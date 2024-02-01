Лідерам ЄС вдалося переконати угорського прем'єрa Віктора Орбана не блокувати допомогу Україні – це стабілізує економіку, курс гривні, але замало, щоб залатати всі дірки українського бюджету.

"Це велика демонстрація лідерства ЄС у фінансовій підтримці вас як кандидата і важливої для нас країни, з якою ми ділимо континент", – каже LIGA.net пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

LIGA.net розбиралася, які будуть наслідки для українців.

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ЩО СТАЛОСЯ. На саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити €50 млрд Україні у 2024-2027 роках. Першим звістку повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

Рішення має моральні та практичні наслідки, розповідає у коментарі LIGA.net пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Моральні – підтримка Євросоюзом і окремими країнами сусіда, і зобов’язання ЄС перед Україною як майбутнім членом. Практичні – кошти забезпечать потреби української економіки, бізнесу, відбудови і реформ через нашу технічну підтримку", – каже пані посол.

Це допомога у війні, щоб економіка України могла функціонувати, а державні послуги – надаватися, додає Матернова.

Першим звістку повідомив голова Євроради Шарль Мішель (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA-EFE)

"Усі 27 лідерів країн домовилися про додатковий пакет підтримки України у межах бюджету ЄС. Це забезпечить постійне, тривале, передбачуване фінансування для України", – заявив Мішель.

На саміті до останнього було невідомо, чи не заблокує Орбан допомогу, подібно тому, як зробив минулого разу в середині грудня.

Підтвердження угоди відбулося після приватних розмов Орбана з Мішелем, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і трьома найвпливовішими лідерами Євросоюзу – німецьким канцлером Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

Угода передбачає щорічне обговорення пакета допомоги й можливість переглянути його через два роки, "якщо це буде потрібно", але без права вето для Будапешта.

Навіть близький до Орбана словацький прем’єр Роберт Фіцо переконував його зняти вето (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA-EFE)

Перегляд через два роки – поступка Угорщині. Але лідери ЄС не дали Орбану право щороку накладати вето на допомогу Україні, чого він вимагав. "Орбан схаменувся", – сказав один дипломат ЄС.

Довідка Ukraine Facility – чотирирічна програма на €50 млрд. Це €17 млрд грантів і €33 млрд кредитів. Значну частину коштів спрямують в український бюджет. Вони допоможуть перекрити бюджетний дефіцит України. Ukraine Facility – чотирирічна програма на €50 млрд. Це €17 млрд грантів і €33 млрд кредитів. Значну частину коштів спрямують в український бюджет. Вони допоможуть перекрити бюджетний дефіцит України.

Ще один компонент програми – створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Це дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Рішення ухвалили всі 27 лідерів. Це доводить потужну єдність ЄС, заявив президент Володимир Зеленський: "Продовження фінансової підтримки зміцнить нашу довгострокову економічну і фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога і санкційний тиск на Росію".

Допомога – те, чого очікувала Україна, пояснює LIGA.net старший економіст CASE-Ukraine, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський.

"€50 млрд зможуть підтримати бюджет України у найближчі роки, наш баланс зовнішньої торгівлі, а відповідно курс гривні", – каже Дубровський.

Справа не лише в грошах, бо це – геополітичне рішення, пояснює в коментарі LIGA.net директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

"ЄС має всі шанси стати лідером у визначені майбутнього демократичного розвитку України та світу. Брюссель зробив важливий крок, що стимулює США на схоже рішення. Це сигнал для інших країн і міжнародних інституцій", – каже Юрчишин.

Ці гроші, – в середньому €1 млрд щомісяця, – не вирішують всіх проблем України, але дозволять мати стабільне фінансування досить тривалий час, пояснює аналітик.

Поки тривав саміт, під стінами Європарламенту протестували європейські фермери (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA-EFE)

"Третина коштів – гранти, тобто не давитимуть додатковими боргами, а відтак стабілізують бюджет і гривню. Кошти проходитимуть через Нацбанк, що наповнить українські резерви й буде балансувати платіжний баланс", – каже Юрчишин.

Також це зниження ризиків щодо можливих урізань пенсій чи консервування соціальних програм, пояснює він.

"Кошти, які будемо отримувати систематично, будуть сигналом для інших міжнародних фінансових інституцій, таких як МВФ, ЄБРР, про збільшення стійкості України", – каже Юрчишин.

Для Євросоюзу підтримка України стала одним із ключових пріоритетів, переконує LIGA.net пані посол Катаріна Матернова.

"Українські спроможності, які нині посилилися, дають вашій владі передбачуваність. Не потрібно буде щороку переживати, чи надійде чергова допомога. Також це велика демонстрація лідерства ЄС у фінансовій підтримці вас як кандидата і важливої для нас країни, з якою ми ділимо континент", – каже Матернова.

ЩО ДАЛІ. Цих грошей замало, потрібне ще фінансування принаймні на цей рік – і доки не закінчиться велика війна, вважає Дубровський.

"Із грошей ЄС в цьому році отримаємо максимум $20 млрд, а дефіцит українського бюджету – десь $37 млрд. З грошима ЄС, навіть без допомоги США, уже зможемо фінансово цей рік прожити. Американська допомога потрібна нам передусім із військової точки зору", – каже Дубровський.

Доларові облігації України зросли після новин з Брюсселю. Київ заявив, що очікує на перший транш у €4,5 млрд від ЄС вже у березні.

Сьогодні Україна стала на крок ближчою до ЄС, каже Матернова.

"Без сумніву, допомогу дають у контексті погляду на вас як на майбутнього члена ЄС. Ці гроші технічно не пов’язані з євроінтеграцією, але будуть пов’язані з практичними кроками вступу, – каже вона. – Наприклад, підтримувати необхідні для інтеграції реформи, надавати технічну підтримку, яку будемо забезпечувати для реформ. Погодження коштів не пов’язане з інтеграцією, але їх використання матиме сильні зв’язки з вступом".