Ошибки президента: где слукавил, сманипулировал и был правдив Зеленский на пресс-марафоне

10 жовтня Володимир Зеленський провів пресконференцію з кількома сотнями журналістів. Всіх зібрали на новенькому Kyiv Food Market, а сам захід тривав з 10 ранку до пізньої ночі: представники книги рекордів України, навіть, вручили Зеленському нагороду за "найдовший пресмарафон у світі". А от команда VoxCheck нагороду за найдовший фактчек марафон не отримала, хоча уважно слухала та перевіряла всі слова президента.

Всього ми відібрали 14 тезисів від президента, які містили факти та цифри. Тобто в середньому Зеленський озвучував не більше 1 факта за годину. З них 6 містили маніпуляції, перебільшення або ж були відверто неправдивими. Ще шість тверджень - правда. Зеленський здебільшого говорив правду, коли йшлося про міжнародну політику. Та й взагалі на цю тему президент під час конференції говорив багато.

В словах президента вистачало і статистики. Часто лунали конкретні цифри та соціологія. Щоправда поводився з цифрами він недбало - частенько помилявся чи й маніпулював.

Наприклад, він заявив, що суди були на другому місці після депутатів ВР за рівнем недовіри населення.

Неправда президента

Про бажання людей закінчити війну, 10/10/2019 (43:21-43:26)

Неправда

"Ми говоримо про статистику - 89% (хочуть - ред.) закінчити війну."

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" за 13-23 червня:

- 45% опитаних визначили, що військові дії на Донбасі - найважливіша проблема України;

- 33% респондентів відповіли, що військові дії на Донбасі - найважливіша проблема для них особисто;

- 65% опитаних відповіли, що завершення війни на Донбасі підвищило б їх довіру до президента, а 45% - що це підвищило б їх довіру до парламенту.

В іншому опитуванні групи "Рейтинг" за 21-25 вересня 23% респондентів виступили за продовження військових дій на Донбасі. Решта - за припинення військових дій, визнання територій тимчасово окупованими і замороження конфлікту (34%), за надання цим територіям статусу автономії у складі України (23%) або відділення цих територій (6%).

Є також опитування КМІС, яке проводилось 8-20 серпня 2019 року, у якому у відповідь на питання "Які, на Вашу думку, мають бути першочергові дії Президента Зеленського та його команди?" 71,5% обрали "Припинення вогню на Донбасі".

В опитування Фонду "Демократичні ініціативи" щодо ситуації на Донбасі не ставилось запитання, хто з респондентів хотів би чи не хотів завершення війни на Донбасі.

Тобто, у жодному з опитувань поважних соціологічних компаній, які є у вільному доступі, немає такого, де згадувалося б питання Донбасу та 89% респондентів не називали пріоритетом завершення війни.

Про "Північний потік-2", 10/10/2019 (4:27:08-4:27:18)

Неправда

"І поки що проти "Північного потоку-2", введені, да це було в той час, до речі, введені санкції саме Сполучених Штатів Америки."

Проект санкцій проти "Північного потоку-2" схвалив комітет Сенату США з міжнародних справ. Для того, щоб цей законопроект став законом і санкції почали діяти, потрібне схвалення ще на кількох етапах - Сенат, Палата представників та Президент.

Про "Північний потік-2", 10/10/2019 (4:27:47-4:27:55)

Перебільшення

"До речі, Данія нас теж підтримує і теж у них відношення до "Північного потоку-2" складається продовження."

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та Росія - схвалили будівництво Північного потоку - 2. Данія поки утримується.

Спочатку трубу Північного потоку-2 планували прокласти паралельно з уже існуючими трубами Північного потоку-1, які проходять через територіальні води Данії. Але цю заявку оператор "Nord Stream AG" відкликав через зміни до данського законодавства, завдяки яким розгляд справи можуть передати данському міністерству закордонних справ замість Енергетичного агентства.

Наразі на розгляді в Енергетичного агентства є дві заявки проектів потенційного маршруту: перша - на північний захід від острова Барнхольм, друга - на південний схід від того ж острова. Ці труби планують прокладати через виключну економічну зону Данії (інша категорія вод - ключова відмінність від першої заявки). Підстави, на основі яких Данія може відхилити два останні проекти, - загроза довкіллю або судноплавству. В обговореннях посилаються саме на екологічні загрози побудови труби.

Отже, у Данії є не пов’язані з Україною мотиви для затримки узгодження проекту - наприклад, екологія, відносини зі США та ін. Тому вердикт - перебільшення.

Про зменшення ціни на газ для населення, 10/10/2019 (9:13:19-9:13:34)

Неправда

"Ринкові ціни для нашої країни, так, це збільшення якесь, збільшення тарифів. Але ви бачите, що у нас, починаючи з літа, ми почали зменшувати їх. Це і є, це і є наша задача."

Тарифи на газ почали зменшуватись ще у квітні, і це було рішення попереднього складу Кабінету міністрів. Отже, Зеленський каже неправду, приписуючи зменшення цін на газ новому уряду.

Про повернення українців з-за кордону, 10/10/2019 (9:16:53-9:17:34)

Маніпуляція

"Давайте почнемо з початку вашого питання - з приводу повернення людей в Україну. До речі, в мене сів телефон. Я хотів би… Я можу вам показати діаграму - збільшилося повернення людей. І якщо ви подивитися на реальну статистику за останні 5 років. За ці півроку ця статистика виросла. Дуже цікава інформація. Я не думаю, що це… я не думаю, що ми щось особливе зробили, крім того, що ми нові люди, і крім того, що нам довіряють. І дійсно дуже багато людей, іде збільшення, люди повертаються потрішку. Але є проблема, безумовно, люди виїжджають."

Існують різні оцінки міграційного руху населення.

Згідно з річними даними Держстату (які базуються на даних міграційної служби), міграційне сальдо (перевищення кількості прибулих в Україну над кількістю вибулих з України) зростало і у 2017, і у 2018 роках. Причому зростання відбувалося за рахунок як збільшення кількості прибулих, так і за рахунок зменшення кількості вибулих.

Якщо порівнювати дані за січень-липень, міграційне сальдо збільшилось майже в 3,8 рази за січень-липень 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року, і впало за цей же період 2019 року більше, ніж на 3%.

Методологія, яку Держстат використовує для оцінки міграційного руху, насправді відображає не зміну місця проживання, а лише реєстрацію в Державній міграційній службі. Зняття з реєстрації оформлює лише незначна частина емігрантів – здебільшого ті, хто отримує громадянство іншої країни та одночасно вирішує припинити українське громадянство. Українці, які постійно або тимчасово проживають в іншій країні та не знімаються з реєстрації в Міграційній службі, в показниках міграційного руху не враховані.



Отже, Зеленський маніпулює, тому що:

Ті, хто в’їжджає до України, можуть бути не тільки українці, а й іноземці. Зростання офіційної імміграції відбувається вже третій рік поспіль, а не останні півроку. Навіть якщо припустити, що певна частина цього зростання - це повернення тих, хто раніше виїхав, причини їх повернення достеменно невідомі. Зовсім не факт, що хтось повертається через довіру до Зеленського.

Про різницю у методологіях оцінки міграційного руху населення читайте у статті VoxUkraine: "Велика міграція: чому ніхто в Україні не знає, скільки наших громадян виїхало за кордон".

Про бюджет РНБО та бюджет на безпеку та оборону, 10/10/2019 (9:31:04-9:31:29, 9:32:20-9:34:14)

Перебільшення

"Журналіст: Вопрос по СНБО. В этом году проект бюджета финансирование на СНБО - больше 28 млрд грн. Это в 157 раз больше, чем в прошлом бюджете. Мне бы вот хотелось узнать с чем связано такое увеличение финансирования.

Зе: Я вам пояснюю, що у вас за інформація. Вона не є дійсною. <...> РНБО показує бюджет на безпеку та оборону. Воно бере цей бюджет, зустрічається з керівниками, які відносяться до безпеки та оборони, і вони дивляться. Як завжди було, як мені пояснили, і ця цифра, думаю, з того виходить. Кожний правоохоронний орган, який входив, чи кожний орган, який входив в безпекову чи оборонну галузь, він казав "мені дуже потрібно стільки", а інший "мені стільки", а той "мені стільки", "мені стільки". І вони сідали в РНБО і писали "а чому тобі? а тобі?". І вони торгувались, були торги. А зараз, було завдання в Ради… Тому, я думаю, ваша цифра це з того…

Журналіст: Но это проект бюджета, который подали уже сейчас…

Зе: Дивіться, дивіться...Я не розумію, що таке проект бюджету, я розумію, що таке бюджет. Далі - у вас яка сума?

Ж: 28,6 млрд

Зе: А я думаю, що ви говорите, включаючи 27 млрд, які РНБО не встиг до проекту бюджету розподілити між безпекою і обороною. Ооо… А я вам відповідаю, якщо ви побачите, що ми зробили. Ми збільшили до 5,4% від ВВП на безпеку та оборону, з яких ми підтвердили, що майже 136 млрд повинно уходити на нашу армію та наших військових, а значить на Міністерство оборони, а це - вперше таке в українській історії - це 3%. Це повні 3%. Тепер. Там включаючи 27 млрд - вони не могли домовитися, кому воно йде, де пріоритети. Тому ми зупинили - пріоритетом стало Міністерство оборони. Тому там, я думаю, більшість цієї суми повернулась в Міністерство оборони."

У проекті бюджету на 2020 рік передбачено 28 млрд грн на РНБО, а на 2019 рік було передбачено 177 млн грн. Тобто різниця справді майже у 158 разів.

За попередніми розрахунками, видатки на безпеку і оборону становитимуть 5,4% ВВП, а на оборону - 2,37% ВВП, а не 3%. У номінальному вираженні видатки на оборону залишаються на рівні 2019 року. Зеленський правий лише у тому, що за попередні 7 років оборона жодного разу не фінансувалась на 3% ВВП.

На увесь сектор оборони зараз передбачено 107,8 млрд грн, а не 136 млрд грн.

Щодо видатків на РНБО, то у пояснювальній записці до бюджету на 2020 рік зазначено, що 28 млрд грн будуть розподілені окремо за рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Правда президента

Про безпекову допомогу України від США, 10/10/2019 (19:30-19:39)

Правда

"І після нашої зустрічі (Зеленського з віце-президентом США у Варшаві - ред.) Америка розблокувала (безпекову допомогу Україні у розмірі $250 млн - ред.) і ще ви знаєте, там доповнення, плюс $140 млн допомоги."

Дональд Трамп призупинив програму безпекової допомоги Україні наприкінці серпня. 12 вересня Посольство України в США повідомило, про розблокування безпекової допомоги, а також про надання $141,5 млн в рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2018 та 2019 рр.

Зустріч Зеленського з віце-президентом США була 1 вересня.

Про відносини з Польщею, 10/10/2019 (4:44:36-4:45:00)

Правда

"У нас зараз налагодились відносини, відносини дуже непогані, ми зробили робочу групу, і робоча група зустрічається з польською стороною, я не знаю правда, чесно кажу вам, відверто, я не знаю дати цих зустрічей, ми підписали, ви знаєте, декілька, низку договорів з польською стороною, у нас і в газовій сфері з’явились і з’являються відносини."

Володимир Зеленський та Анджей Дуда домовились про оновлення двосторонньої робочої групи та нормалізацію відносин у сфері національної пам’яті.

Тоді ж представники України, Польщі та США підписали меморандум про тристоронню співпрацю щодо диверсифікації джерел постачання газу та підвищення рівня енергетичної безпеки України.

Про легалізацію канабісу, 10/10/2019 (8:08:15-8:08:25)

Правда

Журналістка: "Але ж закон нібито зареєстровано, законопроект... (про легалізацію канабісу - ред.)"

Зе: "Дивіться, я не бачив зареєстрованого закону від партії "Слуга народу"".

Партія "Слуга народу" справді не подавала законопроект про легалізацію медичного канабісу. Про плани реєстрації законопроекту про легалізацію медичного канабісу повідомляла Євгенія Кравчук, депутатка від фракції "Слуга народу".

Про МВФ і тарифи на газ, 10/10/2019 (9:13:11-9:13:18)

Правда

"Міжнародний валютний фонд, він, якщо бути чесним, вимагає, щоб були ринкові ціни. Це більш справедливо, так."

У Меморандумі з МВФ передбачене зобов’язання уряду до повної лібералізації газового ринку - встановити ціну для населення на основі імпортного паритету. Втім, Меморандум неправильно називати "вимогами" Фонду, оскільки він є продуктом домовленостей між МВФ та українським урядом.

Про власність на землю іноземців, 10/10/2019 (57:53-58:06)

Правда

Зеленський: "Тобто, ви гадаєте, що це правильно, якщо землею будуть володіти західні, іноземні інвестори?"

Журналіст: "Не бачу у цьому нічого поганого."

Зеленський: "Дякую. Ну з вами не співпадає думка 80% українського населення."

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг" за 28 вересня - 1 жовтня, 81% опитаних (слайд 7) не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям.

Про особливий статус Донбасу, 10/10/2019 (4:07:18-4:07:30)

Правда

"Закон про особливий статус є, він діє. Закону про особливий статус після 31 не буде."

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", до 31 грудня 2019 року запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У той же час термін дії закону вже тричі продовжували. Спочатку він мав діяти до 2017 року, у 2017 році його продовжили до 2018 року, і у 2018 році - до 31 грудня 2019 року. У випадку продовження до закону мають бути внесені зміни, тобто дійсно дія закону у поточній редакції припиниться.



Про довіру до судової системи (10:20:50-10:21:02)

Технічна помилка

"Немає довіри до суддів. Вони були другі після депутатів Верховної Ради, коли ми знімали недоторканність".

Справді, люди не довіряють судам, але за останнім опитуванням, яке проводили до зняття недоторканності, суди були на 5-му місці за недовірою, а не на другому. Але ми припускаємо, що Зеленський мав на увазі лише державні інституції - серед них суди справді на другому місці по недовірі.

Цифри по недовірі наступні: ВРУ (81,6% недовіри), чиновники (80,5%), ЗМІ Росії (78,6%), політичні партії (76,2%). Судовій системі загалом не довіряло і переважно недовіряло 75,4% опитаних.

Ще раз Зеленський помилися коли говорив про кількість прокурорів. Ілюструючи думку, що їх забагато в Україні, він назвав некоректну цифру - 5000 працівників прокуратури.

Технічна помилка

"Зустрічаюсь з депутатами, кажу: "Нам потрібен цей закон, реформа Генеральної прокуратури. Вона нам потрібна." Чому? 5000 прокурорів. Ну ми же розуміємо, є чесні люди, є фахівці, є порядні люди. А є і інші. Давайте називати чесно. А є і інші. Але їх 5000".

Насправді ж штатним розписом ГПУ на 2019 рік передбачено 10,6 тис. прокурорсько-слідчих працівників прокуратури. Також у ГПУ повідомляли про 5640 прокурорів, які заявили про бажання пройти переатестацію, і це майже 50% усієї чисельності прокурорів.

Тобто загальна ідея Зеленського про те, що прокурорів дуже багато - правильна, але ілюструвати варто було правильною цифрою.

Колектив авторів: Максим Скубенко, Світлана Сліпченко, Юлія Жага, Валерія Степанюк