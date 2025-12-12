Это заставляет думать, что мы далеко не всё знаем о глубинах нашей собственной человеческой природы

Сейчас человечество переживает очередную переоценку всех ценностей, когда иллюзорный покой от окончательного понимания "добра" и "зла" сменился на неопределенность в том, существует ли справедливость вообще. Эта переоценка вызвана несколькими открытиями.

Во-первых, оказалось, что демократия – это пока не конец истории. Могут быть страны без намека на демократию, но при этом со стабильным экономическим ростом. В 1990-х верили, что богатство – это синоним демократии, ведь мифический "средний класс" должен был подталкивать свои страны к защите прав и свобод. Однако сейчас "средний класс" во многих странах просто молчит, если есть возможность тупо зарабатывать деньги.

Во-вторых, Глобальный Юг становится влиятельным фактором мировой политики, когда бывшие колонии могут ставить условия своим историческим метрополиям. При этом ресурсы и технологии становятся доступными для всех, даже для тех, кто вчера был периферией. А это – как минимум арифметическое большинство человечества. Таким образом, золотой миллиард оказался фальшивкой.

В-третьих, сам Глобальный Юг становится очень сложным макромиром. Там тоже происходят битвы, столкновения, союзы. И всё это на фоне доступа к новейшим технологиям и возможности выбирать очень разные пути развития – в условиях переоценки всех ценностей.

Кстати, в-четвертых, это идентичность. Сейчас самые сильные идентичности – те, которые еще недавно казались архаичными. Эмоционально окрашенные "этничность", "религия", "культура" становятся сильнее, чем рационально обоснованные "класс" или "партийность". И это не только тревожит, но и заставляет думать, что мы далеко не всё знаем о глубинах нашей собственной человеческой природы.

Наконец, меняется само время. Сейчас оно развивается не по восходящей, а по стремительной параболе, когда события каждого года нашей жизни сжимаются в смыслы, технологии и новации, на осмысление которых раньше уходили десятки лет.

Но время перемен – это не только плохо. Мир для нас становится ярче, сложнее, насыщеннее. В конце фильма всё будет хорошо. И выцветшие флаги будут заменены новыми яркими штандартами.

