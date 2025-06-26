Можно ли считать саммит НАТО в Гааге "искусством возможного"? Безусловно, да. Хотя это был настоящий политический Cirque du Soleil. Но дело того стоило: Альянс сохранил единство и не начал растворяться в исторических летописях, президент США Дональд Трамп не устроил новый скандал и не продемонстрировал легкомысленного желания вывести Соединенные Штаты из Альянса, а Украина не оказалась в стороне.

Наверное, непосредственный ход событий вполне можно было бы охарактеризовать историческими словами первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, поскольку европейские политики где-то "прошли между капельками", превратив событие в пышный триумф Трампа, которому позавидовали бы цезари Древнего Рима.

Путин также напомнил о себе – кровавым "поздравлением". Кремлевский преступник достиг беспрецедентного масштаба в деле геноцида украинского народа накануне саммита НАТО – число погибших в Украине от ракетно-дронового терроризма России увеличилось до десятков почти ежедневно, число раненых достигло сотен мирных жителей.

Из этого анализа событий на саммите НАТО вы узнаете: