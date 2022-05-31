Оружие из Германии – на минималке, Роснефть готовит рекордные дивиденды. Обзор иноСМИ

Германия задает тренд — как быть ненадежным союзником, а всех убеждать в обратном, Россия разрушает украинское историческое наследие намеренно и продолжает получать нефтяные сверхприбыли.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине, обзор LIGA.net.



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The Spectator: Германия подводит Украину

Редакция Die Welt получила доступ к документам, свидетельствующим о том, что Берлин снизил военную поддержку Украины "до минимума". По данным источников издания, с конца марта Украина всего дважды получала оружие от Германии. Оба раза это было легкое оборудование: мины, ручные гранаты и запчасти к пулеметам. Последнее снабжение противотанкового и зенитного вооружения датируется 25 марта, пишет The Spectator.

Эта реальность удивительным образом противоречит воинственной риторике канцлера Олафа Шольца. На минувшей неделе в Давосе канцлер осудил "империализм" Путина: вторжение привело к фундаментальным изменениям во внешней политике Германии, которая "впервые поставляет оружие в зону боевых действий". И добавил, что Путин будет серьезно участвовать в мирных переговорах только тогда, когда поймет, что не может сломать оборону Украины.

Почему Германия так мало вкладывается в оборону Украины? Одни эксперты говорят, что это следствие исторического наследия Второй мировой войны. Другие утверждают, что Берлин уже хочет поставлять оружие, но его запасы исчерпаны. Даже Польша, несмотря на договоренности о поставках танков Leopard 2 от Германии, до сих пор их не получила.

На прошлой неделе президент Анджей Дуда заявил, что немцы нарушили свое обещание, а Берлин в ответ еще и возмутился, сказав, что никаких обещаний не давал, а у Бундесвера вообще только 50 современных танков.

Почему-то Берлину сложно общаться с миром. Если стране действительно трудно поставлять оружие (что вполне возможно, ведь годами финансирование Бундесвера сокращали), то зачем раздавать идеалистические обещания?

Риторика канцлера Шольца колеблется — от максимальной поддержки Украины в один день до расплывчатых оправданий в другой. Только что он призвал российского диктатора Путина прекратить огонь вместе с французским президентом Макроном, но так и не приехал в Киев, что было бы действительно мощной демонстрацией поддержки Украины.

Украинцы, кажется, отчаялись получить обещанное от Германии и Франции. Первые и вторые минские соглашения, которые должны были остановить российскую агрессию, не сделали этого, несмотря на посредничество Парижа и Берлина. Оккупация Крыма осталась безнаказанной. Германия продолжала расширять торговые связи с Москвой. Достаточно вспомнить Северный поток-2.

Очевидно, что Германия сомневается и не хочет принимать ничьей стороны.

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Foreign Policy: Российская имперская напыщенность разрушает украинское наследие

Россияне, поддерживающие войну, часто называют Украину "страной 404" — мол, ее не существует. Эти заявления привычны для политического дискурса в РФ. Их годами озвучивали депутаты Думы и штатные пропагандисты. 21 февраля Путин тоже (в очередной раз) заявил, что Украина является нелегитимным образованием, расположенным на традиционно российских землях, пишет Foreign Policy.

Несмотря на это, некоторые аналитики по-прежнему считают, что Украина и мир могут прекратить войну, просто согласившись на уступки России. Хотя Кремль вслух заявляет, что хочет уничтожить саму украинскую идентичность. Именно поэтому армия РФ нацелена на важные культурные объекты и убивают гражданских.

Мария Приймаченко — любимая украинская художница 20 века. На третий день большой войны россияне уничтожили ее музей в Иванкове. В Харькове от обстрелов были разрушены исторические памятки. Ракеты выбили окна Библиотеки имени Короленко — одной из самых больших в Европе, и повредили рояль, на котором играл российский композитор Рахманинов.

Говорят, странно, что россияне больше всего разрушают ту часть Украины, с которой у них больше культурных связей. Это логично, ведь имперское тщеславие российских элит дарит им чувство власти над чужими культурами. Мол, они могут сами разрушать и восстанавливать что угодно. Это чувство основывается на обиженном и мессианском понимании истории. Самое важное — чтобы все воспринимали российское видение.

При том, что у Кремля нет, что предложить своим гражданам, он выстраивает свою легитимность на ценностях "защитников мира от фашизма", "правильности исторического курса" и, конечно, "спасителя мировой культуры". При том, что сам Кремль не имеет возможности реально создавать культуру, значит, выходит еще одна разновидность пропаганды.

Business Insider: Несмотря на санкции, Роснефть готовится выплачивать рекордные дивиденды

Нефтяной гигант Роснефт планирует выплатить акционерам рекордные дивиденды на фоне ужесточения санкций из-за агрессии против Украины.

Совет Роснефти обещает $0,38 за акцию на вторую половину 2021 года, сообщают из Лондонской фондовой биржи, где компания имеет вторичный листинг. Дивиденды за весь год достигли рекордного уровня в $0,68.

Роснефть в прошлом году получила рекордные прибыли — благодаря росту цен на нефть на фоне возобновления спроса из-за ослабления коронавирусных ограничений. Согласно политике компании, Роснефть выплачивает 50% своей чистой прибыли в качестве дивидендов акционерам.

Поскольку 40% акций Роснефти принадлежат государству, именно российское государство получит больше всего. А вот иностранные инвесторы могут столкнуться с проблемами: Путин отдал приказ перечислить деньги, которые задолжали инвесторам или кредиторам из "недружественных стран", на специальные банковские счета в рублях. По данным Bloomberg, получатели смогут конвертировать их в другую валюту только если получат специальное разрешение.

Поскольку Россия является энергетическим гигантом, война в Украине повлияла на международные рынки и привела к росту цен на нефть примерно на 60%.

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