Зеленский после Лондона и Парижа приехал в Брюссель на саммит ЕС: в повестке – самолеты, евроинтеграция, санкции. Официально о поставках истребителей еще никто не завил, но президент видит оптимизм.

"Больше всего вдохновляют разговоры, что Европа будет с нами до победы, – говорит президент. – И я сегодня услышал от лидеров некоторых государств Европы готовность предоставлять самолеты".

Как проходит визит Зеленского в столицу ЕС, какие ключевые заявления прозвучали и чего ждать дальше – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский после визита в Лондон и Париж прилетел в Брюссель – по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля.

По данным брюссельского медиа Euractiv, в его повестке было четыре ключевых вопроса: ускорение поставок оружия, санкции против РФ (в частности, атомные), евроинтеграция и формула мира.

Президент выступил в Европарламенте - акцентировал, что Россия пытается уничтожить не только Украину, но и европейский стиль жизни: "Европа! Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы защищаемся. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами".

Глава Европарламента Роберта Метсола заверила, что будущее Украины – в ЕС, а Европа должна обеспечить "самый быстрый из возможных" процесс вступления и как можно скорее рассмотреть поставки дальнобойного оружия и самолетов.

После выступления Метсола развернула с Зеленским флаг Евросоюза, а в Европарламенте исполнили гимны Украины и ЕС.

Заседание Евросовета прошло в закрытом режиме. По словам Зеленского, разговоры были конкретными и удалось построить единство: ЕС будет с Украиной до победы, а Украина будет в ЕС. На вечер у него еще запланированы двухсторонние встречи.

"Я сегодня услышал от лидеров некоторых государств в Европе готовность предоставлять нам необходимое оружие, включая самолеты, – заявил президент. – Сейчас у меня будет ряд двусторонних встреч, где теме боевой авиации мы будем уделять необходимое внимание".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина на фоне возможного наступления России и собственных планов нанести контрудар пытается усилить европейскую поддержку и пробить потолок в вопросах оружия – добиться поставок самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

"Мы очень нуждаемся в помощи наших партнеров, – говорит LIGA.net представитель Зеленского в парламенте Федор Вениславский (фракция СН). – Например, когда мы принимали проект закона о бюджете (на 2023 год – ред.), то ежемесячный дефицит уже составлял около 5 млрд евро. Это тоже все нужно артикулировать на внешней арене".

Поездки в Лондон, Париж, Брюссель – второе турне Зеленского на Запад с начала большой войны. Подобные визиты дают сигнал уверенности и усиливают поддержку населения западных стран, уверен глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (СН).

"Когда президент воюющего государства приезжает в западную столицу – это огромное событие в этой стране, – говорит LIGA.net Мережко. – Это усиливает внимание к нашей стране".

В день визита в Брюсселе звучали оптимистичные призывы от руководства ЕС. Например, Мишель заявил, что ожидает большей поддержки Украины оружием и деньгами. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала 10-й пакет санкций и назвала впечатляющими темпы движения Украины в Европейский Союз.

Однако были и полярные заявления. Премьер Венгрии Виктор Орбан хоть и пообещал финансовую и гуманитарную помощь, но поддержал немедленное прекращение огня. А президент парламентской республики Болгария Румен Радев высказался против поставок оружия, санкций в отношении атомной сферы РФ и призвал к скорейшей дипломатии.

Россия также пытается срывать поддержку Украины по всем направлениям, добавляет Вениславский. После года большой войны она продвигает тезис, что помощь Украине якобы лишь затягивает ее. Поэтому главной целью визита было сохранение единства в Европе.

"Президент артикулировал, что Россия – опасность для современного мира, а весь наш народ бок о бок с властью и с военными приближают победу, – говорит Вениславский. – И помощь ЕС крайне важна. Поэтому главная цель поездки – сохранение единства и продление помощи".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вопрос поставок Украине истребителей сдвинулся с мертвой точки. Дискуссии начались в Великобритании (в долгосрочной перспективе, но с обучением летчиков), в ЕС дала им старт Метсола.

"Государства (ЕС, – ред.) должны как можно скорее рассмотреть следующий шаг – предоставление систем дальнего радиуса действия и самолетов. Они вам нужны для защиты свободы, которую слишком многие считают само собой разумеющимся", – сказала Метсола.

Польша уже заявила о готовности дать истребители, – но не первой. А глава ОП Андрей Ермак написал, что вопрос с истребителями и дальнобойными ракетами "похоже, может быть решен". Детали он пока не сообщает – но о них может стать известно уже 14 февраля, после заседания коалиции партнеров формата Рамшатайн.

Стратегической целью Украины остается также полноправное членство в ЕС, напоминает Вениславский. И следующий шаг на треке евроинтеграции ожидается весной.

ЕС даст устную оценку выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, полученных вместе со статусом страны-кандидата. А осенью будет письменный полный отчет. Выполнить эти рекомендации важно, чтобы перейти к этапу переговоров о членстве.

"Я ожидаю после визита Зеленского усиления военно-технической поддержки, – подытожил Мережко. – А также начала уже в этом году переговоров о вступлении Украины в Евросоюз".

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