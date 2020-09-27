Россия и Украина одновременно провели масштабные учения. LIGA.net рассказывает, что на них происходило

С 21 по 26 сентября Россия провела масштабные учения "Кавказ-2020". РФ говорила, что отрабатывает оборону, но Минобороны Украины и эксперты опровергают – Россия разыгрывала наступательные сценарии. Отвечая на угрозу, Украина также провела самые масштабные маневры в истории – "Объединенные усилия-2020", пригласив к участию две страны НАТО. Эксперты говорят, что Украина фактически переходит к стадии военного союза с Великобританией и США, наращивая оборонный потенциал и реформируя армию по стандартам НАТО. Главные факты об учениях – коротко в материале LIGA.net.

КАВКАЗ-2020

Учения "Кавказ-2020" проходили с 21 по 26 сентября. В них участвовали 80 000 человек (из них 12 900 военных), 700 единиц тяжелой техники, 200 артиллерийских систем, около 300 самолетов и до 1000 иностранных военных из Беларуси, Китая, Ирана, Армении, Мьянмы и Пакистана. Другие приглашенные страны отказались от участия в маневрах.

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Действия разыграли на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В Минобороны РФ заявляют, что маневры проходили в два этапа. На первом создали некую "военно-политическую обстановку" и планировали боевые действия с ее учетом в координации с партнерами, а на втором – сухопутные войска, авиация, ПВО, силы ЧФ и КФ отрабатывали задания. В целом маневры, по заявлению РФ, якобы носили сугубо оборонный характер.

Россия отрабатывала сценарий вторжения в Украину на учениях "Кавказ-2020"

Однако на полигоне Прудбой отрабатывались очевидно наступательные сценарии. Например, высадка тактического воздушного десанта в тылу противника при поддержке артиллерии якобы для обеспечения возможности "начать контратаку". Однако этот тип войск, по данным Минобороны РФ, применяется, как правило, "для поддержания высоких темпов наступления".

Еще одним примером отработки наступательных сценариев являлась высадка десантно-штурмовых подразделений в тылу врага с последующим захватом плацдарма и уничтожением техники для "обеспечения успешного маневра бронегруппам, идущим во фланг противника".

"Кавказ-2020" – это наступательные учения. Даже тема учений "локализация вооруженных конфликтов" уже носит наступательный характер. Они проводятся в районах, где у РФ два вооруженных конфликта – Нагорный Карабах и Грузия", – говорит в комментарии LIGA.net военный эксперт Олег Жданов. По его словам, использование десанта – это "всегда наступление".

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Михаил Самусь, который рассказал LIGA.net, что "Кавказ-2020" – это стратегическая наступательная операция на южном направлении с фокусом на Черном море. При этом Самусь уточняет, что такие учения в РФ, как и в Украине, проводятся ежегодно. Каждый раз на новом стратегическом направлении.

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ОБЪЕДИНЕННЫЕ УСИЛИЯ-2020

В ГУР МО говорили, что РФ на учениях "Кавказ-2020" будет отрабатывать сценарий вторжения в Украину, а не оборону. Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес и вовсе предполагал, что Россия может напасть на Украину, прикрываясь учениями. Позже в Минобороны заявили, что признаков о подготовке РФ к вторжению нет, но Украина все же решила ответить на "Кавказ-2020" учениями со странами-членами НАТО.

Учения "ОУ-2020" проходили с 22 по 25 сентября. В них участвовали 12 000 военных, 7000 резервистов, 530 ед. тяжелой техники, 50 артиллерийских систем, 20 кораблей, десантно-штурмовая бригада Великобритании, состоящая из около 450 человек, а также подразделение спецназа США.

Данных об авиации, участвовавшей в учениях, в открытом доступе нет. Однако в ходе "ОУ-2020" задействовали около шести конвертопланов V-22 Osprey, три самолета C-130 Hercules, несколько Lockheed МС130 и три B-52, способных нести ядерное оружие. Последних сопровождала пара Су-27 и МиГ-29. Также известно, что десантирование украинских военных проходило при помощи Ан-26 и Ил-76.

Два американских конвертоплана V-22 Osprey даже пролетели над Киевом.

Видео: Інформагентство АрміяInform/Facebook

"Объединенные усилия-2020" – уникальные по своему формату учения

Военные учения проводились на всех военных полигонах Украины, однако самые активные маневры развернулись на юге, а также на Яворовском полигоне во Львовской области в рамках международных учений "Rapid Trident-2020".

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"ОУ-2020" – это уникальные учения. Их цель – практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости ВСУ и армий стран-партнеров.

Одна из главных задач "ОУ-2020" – показать готовность Украины самостоятельно дать отпор военной агрессии и с использованием механизмов международной поддержки; проверка способности противостоять разнообразным угрозам. На учениях учитывалась существующая военно-политическая обстановка вокруг Украины.

Учения "ОУ-2020" начались с совместной высадки британских и украинских десантников в Николаевской области. Эта высадка стала самой масштабной для британских десантников за последние 20 лет – десантировались более 450 военных. Главной задачей этого сценария было взятие под контроль важных районов и объектов, их оборона, разведка и передача информации основным силам.

Затем британские и украинские десантники переместились в Херсонскую область, где они форсировали Днепр с последующим захватом плацдарма на противоположном берегу реки и обеспечением переправы ударной группы на захваченный участок.

В Хмельницкой области спецназовцы США и Украины отрабатывали высадку без парашюта, а также элементы эвакуации и вывода войск специального назначения при помощи CV-22 Osprey.

Одной из особенностей "ОУ-2020" стало использование бойцов территориальной обороны. Они патрулировали города, охраняли объекты критической инфраструктуры и устанавливали блокпосты. Например, в Скадовске бойцы теробороны разыграли сценарий по реагированию на попытку дестабилизации и захвата морского торгового порта.

"Объединенные усилия-2020" – это игра на опережение и намного серьезнее, чем российские учения", – считает Жданов. Он уточняет, что активная фаза "ОУ-2020" началась раньше, чем учения РФ, а также, что украинские маневры имеют наступательную тематику.

Сбылся самый страшный сон Путина о НАТО у границ России

По мнению Жданова, США и Великобритания, участвуя в украинских учениях, обозначили свою сферу влияния, показав ее России, а также дали понять, что "они будут всесторонне нам помогать и не допустят здесь провокаций со стороны РФ".

Главные особенности "ОУ-2020", говорит Жданов, это задействование теробороны и отработка планирования/организации боевых действий по J-структуре НАТО: "Этими учениями мы закрепляем возможность взаимодействия ВСУ с любыми ВС стран-членов НАТО". Также важно, что впервые в истории РФ "лоб в лоб столкнулись со стратегической авиацией B-52 – самый страшный сон Путина о НАТО у границ России, сбылся благодаря его же усилиям".

Самусь, говоря об "ОУ-2020", заявляет: "Это одни из наиболее комплексных учений. Их особенность – отработка перехода на стандарты НАТО при деятельности штабов. В этот раз процедуры штабов НАТО отработаны на стратегическом уровне". А участие США и Великобритании в "ОУ-2020", по мнению Самуся, следует воспринимать в качестве перехода в военном плане на стадию союзничества с США и Великобританией.

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