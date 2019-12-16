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16.12.2019, 17:25

Открыл дело на Следком РФ. Что надо знать о будущем главе НАПК

Открыл дело на Следком РФ. Что надо знать о будущем главе НАПК - Фото
Александр Новиков (фото - скриншот видео)

Должен был работать в САП. Вел дела Войцеховского и Лавриновича. А еще открывал дело против россиян из-за Яценюка, Корчинского, Мазура и Яроша

В понедельник, 16 декабря, конкурсная комиссия избрала Александра Новикова главой Национального агентства по предотвращению коррупции. Теперь его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров. Что о нем известно - профайл LIGA.net.

СБИТЫЙ ШОКИНЫМ. В 2004 году окончил харьковскую Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. В 2004-2007 годах работал следователем прокуратуры Сум. В 2007-2012 годах – прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел; отдела защиты имущественных прав граждан прокуратуры Сумской области.

В 2012-2014 годах пошел на повышение и работал прокурором отдела защиты финансово-экономических интересов государства в Генпрокуратуре. С 2014 года и по сей день – прокурор департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ. Успешно прошел переаттестацию и даже писал рапорт о назначении на одну из руководящих должностей в ведомстве.

В 2015 году участвовал в конкурсе по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Комиссия рекомендовала назначить Новикова одним из замов Назара Холодницкого. "Но Новикова сбили "шокинские ястребы" (речь о бывшем генпрокуроре Викторе Шокине – ред.)", - заявил член комиссии, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Шокину были переданы для утверждения три кандидатуры: Новикова, Максима Грищука и Владимира Кривенко. Из троих без должности остался только Новиков.

В 2018 году человек с идентичными инициалами претендовал на должность первого зампрокурора Полтавской области. Совет прокуроров забраковал его кандидатуру без объяснения причин.

ЧЕТЫРЕ ДЕЛА НОВИКОВА. Самое известное дело Новикова в качестве прокурора – массовая подделка результатов внешнего независимого оценивания в интересах бывших депутатов, министров и даже одного из спикеров парламента. Обвинительный акт был передан в 2016 году. Соломенский суд Киева за три года не смог рассмотреть дело по сути. В итоге кейс ушел в Высший антикорсуд, который передал дело в Печерский суд.

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Второй кейс Новикова – дело скандально известного киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Его подозревают в создании преступной группы, неуплате налогов и строительстве более 40 объектов в Киеве без разрешений. У компаний, связанных с Войцеховским, приобрели жилье около 15 000 человек. Дело также было направлено в суд в 2016 году, однако приговора до сих пор нет.

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Новиков также занимался делом экс-министра юстиции Александра Лавриновича, который, по версии следствия, растратил $1,1 млн бюджетных средств, закупив услуги американских фирм под видом юридической помощи в деле "Тимошенко против Украины", рассмотрение которой на момент закупки было завершено.

В феврале 2019 года Новиков сообщил, что ГПУ подозревает следователя Следкома РФ Артура Найманова в незаконном привлечении к ответственности четырех граждан Украины – экс-премьер-министра Арсения Яценюка, представителя организации Братство Дмитрия Корчинского, координатора С14 Сергея Мазура и экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 2018 ГОД. Жена Юлия Гончар до 2016 года работала в Госрегуляторной службе. После этого занимается частным предпринимательством в сфере туризма. За 2018 год она заработала 320 тысяч гривень, а сам Новиков – 560 тысяч гривень. Семья арендует квартиру в Киеве площадью 60 кв.м, а также владеет двумя автомобилями – KIA Sorento (2013 года выпуска( и ВАЗ 21099 (1996 года). Наличными Новиков хранит 110 000 тысяч гривень.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: глава НАПК, Национальное агентство по предотвращению коррупции, александр новиков
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