит посолка.

Это помощь в войне, чтобы экономика Украины могла работать, а государственные услуги предоставляться, добавляет Матернова.

Первым новость сообщил глава Евросовета Шарль Мишель (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA-EFE)

"Все 27 лидеров стран договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечит постоянное, длительное, предсказуемое финансирование для Украины", – заявил Мишель.

На саммите до последнего было неизвестно, не заблокирует ли Орбан помощь, подобно тому, как сделал в прошлый раз в середине декабря.

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Подтверждение соглашения состоялось после частных разговоров Орбана с Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и тремя влиятельными лидерами Евросоюза – немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони.

Соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета помощи и возможность пересмотреть его через два года, "если это потребуется", но без права вето для Будапешта.

Даже близкий к Орбану словацкий премьер Роберт Фицо убеждал его снять вето (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA-EFE)

Пересмотр через два года – уступка Венгрии. Но лидеры ЕС не дали Орбану право ежегодно ветировать помощь Украине, чего он требовал. "Орбан опомнился", – сказал один дипломат ЕС.

Еще одним компонентом программы является создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Это позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции.

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Справка Ukraine Facility – четырехлетняя программа на €50 млрд. Это €17 млрд грантов и €33 млрд кредитов. Значительная часть средств будет направлена в украинский бюджет. Они помогут перекрыть бюджетный дефицит Украины. Ukraine Facility – четырехлетняя программа на €50 млрд. Это €17 млрд грантов и €33 млрд кредитов. Значительная часть средств будет направлена в украинский бюджет. Они помогут перекрыть бюджетный дефицит Украины.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Решение было принято всеми 27 лидерами. Это доказывает мощное единство ЕС, заявил президент Владимир Зеленский: "Продолжение финансовой поддержки укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию".

Помощь – то, чего ожидала Украина, объясняет старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский.

"50 млрд евро смогут поддержать бюджет Украины в ближайшие годы, наш баланс внешней торговли, а соответственно курс гривни", – говорит Дубровский.

Дело не только в деньгах, потому что это – геополитическое решение, объясняет в комментарии LIGA.net директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

"ЕС имеет все шансы стать лидером в определении будущего демократического развития Украины и мира. Брюссель сделал важный шаг, стимулирующий США на подобное решение. Это сигнал для других стран и международных институций", – говорит Юрчишин.

Эти деньги, – в среднем €1 млрд ежемесячно, – не решают всех проблем Украины, но позволят иметь стабильное финансирование достаточно длительное время, объясняет аналитик.

Пока шел саммит, под стенами Европарламента протестовали европейские фермеры (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA-EFE)

"Треть средств – гранты, то есть не будут давить дополнительными долгами, а значит, стабилизируют бюджет и гривню. Средства будут проходить через Нацбанк, что наполнит украинские резервы и будет балансировать платежный баланс", – говорит Юрчишин.

Также это снижение рисков возможных урезаний пенсий или консервирования социальных программ, объясняет он.

"Средства, которые мы будем получать систематически, станут сигналом для других международных финансовых институций, таких как МВФ, ЕБРР, об увеличении устойчивости Украины", – говорит Юрчишин.

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Для Евросоюза поддержка Украины стала одним из ключевых приоритетов, утверждает LIGA.net посол Катарина Матернова.

"Усиление возможностей дает вашим властям предсказуемость. Не нужно будет ежегодно переживать, будет ли очередная помощь. Также это большая демонстрация лидерства ЕС в финансовой поддержке вас как кандидата и важной для нас страны, с которой мы делим континент", – говорит Матернова.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Этих денег мало, нужно еще финансирование, по крайней мере, на этот год – и пока не закончится большая война, считает Дубровский.

"Из денег ЕС в этом году получим максимум $20 млрд, а дефицит украинского бюджета – где-то $37 млрд. С деньгами ЕС, даже без помощи США, уже сможем финансово в этом году прожить. Американская помощь нужна нам прежде всего с военной точки зрения", – говорит Дубровский.

Долларовые облигации Украины выросли после новостей из Брюсселя. Киев заявил, что ожидает первого транша в €4,5 млрд от ЕС уже в марте.

Сегодня Украина стала на шаг ближе к ЕС, говорит Матернова.

"Несомненно, помощь дают в контексте взгляда на вас как на будущего члена ЕС. Эти деньги технически не связаны с евроинтеграцией, но будут связаны с практическими шагами вступления, – говорит она. – Например, поддерживать необходимые для интеграции реформы, техническую поддержку, которую будем оказывать для реформ. Согласование средств не связано с интеграцией, но их использование будет иметь сильные связи со вступлением".

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