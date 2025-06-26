Чи доречно вважати саміт НАТО в Гаазі "мистецтвом можливого"? Безумовно, так. Хоча це й був справжній політичний Cirque du Soleil. Але справа того варта: Альянс зберіг єдність і не почав розчинятися в історичному літописі, президент США Дональд Трамп не створив нового скандалу та не демонстрував грайливого бажання вивести Сполучені Штати з Альянсу, а Україна не опинилася на узбіччі.

Напевно, безпосередній перебіг подій цілком можна було б характеризувати історичними словами першого президента незалежної України Леоніда Кравчука, бо європейські політики десь "пройшли між крапельками", перетворивши подію у пишний тріумф Трампа, якому б позаздрили цезарі Стародавнього Риму.

Нагадав про себе й Путін – кривавим "привітанням". Кремлівський злочинець досяг напередодні саміту НАТО безпрецедентного розмаху у справі геноциду українського народу – кількість загиблих в Україні від ракетно-дронового тероризму Росії збільшилася до десятків майже щодня, кількість поранених сягнула сотень цивільних.

З цього аналізу подій на саміті НАТО ви дізнаєтеся: