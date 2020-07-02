Отставка Смолия, стартапы Госкосмоса и патруль пророссийских казаков. Что надо знать утром

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Сегодня четверг, 2 июля. Температура от + до +, курс доллара

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Глава НБУ Смолий подал в отставку из-за политического давления

Вчера вечером глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту заявление об отставке, мотивировав решение - постоянным политическим давлением. Это очень плохая новость для украинской экономики (особенно, если поставят лояльного Зеленскому главу НБУ и начнут выбивать сегодняшних членов правления). Смолий и сегодняшнее руководство НБУ не давали правительству шальных денег для вливания в экономику. Они предлагали цивилизованный путь - мы дадим банкам, а банки выдадут кредиты. Для этого компаниям надо бизнес-план писать и залоги оформлят, что видимо слишком сложно для жаждущих денег гос и олигархических компаний. Иностранные инвесторы уже назвали отставку Смолия - an enormous loss. Без преувеличения на независимом и профессиональном НБУ держалось все доверие западных инвесторов. Без независимого НБУ не видать нам денег западных партнеров. И пусть хоть 99% украинцев может быть против МВФ, но долги отдавать надо и очень скоро, а нечем. Дефолт это больно и очень опасно с Россией под боком. Нацбанк - единственный нормально работающий государственный институт в стране. И уход Смолия с возможным разгоном правления - стирает этот островок цивилизованности. Мы откатываемся на 10-20 лет в ручное управления всем в стране. Ну и конечно ослабление НБУ выгодно Коломойскому, Бахматюку и проходимцам рангом пониже. А значит может быть очень дорого всем украинцам. Хороший сценарий - комитет и Рада не слушает разнарядку из Офиса президента и не голосует за отставку Смолия. Депутаты, вы же народные избранники, думайте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Мелитополь. Пророссийские казаки захотели создать патруль, полиция отреагировала

Под Запорожьем подняли голову боевые отряды, созданные Глазьевым-Затулиным для "русской весны" в Украине. Точно те же самые - с георгиевскими лентами. Создают отряды с полномочиями полицейских (останавливать, составлять протоколы, задерживать) с благословения представителей УПЦ МП. Где СБУ, спросите вы? Глава СБУ Иван Баканов - прихожанин этой церкви. Другого объяснения бездействию Службы найти нельзя. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Спутники, ракеты и нетворкинг: чем занимается стартап-акселератор при Госкосмосе

Недавно Государственное космическое агентство Украины объявило набор стартапов в преакселерационную программу Yangel Big Bang. Я пообщался с программным директором акселератора Марией Яроцкой о том, зачем Госкосмосу стартапы и почему нет смысла делать инновации ради инноваций. Кажется, это тот случай, когда человек находится на своем месте. При этом работает на общественных началах. Больше по ссылке.

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