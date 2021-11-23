Оружие диктаторов. Как отсутствие контроля превращает спецслужбы в инструмент зла

Спецслужбы – одна из самых секретных структур в государстве. В работе разведки и контрразведки требуются не только хирургическая точность, но и скрытность. Часто это приводит еще и к безнаказанности.

В мире до сих пор много стран, где спецслужбы работают не для граждан, а против них, выполняя роль охраны и палачей диктаторов.

В Украине спецслужбы находятся на пути реформирования – от КГБшных монстров к современным западным ведомствам. Сколько времени это займет, пока неизвестно. Но первые изменения обещают сразу вместе с принятием правок в закон о Службе безопасности.

Как отсутствие контроля превращает спецслужбы в инструменты зла и как с этим обстоят дела в Украине – рассказывает LIGA.net.

ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО":

Как спецслужбы становятся оружием диктаторов

Большую часть своей истории спецслужбы отчитывались только перед властями, а люди ничего не знали об их работе и нередко сами оказывались их жертвами. Глобально все изменилось в 1970-х. Сначала спецслужбы реформировали в США, после Холодной войны очередь наконец дошла и до части Восточной Европы.

Сегодня работа западных спецслужб предусматривает подотчетность обществу: секретность стала скорее исключением. Такая система сдержек и противовесов дает некоторую гарантию того, что разведслужбы будут работать на защиту интересов госбезопасности, а не интересов правительства. И позволяет вовремя выявлять нарушения.

Этот контроль не безграничен. Очевидно, что спецслужбы по-прежнему не раскрывают данные о своих сотрудниках или информаторах, об аспектах оперативной работы, текущих операциях и расследованиях.

В современных демократиях надзор над спецслужбами осуществляют не только специальные госучреждения, но гражданское общество и СМИ. Главное преимущество граждан – независимость, они могут беспрепятственно критиковать политику правительства.

В авторитарных странах спецслужбы обслуживают интересы власти, осуществляя репрессии и тотальный шпионаж.

1. Россия. Агенты-отравители врагов Путина

Россия и ее спецслужбы – яркий пример того, "как не надо делать". Российские разведорганы ведут активную дестабилизирующую деятельность за границей, а контрразведка отвечает за репрессии против политических оппонентов Владимира Путина внутри страны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) – главная внутренняя спецслужба России. На бумаге она должна уважать и соблюдать права человека, а также руководствоваться гуманизмом. При ней присутствует общественный совет, и она подконтрольна ряду госучреждений.

На деле же ФСБ — тайная политическая полиция, которая следит за гражданами, преследует и убивает врагов и критиков Путина. Как это было с Алексеем Навальным, ответственность за отравление которого западные спецслужбы возлагают именно на ФСБ.

Летом прошлого года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился, и политика госпитализировали. Через несколько дней его перевезли в немецкую клинику. Там подтвердили: оппозиционера отравили ядом из группы боевых веществ "Новичок".

Этим же веществом российские шпионы ранее отравили экс-КГБшника Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

Журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что к делу причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ – центра операций по отравлениям. ФСБшники начали следить за Навальным в январе 2017-го, когда тот объявил об участии в президентских выборах.

Навальный выжил и после лечения вернулся в Россию в январе 2021 года. С тех пор он сидит в российской тюрьме.

Дело об отравлении Навального запустило эффект домино. Журналисты-расследователи узнали и о других преступлениях ФСБ: два отдела НИИ-2 и Служба по защите конституционного строя занимались внесудебными казнями активистов и журналистов.

Репрессивный аппарат в России не щадит даже своих. В 2006 году от отравления радиоактивным полонием-210 умер экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Он бежал в Великобританию в 2000 году: рассказывал, что ему приказывали убить Бориса Березовского, передал сведения о русской мафии в Европе, а также критиковал Путина, обличая его в масштабных преступлениях. Например, обвинил спецслужбы в организации взрывов жилых домов в РФ в 1999 году.

Литвиненко отравил его экс-коллега по ФСБ Андрей Луговой и экс-сотрудник ГРУ Дмитрий Ковтун. На Западе говорят, что за убийство ответственны власти России, ведь агенты действовали под их контролем, а ликвидация была лично одобрена Путиным.

Убийствами и репрессиями в России занимаются и другие силовые органы. Но задача у них одна: охрана авторитарной власти. Можно долго перечислять имена убитых критиков и оппонентов Путина.

"Органы службы безопасности РФ – одна из самых закрытых госструктур с непрозрачным бюджетом. Они фактически неподконтрольны обществу. Сохранили советскую практику внедрения сотрудников в общественные и госорганизации, нарушения прав человека, внесудебных расправ", – уверен профессор МГИМО Руслан Шульга.

ФСБ в России занята не нацбезопасностью, а "охранительной деятельностью авторитарной власти от собственного народа", считает он.

2. Беларусь. Эскадроны смерти на службе Лукашенко

Власть диктатора Александра Лукашенко держится на аппарате принуждения, который показал себя в полный рост во время протестов.

В 2020 году Лукашенко снова сфальсифицировал выборы, а перед этим выгнал за границу или посадил в тюрьму всех оппонентов. Общество не смирилось и вышло на улицы. Протесты закончились волной репрессий.

Силовики подавили оппозиционную активность: кого-то надолго упекли в тюрьму, кто-то бежал, а кто-то просто замолчал. И год спустя репрессии не прекратились: людей находят и задерживают и сегодня.

Одна из таких историй стала резонансной. В конце сентября сотрудники "Альфа" КГБ пришли домой к беларускому ITшнику Андрею Зельцеру. Он выступал в поддержку демонстрантов и призывал выходить на улицы. Силовики собирались провести у него обыск, а затем, вероятно, задержать. Андрей убил одного из чекистов и был убит ответным огнем.

На следующий день КГБ Беларуси провела массовые задержания граждан уже за комментарии об убийстве Зельцера.

Длинные руки КГБ дотянулись и до сбежавшего от режима основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Чтобы захватить его, спецслужбы принудительно посадили в Минске самолет Ryanair с Протасевичем, который летел из Афин в Вильнюс.

Самолет сел после анонимки о бомбе на борту, Протасевича сразу задержали. Вместе с оппозиционером из самолета вышли еще несколько человек. Гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири утверждает, что это были КГБшники. Они начали следить за Протасевичем еще в Греции.

В центре режима Лукашенко стоит Комитет госбезопасности (КГБ). Официально его главные задачи – обеспечение нацбезопасности, защита конституционного строя, разведка и контрразведка. Негласно – организация политических преследований.

Никакого надзора и контроля граждане над КГБ не имеют. КГБшники играют ключевую роль в нарушениях прав человека и репрессиях в стране. Множество из них включены в западные санкционные списки.

Все силовые органы Беларуси подавляют оппозицию. Так, Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) в конце 1990-х – начале 2000-х боролся не с преступностью, а с оппонентами Лукашенко. Внутри структуры был "эскадрон смерти". Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский рассказал, что они с сослуживцами "по приказу сверху" в 1999-м убили экс-главу МВД Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу ЦИК страны Виктора Гончара и лояльного к оппозиции бизнесмена Анатолия Красовского. Также СОБР, возможно, убил журналиста Дмитрия Завадского.

3. Узбекистан. Спецслужбы и "враги народа"

Узбекистан – глубоко авторитарное государство, пострадавшее от советского наследия. С 1991-го и до самой смерти в 2016-м президентом был Ислам Каримов. Он создал ужасающее положение с правами человека, организовав политические репрессии, принудительный труд на хлопковых плантациях, ввел тотальную интернет-цензуру.

В эпицентре узбекского авторитаризма – Служба госбезопасности. Она, как и советский КГБ, является политполицией: занимается шпионажем, контрразведкой, коррупцией. Контролируемая Каримовым спецслужба не только нарушала права человека – ее обвиняли в организации ряда терактов с целью создания предлога для репрессий.

СГБ жестоко подавляла протесты. В 2005 году в Андижане силовики расстреляли толпу протестующих, которые требовали освободить местных бизнесменов-мусульман. Официально погибли 187 человек. Но перебежчик из СНБ говорит, что стрельбу открыли по приказу Каримова и убили до 1500 протестующих. Их тела спрятали в братских могилах.

После смерти Каримова у Узбекистана появился небольшой шанс на перемены. Ему на смену пришел Шавкат Мирзиеев. Он декларирует приверженность демократии и успел провести ряд реформ в области прав человека: освободил некоторых правозащитников, оппозиционеров, журналистов, ученых и религиозных деятелей.

Также Каримов издал указ о сокращении полномочий СГБ и обещал положить конец "неоправданному расширению" власти спецслужбы.

Несмотря на это, пытки и жестокое обращение со стороны правоохранителей остались регулярной практикой: так добываются признательные показания и другая информация. А СГБ до сих пор держит огромную власть в руках. Их главный инструмент – обвинения в госизмене и задержание "врагов народа".

Freedom House отмечает, что хотя реформы Мирзиеева привели к улучшениям по некоторым вопросам, Узбекистан остается авторитарным государством с небольшими признаками демократизации.

4. Туркменистан. Даже студенты под прицелом

В соседнем Туркменистане все значительно хуже. Это репрессивное авторитарное государство, в котором отсутствуют политические права и гражданские свободы, выборы жестко контролируются, нет рыночной экономики, коррупция – системное явление, религиозные группы преследуются, политическое инакомыслие наказуемо.

За репрессии отвечает Министерство нацбезопасности. Для тотальной слежки оно применяет современные и классические технологии: шпионы не только слушают телефоны граждан и следят за ними в интернете, но по старинке используют и широкую сеть информаторов.

У МНБ есть специальное ПО для подслушивания онлайн-звонков, удаленного управления камерами компьютеров и записи нажатий клавиш (так они читают неотправленные сообщения). Публичная критика власти в соцсетях наказуема – сначала людей запугивают, затем сажают. Спецслужбы отслеживают онлайн-контакты своих граждан за рубежом.

Произвольные аресты – обычное явление против диссидентов, членов религиозных групп, активистов и журналистов. В тюрьмах силовики регулярно пытают людей. В Туркменистане распространены насильственные исчезновения: за 2018 год исчез 121 человек.

Спецслужбы страны уделяют большое внимание слежке за студентами, в частности, выехавшими за границу. Атташе по образованию в посольстве Туркменистана запрашивает полный список всех туркменских студентов в вузах принимающей страны. Информация вводится в табличку вместе с личными данными. Дальше эти таблички передают завербованным студентам, и те начинают шпионить за сокурсниками.

Например, отслеживается успеваемость студентов. Плохая успеваемость интерпретируется спецслужбами как участие в некой внеклассной деятельности. Тогда информаторы должны определить политическую и религиозную ориентацию наблюдаемых. И если позиция студента расходится с правительственной, его ждет наказание.

Омрюзак Омаркулыев учился в турецком университете. Там он основал Сообщество туркменских студентов. В 2018-м с ним связались представители посольства Туркменистана в Анкаре и сказали, что впечатлены его активностью. Омаркулыева пригласили в Туркменистан на встречу с представителями ЦИК и выступление в парламенте. Он согласился и теперь нескоро вернется на учебу.

В Туркменистане Омаркулыев успел принять участие в семинаре по подготовке к выборам и даже получил билет на обратный рейс. Но вылететь в Турцию не смог. Его арестовали и поместили в тюрьму. За что – неизвестно, публично он не критиковал правительство. Страны Запада ежегодно призывают власти освободить его. Без успеха.

5. Саудовская аравия. Разведчики-убийцы и расстрельный список

В 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист Джамал Хашогги, который критиковал политику наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Он жил в изгнании в Турции.

Хашогги дважды приходил в консульство по личному делу. В первый раз дипломаты попросили его заглянуть позже, и как только он покинул здание, – позвонили в Эр-Рияд. Следующие несколько дней готовилась спецоперация. Группа по убийству, возможно, была сформирована замглавы Главуправления разведки Ахмедом аль-Асири.

Когда Хашогги пришел в консульство во второй раз, его задушили, а затем отрезали голову. Позже из консульства выехали служебные авто, они направились в резиденцию генконсула. Туда зашли три человека с чемоданами и пакетами. Вероятно, в них было расчлененное тело.

Убийцы улетели домой в тот же день, начался дипломатический скандал. Власти Турции утверждали, что журналист не покидал территорию миссии, в Эр-Рияде настаивали на обратном. Узнать правду удалось, поскольку турецкие спецслужбы заранее установили в консульстве прослушку. И все, что происходило внутри, записали.

Позже из Саудовской Аравии в консульство прилетели "следователи". Официально – выяснить, что случилось. На деле – уничтожить все улики. Сотрудники консульства две недели не допускали турецкую полицию на территорию, а когда их пригласили – здание было стерильно. Тогда же Стамбул заявил: Хашогги убили в консульстве СА.

В операции по ликвидации Хашогги участвовали 15 саудовских агентов.

Саудовская Аравия признала убийство и осудила пятерых подозреваемых к смертной казни, троих – к 24 годам тюрьмы. На скамье подсудимых не было ни организаторов, ни наследного принца.

После скандала СА объявила о реформе разведки – создала три новых департамента, которые проверяют разведоперации на соответствие нормам права. Но это формальность. По данным Freedom House, Саудовская Аравия – одно из наиболее несвободных государств мира. А власти не хотят, чтобы спецслужбы перестали выполнять их приказы.

Бежавший в Канаду экс-офицер саудовской разведки Саад Альджабри в октябре 2021-го заявил, что наследный принц – "психопат без сочувствия". Альджабри предупредили, чтобы он "не приближался ни к посольству, ни к консульству в Канаде", поскольку находится "в верхней части списка" на убийство, и его могла ждать судьба Хашогги.

6. Китай. Утопия "1984" в реальности

Это высокоразвитое экономически, но авторитарное государство выстроило современную сеть тотальной слежки, достойную Оруэлла. Интернет-цензура в стране блокирует иностранные сайты, но предлагает людям китайскую альтернативу, контролируемую спецслужбами. В этой сети любая критика легко выявляется и подавляется.

В 2010-х в Китае начали испытывать систему социального кредита – оценивать граждан по разным параметрам. Низкий рейтинг наказуем запретом на работу в госучреждениях, тщательным досмотром на таможне, отказом в соцобеспечении, запретом на покупку авиабилетов.

Для реализации системы власти используют инструменты массовой слежки – видеонаблюдение, распознавание лиц и технологию big data.

Неугодных власти – принудительно "перевоспитывают". Людей бросают в тюрьмы без следствия, суда, обвинений и срока заключения. Официально Китай объясняет это "борьбой с экстремизмом".

Китай пытается выдать эти лагеря за "центры профобучения". Официально с 2014 по 2019 год через них проходили около 1,3 млн человек ежегодно. Правозащитники считают, что еще больше.

Также в Китае наблюдаются санкционированные властями убийства, исчезновения, пытки, задержания, вмешательство в частную жизнь, ограничения свободы слова и вероисповедания.

"Нацбезопасностью" занимаются Министерство общественной безопасности (МОБ) и Министерство госбезопасности (МГБ, разведка и контрразведка).

В распоряжении МОБ есть 23 психиатрические больницы строгого режима. Там оказываются политические, религиозные и правозащитные активисты, подвергающиеся насильственному "лечению".

Этот же орган отвечает и за массовую слежку: МОБ располагает камерами и технологиями для внедрения в телефонную и интернет-связь. Спецслужбы отключают связь во время "серьезных инцидентов безопасности". Интернет-компании Китая подчиняются приказам власти.

От репрессий не защищены и свои. В октябре 2021-го в Китае начали расследовать коррупционное дело против экс-министра юстиции Фу Чжэнхуа. До Минюста он был замглавы МОБ. Чжэнхуа руководил рядом громких расследований и репрессий, а в итоге сам стал жертвой политической зачистки в аппарате внутренней безопасности.

МГБ официально занимается разведкой и контрразведкой. Но еще в 2009 году китайский перебежчик рассказал, что в задачи МГБ входит "укрепление правления Компартии путем подавления религиозного и политического инакомыслия внутри страны".

Этот орган построен по образцу КГБ СССР. Его задача – контролировать китайский народ: "МГБ тратит много усилий, чтобы контролировать людей, диссидентов, низший класс китайцев".

МГБ действует на Тайване и в Гонконге. В 2019 году в Гонконге были арестованы тысячи человек – пострадали как протестующие, так и критики власти в соцсетях. Преследовали и журналистов.

Чрезвычайно широкие полномочия спецслужбы получили благодаря Закону о национальной безопасности Гонконга. Он буквально развязал агентам безопасности и разведчикам руки – их полномочия превышают все законы Гонконга (регион имеет автономный статус), также им дали иммунитет от уголовной ответственности.

По этому закону был арестован основатель демократического СМИ Apple Daily Джимми Лай. Он называл закон "похоронным звоном" и утверждал, что он разрушит верховенство закона в регионе. Лая задерживали несколько раз. В мае 2021-го его приговорили к 20 месяцем тюрьмы, а все счета заморозили. Apple Daily прекратило существование.

КАК УСТРОЕН ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СПЕЦСЛУЖБ В УКРАИНЕ

Служба безопасности Украины – прямой наследник Комитета госбезопасности. Помимо контрразведки, что должно быть основной задачей СБУ, она продолжает заниматься расследованием различных преступлений, в том числе экономических и коррупционных. И через 30 лет после развала "союза" СБУ остается закрытым ведомством.

Надзор и контроль над СБУ осуществляют президент и парламент. Спецслужба ежегодно подает Раде и президенту отчеты, парламент может формировать для проверки временные следственные комиссии, например, как это было в случае с "вагнеровцами".

Системного общественного надзора над СБУ нет, говорит LIGA.net замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны (СН) Марьяна Безуглая. Хотя ввести его пытались еще при Ющенко.

"В 2006 году указом президента был создан общественный совет при СБУ. Учитывая последующую узурпацию власти Януковичем, коррупционные скандалы, предательство в рядах СБУ, расстрел людей на Майдане, аннексию и войну, деятельность этого института нельзя назвать успешной", – утверждает Безуглая.

Хотя указ не отменяли, работу органа приостановили из-за попыток спецслужб РФ внедриться в СБУ через советы, говорит она.

Гражданский надзор над СБУ отсутствует, согласен эксперт Балтийского фонда безопасности, полковник британской армии в отставке Глен Грант. "СБУ политически контролируется президентом через своего друга (главу СБУ Ивана Баканова. – Ред.). Ни парламент, ни гражданское общество не могут влиять на СБУ за пределами Facebook", – говорит он LIGA.net. По его словам, признаки улучшения ситуации имеются, но они "случайны".

"Проблема в том, что СБУ в первую очередь сосредоточена на финансах и очень мало на основной задаче – контрразведке", – считает эксперт Глен Грант.

В ближайшем будущем контроль и надзор должны обрести системный характер благодаря реформе СБУ (законопроект 3196-д хотят принять до Нового года), которую поддерживают Евросоюз, НАТО и США.

У СБУ с 2025 года обещают забрать (после принятия отдельных изменений в Уголовно-процессуальный кодекс) полномочия досудебного расследования, сократить штат и отодвинуть от расследования экономических преступлений. Планируется на уровне закона закрепить функционирование общественного совета.

СБУ по-прежнему будет контролировать президент, но модернизируют механизмы парламентского контроля, проверки Счетной палатой, внутренний самоконтроль.

В проекте много внимания уделяется вопросам гражданского контроля, говорит Безуглая. Но уточняет: работа СБУ "априори не может быть прозрачной и открытой", учитывая случаи, когда вражеские спецслужбы пытались внедрить агентов через общественные советы.

"Вопрос демократического гражданского контроля над спецслужбами всегда является сложным компромиссом между защитой гостайны и необходимой открытостью", – говорит глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны (СН) Александр Завитневич.

"Мы живем в воюющей стране, поэтому к этому вопросу надо подходить взвешенно. Но механизмы демократического гражданского контроля должны быть неотъемлемой частью госполитики – иначе это превращается в такие кейсы как, например, Уотергейтский скандал. Не нужно повторять ошибки", – объясняет LIGA.net Завитневич.

Чтобы защитить СБУ от вмешательства иностранных спецслужб и не оставить ее без контроля, отдельная роль в надзоре отводится парламентскому контрольному комитету, говорит Безуглая. Через него, по ее словам, выстраивается большинство механизмов демократического гражданского контроля: "Это проверенная практика развитых стран. Такие комитеты существуют во всех странах НАТО".

Безуглая перечисляет изменения, заложенные в закон: 1) создадут специальный контрольный комитет Рады – уже в этом созыве; 2) появится общественный совет при СБУ, но с механизмом проверки ее членов; 3) переаттестация руководства СБУ при участии общественности.

"Это первая со времен независимости коренная реформа СБУ. Мы надеемся, что вместе с новыми возможностями спецслужба получит и достойное соцобеспечение, действенный демократический контроль и доверие общества", – отмечает Безуглая.

Контрольные полномочия комитета будут шире, добавляет Завитневич.

Комитет сможет заслушивать сотрудников и руководителей по всем вопросам, вызывающим общественный резонанс или касающимся вопросов нацбезопасности, объясняет Завитневич: отчеты главы СБУ; возможность выразить недоверие руководителям спецслужб; предложить отстранить конкретного чиновника; а также рекомендовать или инициировать служебную проверку и расследование.

По его словам, граждане получат возможность демконтроля через механизм парламентского представительства: обращение в комитет или обязательную к рассмотрению электронную петицию.

Все эти механизмы в случае необходимости будут дорабатываться.

При подготовке законопроекта, говорит Безуглая, изучался опыт Польши, Великобритании, Германии и других стран НАТО. По ее словам, они показали множество положительных примеров.

"Парламентский контроль — это действенный механизм демократического гражданского контроля над спецслужбами, и в этом вопросе не нужно придумывать "велосипед", а стоит воспользоваться уже существующим опытом развитых демократий", – говорит Безуглая.

Кроме того, закон изменит структуру СБУ, убирая "моменты, которые создают условия" для правонарушений, объясняет LIGA.net военный эксперт Михаил Самусь: "Нельзя сказать, что у нас "голое поле" и закон установит что-то новое. Но он создаст условия для выполнения СБУ своих заданий в рамках современной спецслужбы, а не постсоветского монстра, который готов контролировать любой отрезок жизни общества".

Позитивно настроены не все. "В новом законе очень слабые надзорные соображения. Есть упоминание о специальном комитете, но не уточняется, как это будет работать и какие юридические требования есть к СБУ, чтобы они были честными в отчетности", – говорит Грант.

Он предполагает, что СБУ будет активно использовать лазейки из закона о гостайне, "чтобы даже парламент не узнал правду".

"Если не будут разработаны строгие правовые нормы, СБУ останется в нынешнем виде – вне общественного контроля и подотчетности", – считает Грант.

Законопроект предусматривает недостаточно возможностей гражданского контроля и сужает возможности для судебного контроля, поскольку расширяется круг вопросов, для которых спецслужбе больше не нужно будет решение суда, указывает эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

А исполнительный директор Украинского института по правам человека Евгений Нецветаев отмечает, что общественный совет закрепят лишь при центральном управлении СБУ: "На региональном уровне таких площадок для коммуникации с общественностью законопроект не предусматривает".

Важность общественного контроля еще и в том, чтобы повысить уровень доверия общества к спецслужбе. "Если руководство СБУ будет соблюдать закон, вести расследования в том числе против богатых и высокопоставленных политиков, станет открытым в том, как расходует деньги, - тогда да, публика будет им доверять", – говорит Грант.

Год назад президент Зеленский подписал закон о разведке, который будет регулировать работу разведсообщества страны, а также новую редакцию закона о Службе внешней разведки (СВРУ).

В закон о разведке были заложены и механизмы демократического гражданского контроля над спецслужбами. Они еще только вступают в силу, говорит Безуглая, но с 3196-д заработают в полную силу: "Разведсообщество готовится к изменениям, мы на уровне комитета отмечаем готовность к позитивному сотрудничеству".

"Контрольный комитет — это не только контроль и надзор. Это еще и адвокация для представителей спецслужб, поскольку рядовой сотрудник не может просто пойти и заявить о нарушении его прав", – утверждает Безуглая.

СВРУ за год уже стало открытее, считает нардеп. Ежедневно разведка информирует граждан о COVID-19 и террористический активности в мире, дает выжимки из статей иностранных аналитических центров.

В январе разведка впервые опубликовала Белую книгу - она рассказывает о деятельности службы и информирует общественность о рисках. В этом бюллетене СВРУ описывает и геополитическую ситуацию вокруг Украины, оценивает угрозы в разных сферах.

Своя Белая книга появится и у СБУ, отмечает Завитневич: "Это не наше изобретение. ЦРУ каждый год издает свою "Книгу фактов", открытые отчеты спецслужб являются общепринятой демократической практикой".

Такие отчеты одними из первых в мире еще в 1998 году начали публиковать спецслужбы Эстонии. Их формат взаимодействия с общественностью является "золотым стандартом" в странах ЕС и НАТО, говорит Грант. Эстонские спецслужбы остаются полностью открытыми перед своими гражданами даже в случае ошибок.

"Без масштабной общественной поддержки и доверия очень сложно успешно выполнять возложенные на нас обязанности... Мы постарались быть максимально открытыми, говоря о своей профессии, целях и результатах", – так в контрразведке Эстонии объясняют важность коммуникации с гражданами.

Но и в Эстонии не раскрывают информацию о сотрудниках спецслужбы или их информаторах: они "не должны подвергаться риску". Не раскрываются методы работы, тактика и планы действий.

Сколько понадобится времени, чтобы внедрить изменения в сфере общественного контроля и надзора над СБУ? Завитневич не дает конкретных сроков. "Пункты об общественном совете, Белой книге и парламентском контрольном комитете вступят в силу вместе с законом, – говорит он. – Апробация механизмов гражданского контроля, их коррекция и доработка потребуют времени. Делать что-нибудь впервые всегда непросто. Но делать – необходимо".

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине"

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